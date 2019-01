Praha - Sníh a led trápil dnes po ránu řidiče v Česku. Čerstvý sníh způsobil kalamitu v hromadné dopravě na jihu Moravy. Většina autobusových linek v kraji jezdí nepravidelně, kritická je situace na Znojemsku, Břeclavsku, Vyškovsku a v okolí Brna. Zdržení v řádu desítek minut se týká i řady linek MHD v Brně. Podle meteorologů má dnes na Moravě napadnout do deseti centimetrů sněhu. V Pardubickém kraji jsou už kvůli náledí a sněhu uzavřeny tři státní silnice.

V Brně vyjely dnes brzy ráno do terénu všechny posypové vozy. "S ohledem na množství sněhu jsou od 05:45 nasazovány na posílení posypových vozů i traktory s radličkami. Řidiče znovu upozorňujeme na nutnost opatrné jízdy," uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje doporučuje zvýšenou opatrnost na celé jižní Moravě. Dispečink hasičů informuje o zvýšeném počtu nehod, u Rajhradu a Ivančic na Brněnsku i Uherčic na Břeclavsku jsou auta v příkopu. U Velké nad Veličkou se srazila dvě auta s nákladním vozem.

Ve Zlínském kraji komplikovaly ráno provoz na silnicích ledovka a uvízlé kamiony. Šlo o silnici první třídy mezi Jasennou na Zlínsku a Liptálem na Vsetínsku, dále na hlavním tahu mezi Uherským Hradištěm a Starým Hrozenkovem nebo mezi Zádveřicemi-Rakovou a Horní Lhotou na Zlínsku. Silnici mezi Pozlovicemi a Petrůvkou na Zlínsku blokoval uvízlý autobus. Na dálnici D55 před Otrokovicemi na Zlínsku se kvůli špatným klimatickým podmínkám tvořily kolony.

Hustě sněží dnes ráno také na Přerovsku. Kluzkou vozovku a sníh hlásí správci silnic i na dálnici D35 mezi 296. kilometrem až 376. kilometrem v sousedním Moravskoslezském kraji, ale i na D1 v tomto okrese a to mezi 272. až 250. kilometrem.

Sníh ale leží také na mnoha místech v Pardubickém kraji, řidičům tam cestu komplikuje i náledí. Policie ráno uzavřela silnici I/2 mezi obcemi Přelouč a Staré Čívice na Pardubicku. Vozovka je zledovatělá a na místě je v celé délce několik dopravních nehod, uvedla policie na twitteru. Se sněhem musejí motoristé počítat i v okolí Hlinska, Lanškrouna, Moravské Třebové, Ústí nad Orlicí, Poličky nebo v Železných horách. Ledovka může vznikat i na Holicku, na Chrudimsku padal mrznoucí déšť.

Silničáři nabádají řidiče ke zvýšené opatrnosti v řadě krajů. Ve Středočeském kraji padá déšť se sněhem, případně mrznoucí déšť. Ráno sněžilo nebo pršelo se sněhem také v Královéhradeckém, Jihočeském, Libereckém kraji a na Vysočině, může se tam tvořit náledí. Na Vysočině byl po ránu špatně sjízdný kopec v Brněnské ulici v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. V Libereckém kraji je pro nákladní vozy nad šest tun nadále uzavřená silnice III. třídy přes Oldřichovské sedlo mezi Mníškem a Raspenavou na Liberecku. Silnice se v zimě nesolí, řidiči kamionů musí k cestě do Raspenavy a Hejnic využít silnici 13, která se udržuje chemicky.

Český hydrometeorologický ústav dnes ráno upozorňoval na sněžení na Moravě a ve Slezsku. Během dopoledne tam může napadnout sedm až deset centimetrů sněhu.

Jihočeský kraj

Na některých jihočeských silnicích se dnes může tvořit náledí. Kvůli dešťovým a sněhovým přeháňkám vyjeli silničáři po 3:00 s veškerou technikou. ČTK to dnes řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista.

