Praha - Jihočeské silnice jsou hlavně ve vyšších polohách sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Řidiči však musí být opatrní i v nižších nadmořských výškách. Silnice na Vysočině i v Moravskoslezském kraji jsou kvůli sněžení sjízdné s opatrností. Ve Zlínském kraji je na několika místech i ledovka.

Jihočeský kraj

Silnice jsou především ve vyšších polohách sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Řidiči však musí být opatrní i v nižších nadmořských výškách. Dopravu mohou na některých místech komplikovat sněhové přeháňky. ČTK to řekl Otakar Zich z dispečinku správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

"V noci na dnešek jsme kvůli sněžení museli vyjíždět například na vozovky v okolí Hojné Vody na Českobudějovicku, Černé v Pošumaví, Světlíku nebo Želnavy na Českokrumlovsku," uvedl. Dodal, že sjízdnost s opatrností platí pro silnice všech tříd. "V pondělí večer jsme upravovali třeba vozovku první třídy číslo 4 na Prachaticku, která vede na Strážné," řekl.

Teploty v Jihočeském kraji se drží kolem nuly, na většině místech klesly i pod ní. Proto vozovky mohou namrzat. Podle předpovědi meteorologů má být dnes přes den zataženo a občas sněžit. Na horách potom očekávají vydatnější a soustavnější sněžení.

Moravskoslezský kraj

Řidiči musí být dnes opatrní, protože po nočním sněžení může na některých vozovkách stále ležet vrstva sněhu, na silnicích po chemickém ošetření pak rozbředlý sníh. Místy navíc může sněžit, což snižuje i dohlednost. Vyplývá to z informací zveřejněných silničáři.

Hlavní tahy jsou ale většinou už holé nebo mokré a sjízdné bez výraznějšího omezení. V regionu se ale ráno stalo několik dopravních nehod. Většinou se obešly bez zranění, ale havarovaná vozidla mohou komplikovat provoz.

Ve vyšších polohách Beskyd silničáři varují také před výskytem námrazy se zbytky posypu. Místy mohou silnice namrzat. Pro těžká nákladní vozidla je od pondělí uzavřena i část silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou. Jedná se asi o dvacetikilometrový úsek, důvodem uzavírky je možnost tvorby ledovky. Silnice tam ale pro těžká vozidla nad 3,5 tuny bývá během zimy uzavřena poměrně často.

Kraj Vysočina

Silnice jsou kvůli sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Na hlavních trasách je po chemickém ošetření rozbředlý sníh, na vozovkách nižších tříd leží ujetá sněhová vrstva posypaná drtí. Sypače jezdily v pondělí večer a znovu dnes nad ránem. Sněhové přeháňky mají pokračovat, řekl ČTK Roman Hubený z dispečinku krajské správy a údržby.

Teploty byly celou noc kolem nuly. "Jezdili jsme skoro veškerou technikou," uvedl dispečer. V kopcích mohou mít místy problémy kamiony. Nejvíc sněhu zřejmě napadlo na Žďársku, kde silničáři jezdili i s radlicemi.

I přes den bude na Vysočině převážně zataženo, sněžení může být ve vyšších polohách trvalejší. Večer a v noci na středu se místy může tvořit náledí a zmrazky, upozornil Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší odpolední teploty budou v tomto kraji mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia.

Zlínský kraj

Silnice jsou kvůli sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy jsou většinou mokré po chemickém ošetření, někde je dohlednost kvůli srážkám snížená. Vyplývá to z aktuálních informací silničářů.

Kvůli sněžení a havárii osobního automobilu byla ráno dočasně uzavřená silnice u Březnice na Zlínsku. Mezi Zádveřicemi-Rakovou a Horní Lhotou na Zlínsku silničáři varují před ledovkou, podobně je tomu mezi obcemi Zborovice a Zdounky na Kroměřížsku.

V kraji je dnes ráno zataženo, vane slabý vítr, teploty se pohybují od minus dvou do dvou stupňů Celsia. Přes den by v kraji mělo občas sněžit, večer by srážky měly slábnout, místy se může tvořit náledí. Teploty by odpoledne měly být od nula do čtyř stupňů Celsia.