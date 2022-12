Sněžku zasáhl vítr o síle orkánu, horní úsek lanovky je mimo provoz

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Sněžku dnes zhruba hodinu po poledni zasáhl vítr o síle orkánu. Podle dat měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu Sněžky ve 13:12 rychlost větru v nárazu dosáhla 127,4 kilometru v hodině (35,4 m/s). Hranice orkánu je 117,7 kilometru v hodině. Silný vítr zastavil horní úsek lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku, vyplynulo z údajů na webu lanové dráhy. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti 60 kilometrů v hodině. Lanovka má dva úseky, dolní Pec - Růžová hora a horní Růžová hora - Sněžka.

Sněžka s výškou 1603 metrů nemá podle Správy Krkonošského národního parku ve středoevropském prostoru obdoby. Má tvar trojbokého jehlanu, který ční nad krkonošské hřebeny volně do atmosféry. Proto je klima navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské, často ani neodráží celkový ráz počasí v Krkonoších.

V Krkonoších nadále platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice, podmínky pro túry jsou převážně bezpečné. Podle ranního hlášení Horské služby Krkonoše je na hřebenech 30 až 60 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných svazích, v odtrhových zónách a ve žlabech, a to v lavinových lokalitách Kotel, Luční hora, Studniční hora, Obří důl a na polské straně Krkonoš.

"Sníh napadl na slabou vrstvu ledové krusty, pod níž se tvoří nestabilní vrstva hranatozrnitého sněhu. Na hřebenech hor se teploty pohybují okolo nuly, sněhová pokrývka je na povrchu vlhká až mokrá. Během dne se ještě oteplí a srážky budou smíšené. Sněhové profily vykazují nízkou stabilitu," uvedl Robert Dlouhý z Horské služby Krkonoše.

Mohou se vyskytnou laviny z mokrého sněhu, uvolnění laviny je možné hlavně při velkém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích většinou uvedených v lavinové předpovědi. "Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá. Dají se očekávat pouze laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu. Tendence lavinového nebezpečí je setrvající," uvedl Dlouhý.

První, nejnižší stupeň lavinového nebezpečí v české části hor byl poprvé v současné zimní sezoně vyhlášen v pondělí 12. prosince. Lavinové nebezpečí v Krkonoších stouplo na druhý stupeň po jednom dni, 13. prosince.

Lavinovými lokalitami na české straně Krkonoš jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl, na polské straně Sněžné jámy, Kociol Lomniczki nebo Bialy Jar.

Meteorologové na čtvrtek v Krkonoších předpovídají zataženo až oblačno, od západu občasný déšť. Nejnižší noční teploty se očekávají od minus jednoho stupně Celsia do dvou stupňů nad nulou. Nejvyšší denní teploty budou ve čtvrtek v Krkonoších nad bodem mrazu, mezi plus jedním až plus čtyřmi stupni.