Přeháňky začaly kolem 3:00 po celém kraji. V nižších polohách dešťové, ve vyšších sněhové. "Od těch tří máme veškerou techniku venku. Tam, kde se teploty blíží nule, je sjízdnost se zvýšenou opatrností, někde se může tvořit náledí," řekl dispečer.

Podle meteorologů bude dnes v jižních Čechách zataženo až oblačno, odpoledne místy přechodně polojasno, v polohách nad 500 metrů sněžení nebo srážky smíšené. Nejvyšší denní teploty od jednoho do čtyř stupňů, v 1000 metrech na horách kolem minus dvou.

Jihomoravský kraj

Vydatné noční sněžení způsobilo kalamitu v hromadné dopravě na jihu Moravy. Většina autobusových linek v kraji jezdí nepravidelně. Situace je kritická hlavně na Znojemsku, Břeclavsku, Vyškovsku, dále na Brněnsku kolem Ivančic a Tišnova. Policie eviduje desítky především drobnějších nehod. ČTK to zjistila z dopravních dispečinků a od mluvčího policie Pavla Švába.

V Brně vyjely do terénu všechny posypové vozy. Od prvních výjezdů ve 03:15 do 08:15 silničáři za pomoci pluhů na sypačích a traktorů s radlicemi vyčistili 1250 kilometrů silnic. ČTK to řekl provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák. Doplnil, že silničáři jen v Brně spotřebovali 240 tun posypové soli.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje doporučuje zvýšenou opatrnost prakticky na celém území jižní Moravy. Na okresních silnicích ve vyšších polohách leží sníh, hlavní tahy jsou holé a mokré, ovšem řidiči musejí počítat také se sníženou viditelností. Silnice mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovsku je uzavřena pro auta nad 12 tun. Mezi Břeclaví a Valticemi uvízl kamion.

Dispečink hasičů informuje o zvýšeném počtu nehod, u Rajhradu a Ivančic na Brněnsku i Uherčic na Břeclavsku skončila nad ránem auta v příkopu. U Velké nad Veličkou se srazila dvě osobní auta s nákladním vozem.

"Policisté od rána evidují desítky dopravních nehod, povětšinou skončily bez vážnějších následků. Lidé si je i řeší sami prostřednictvím euroformulářů. Evidujeme také mnoho hlášení o nesjízdných komunikacích a o uvízlých kamionech," řekl ČTK mluvčí Šváb. Mluvčí záchranné služby Michaela Bothová řekla, že záchranáři evidují zvýšený počet výjezdů k dopravním nehodám, případná zranění by však neměla být nijak vážná. Podle mluvčí mají i sami záchranáři problém dostat se k pacientům kvůli nesjízdnosti silnic a kolonám.

Sníh brzdí autobusy a trolejbusy některých linek v Brně. Silničáři se snaží problematické úseky průběžně uvolňovat. Linky 64 a 74 nejezdí na Červený písek a končí v Podzimní. Linky 42 a 65 vynechávají smyčku Řečkovice, hřbitov. Linka 40 končí na Tovární.

Problém je i u Mikulova na Břeclavsku, rakouská strana přestala do obce Drasenhofen pouštět kamiony. Příjezdová silnice I/52 od Mikulova do Drasenhofenu je tak ucpaná.

Královéhradecký kraj

Na řadě silnic nižších tříd v Královéhradeckém kraji leží zbytky rozbředlého sněhu. Dnes ráno v kraji místy sněžilo, v nižších polohách padal déšť se sněhem. Dálnice a hlavní silnice byly po chemickém ošetření mokré. Teploty ráno klesly až k minus čtyřem stupňům Celsia. Někde by se ráno mohly objevit mrznoucí srážky. ČTK to zjistila u silničářů a meteorologů.

Dnes by mělo být v hradeckém kraji oblačno až zataženo, k večeru přechodně polojasno. Místy by se mohlo objevit sněžení. Nejvyšší denní teploty budou mezi jedním až čtyřmi stupni Celsia, v 1000 metrech na horách má být kolem minus jednoho stupně.

Liberecký kraj

Silnice v Libereckém kraji jsou nadále sjízdné se zvýšenou opatrností. Přes noc místy slabě sněžilo v horských oblastech, viditelnost snižují mlhy, vyplývá z údajů na dopravním webu. Pod bodem mrazu byly ráno teploty jen na horách, v ostatních částech kraje bylo většinou kolem jednoho stupně Celsia.

