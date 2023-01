Sněžku zasáhl orkán o rychlosti přes 144 km/h, horní úsek lanovky mimo provoz

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Sněžku dnes zasáhl vítr o rychlosti orkánu. V nárazech vítr na Sněžce dnes před polednem dosáhl rychlosti přes 144 kilometrů v hodině. Vyplývá to z dat měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu Sněžky. Hranice orkánu je 118 kilometrů v hodině. Kvůli silnému větru dnes nejezdí horní úsek lanovky na Sněžku, informovali zástupci lanové dráhy na webu. Před silným větrem varovali meteorologové na většině území ČR. Vítr o síle orkánu byl na Sněžce několikrát i během prosince.

Lanovka na Sněžku má dva úseky, dolní z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu a horní z Růžové hory na Sněžku. Může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Dolní úsek byl dnes v provozu.

U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno zataženo, mírná mlha, nesouvislá vrstva sněhu a dva stupně pod nulou, uvedla na webu Horská služba Krkonoše.

Sněžka s výškou 1603 metrů nemá podle Správy Krkonošského národního parku ve středoevropském prostoru obdoby. Má tvar trojbokého jehlanu, který ční nad krkonošské hřebeny volně do atmosféry. Proto je klima navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské, často ani neodráží celkový ráz počasí v Krkonoších.

Meteorologové pro Královéhradecký kraj pro dnešní den předpověděli oblačno až zataženo, občasný slabý déšť, a to zejména na horách. Nejvyšší teploty budou mezi šesti až devíti stupni nad nulou, na horách mezi plus dvěma až plus pěti stupni. Vítr má během dne sílit, na horách v nárazech může mít rychlost kolem 70 kilometrů v hodině.

Na hřebenech Krkonoš je podle horské služby nesouvislá sněhová pokrývka, více sněhu je na závětrných svazích a ve žlabech. V Krkonoších v současnosti neplatí ani nejnižší stupeň lavinového nebezpečí.