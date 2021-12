Sněžku zasáhl orkán přes 134 km/h, oba úseky lanovky stojí

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Sněžku dnes zasáhl vítr o rychlosti orkánu. V nárazech vítr na Sněžce dosáhl rychlosti 134,3 kilometru v hodině, uvedla na facebooku správa polského Krkonošského národního parku. Hranice orkánu je 118 kilometrů v hodině. Vichřice zastavila oba úseky lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku.

Horská služba Krkonoše dnes vydala výstrahu před silným nárazovým větrem, který může mít na hřebenech rychlost nad 108 kilometrů v hodině a v nižších polohách přes 70 kilometrů v hodině. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti 60 kilometrů v hodině, uvedli na webu správci lanovky.

Polští správci parku varovali i před poklesem teplot. Po 05:30 bylo na Sněžce minus 2,5 stupně Celsia, za další čtyři hodiny teplota klesla pod minus čtyři stupně. "Podmínky pro pěší turistiku vysoko v Krkonoších jsou obtížné. Buďte opatrní," uvedl polský Krkonošský národní park.

Provoz ostatních lanovek, lyžařských vleků a sjezdového lyžování v Krkonoších silný vítr neomezil. Na hřebeny Krkonoš se turisté mohou dostat například kabinovou lanovkou z Janských Lázní na Černou horu nebo sedačkovými lanovkami ze Špindlerova Mlýna na Pláně a na Medvědín.

Sněžka, která má výšku 1603 metrů, má z hlediska meteorologie v Krkonoších zcela výjimečné postavení. "Nelze ji brát jako nějaké reprezentativní místo, co se děje v naší oblasti. Je to v podstatě tyč vystrčená do volné atmosféry. Už na Luční boudě jsme oproti Sněžce na polovičních hodnotách (rychlosti větru)," uvedl dříve Tomáš Popelka z hradecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Klima na Sněžce je navzdory nevelké nadmořské výšce považováno za arktické a velehorské.

Na hřebenech Krkonoš leží do 30 centimetrů sněhu. V lavinových katastrech stále platí nejnižší první stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné stupnice. "Větší vrstva sněhu je na závětrných svazích a ve žlabech. Tam se mohou vyskytnout malé laviny z klouzavého sněhu, které se zastaví ještě na svahu," uvedl Jan Doubek z Horské služby Krkonoše.