Ujetá vrstva sněhu krytá posypem je na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a západní části Krkonoš a Podkrkonoší, jinak jsou povrchy silnic mokré. Pro nákladní vozy nad šest tun je nadále uzavřená silnice III. třídy přes Oldřichovské sedlo mezi Mníškem a Raspenavou na Liberecku. Silnice se v zimě nesolí, řidiči kamionů musí k cestě do Raspenavy a Hejnic využít silnici 13, která se udržuje chemicky.

Podle předpovědi by dnes mělo být v Libereckém kraji zataženo až oblačno, místy sněžení. Večer by měly být srážky na většině území. Nejvyšší denní teploty budou mezi jedním až čtyřmi stupni Celsia, na horách mezi minus dvěma a jedním stupněm.

Moravskoslezský kraj

Ve vyšších polohách Moravskoslezského kraje stále mohou na cestách ležet zbytky zledovatělého sněhu nebo ujetá vrstva sněhu. Na Frýdecko-Místecku či v okolí obce Vrchy na Opavsku silničáři upozorňují na možné sněhové přeháňky. Hlavní tahy jsou ale většinou holé, suché nebo mokré a sjízdné bez většího omezení. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

V kraji by dnes podle předpovědi mělo být zataženo až oblačno, od jihu se sněžením, na jihovýchodě kraje i vydatnějším. V polohách pod 400 metrů bude padat déšť se sněhem nebo déšť. Srážky by k večeru měly ustávat. Teploty stoupnou maximálně na čtyři stupně Celsia, na horách ale naopak mohou klesnout až k minus čtyřem.

Olomoucký kraj

Se sněhem na silnicích musejí dnes ráno počítat řidiči v Olomouckém kraji. Pokrývá nejen vozovky druhých a třetích tříd, ale i místy hlavní tahy. Na mnoha místech navíc stále sněží, silničáři upozorňují kvůli sněhu na kluzké vozovky. Silnice jsou všude sjízdné, zvýšená opatrnost je ale na místě. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Hustě sněží dnes ráno například na Přerovsku, kluzkou vozovku a sníh hlásí správci silnic i na dálnici D35 mezi 296. kilometrem až 376. kilometrem v sousedním Moravskoslezském kraji, ale i na D1 v tomto okrese a to mezi 272. až 250. kilometrem. Vrstva nového sněhu leží také na Prostějovsku a to především na silnicích druhých a třetích tříd, silničáři tam provádějí posyp a stále sněží, uvádí ŘSD. Na Olomoucku leží sníh na vedlejších cestách ve vyšších polohách Šternberska, i tam je opatrnost na místě. silničáři tam vozovky nyní pluží.

Sníh pokryl cesty i na severu regionu. Kluzkou vozovku a sníh hlásí správci cest na D35 u Mohelnice na Šumpersku. Ve vyšších polohách okresu podle silničářů silně sněží a fouká silný vítr, tahy jsou však sjízdné.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji jsou už kvůli náledí a sněhu uzavřeny tři státní silnice. Doprava stojí u Svitav ve směrech na Brno a Poličku a u Přelouče. V jednom směru je uzavřen i tunel na silnici I/35 u Hřebče na Svitavsku, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Lenka Vilímková.

"Silnice I/43 je hned za Svitavami směrem do Brna zcela uzavřena pro veškerou dopravu. Zavřená je i komunikace I/34 mezi Svitavami a Vendolí," uvedla Vilímková.

Kvůli náledí lze projet pouze jedním směrem tunelem u Hřebče na silnici I/35. Průjezdný je směr na Moravskou Třebovou, opačný je uzavřen.

Od rána je nesjízdná státní silnice I/2 mezi obcemi Přelouč a Valy.

Počasí už způsobilo několik dopravních nehod. Policie je vyšetřuje například v Březové nad Svitavou, několik právě u Přelouče.

Středočeský kraj

Jízdu po středočeských silnicích dnes místy ztěžuje déšť se sněhem, ve vyšších polohách se mohou objevit sněhové přeháňky. Cestáři na některých úsecích nabádají ke zvýšené opatrnosti, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Dešťové přeháňky či déšť se sněhem jsou po ránu hlášeny na dálnicích D1, D5, D11, Pražském okruhu nebo na silnici I/3. Jízdu po dálnici D8 či silnici I/16 řidičům znepříjemňuje mrholení.

Na řadě silnic první třídy na Kolínsku a Kutnohorsku cestáři varují před mrznoucím deštěm. Na silnicích druhé a třetí třídy na Benešovsku a Příbramnsku se může objevit ujetá vrstva sněhu krytá posypem.

Teploty ve středních Čechách se pohybují od minus jednoho do čtyř stupňů Celsia, na většině území vane slabý vítr.

Kraj Vysočina

Silnice včetně dálnice D1 na Vysočině jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. V noci někde pršelo, později byly srážky sněhové. Hlavní tahy jsou podle krajských silničářů po chemickém ošetření mokré, na vedlejších silnicích leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem.

"Všechny silnice jsou sjízdné, občas někde může stát kamion, silnice v celém kraji jsou ale ošetřené," řekl Aleš Hubený, dispečer Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina. V noci vyjelo 105 vozidel zimní údržby. Podle informací na webu policie je špatně sjízdný kopec v Brněnské ulici v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku.

Podle meteorologů bude dnes na Vysočině zataženo, během dne bude od západu srážek ubývat. Nejvyšší odpolední teploty budou od nuly do tří stupňů Celsia.

Zlínský kraj

Sněžení dnes ráno výrazně komplikuje dopravu ve Zlínském kraji. Na silnicích leží rozbředlá vrstva sněhu, místy navíc namrzají, případně se na nich tvoří ledovka. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách musejí řidiči na vozovkách počítat s uježděnou vrstvou sněhu krytou posypem. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Ledovka a uvízlé kamiony ztěžují průjezdnost silnice I/69 mezi Jasennou na Zlínsku a Liptálem na Vsetínsku. Na obdobné potíže narazí motoristé také na silnici I/50 mezi Uherským Hradištěm a Starým Hrozenkovem nebo mezi Zádveřicemi-Rakovou a Horní Lhotou na Zlínsku. Silnici mezi Pozlovicemi a Petrůvkou a také mezi Slavičínem a Rokytnicí na Zlínsku blokujují uvízlé autobusy. Na dálnici D55 před Otrokovicemi na Zlínsku se kvůli špatným klimatickým podmínkám tvoří kolony. Pro vozidla nad 3,5 tuny zůstává nesjízdná silnice 4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, kterou silničáři přes zimu neudržují. Pro osobní vozidla je sjízdná pouze se řetězy.

Policisté hlásí řadu dopravních nehod. Ve Velkém Ořechově na Zlínsku se ráno srazil autobus s nákladním vozem, které nyní částečně blokují průjezd obcí. Dvě osobní vozidla bourala v Radhošťské ulici v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku a na Sokolské ulici ve Zlíně. Nehoda nákladního a osobního automobilu komplikuje provoz na silnici I/57 u Valašského Meziříčí.

Většina autobusových linek v kraji nabírá vinou špatného počasí zpoždění. Potíže jsou i v městské hromadné dopravě (MHD). Mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Vojtěch Cekota dnes ČTK sdělil, že mnohé úseky sítě MHD ve Zlíně a okolí jsou dočasně nesjízdné. "Některé spoje musely být vynechány, jiné nabírají velká zpoždění. Některé kopcovité úseky dočasně nejsou obsluhovány," uvedl Cekota.

V regionu je převážně zataženo, teplota se ráno pohybovala od minus tří do plus jednoho stupně Celsia. Místy fouká slabý vítr. Odpolední maxima by podle předpovědi měla být kolem dvou stupňů Celsia. Přes den bude zataženo se sněžením, přechodně vydatnějším. Během odpoledne dojde od západu ke slábnutí a večer ustávání srážek. Později se dá místy očekávat i přechodné ubývání oblačnosti. Vát bude slabý jižní až jihozápadní vítr.