Praha - Noční sněžení a ledovka ráno zkomplikovaly dopravu především v horských oblastech, velké problémy mají řidiči také na Vysočině. Situaci zhoršují kamiony uvízlé v kopcích, které blokují ostatní vozidla. Na některých místech stromy nevydržely tíhu těžkého mokrého sněhu a popadaly na silnice i železniční tratě. Vyplývá to z informací silničářů a Českých drah.

Řidiči musí jezdit opatrně i po dálnici D1, kde na některých úsecích po chemickém ošetření leží rozbředlý sníh a kvůli sněžení je horší viditelnost. Několik neprůjezdných silnic kvůli popadaným stromům je na Vysočině nebo na Liberecku, například v oblasti Nového Boru. Opatrní musejí být řidiči také v Jeseníkách, kde leží na silnicích vrstva rozbředlého sněhu.

Sníh způsobil v noci problémy v železniční dopravě, vlaky kvůli sněhové kalamitě nejezdily například na severu Čech mezi Jedlovou a Rumburkem a Rumburkem a Dolní Poustevnou, ráno se už podařilo obě tratě zprovoznit. Popadané stromy po půlnoci zastavily vlaky na Vysočině mezi Horní Cerekví a Kostelcem Jihlavy, v úseku Rantířov - Jihlava město, od rána je zastaven provoz mezi Světlou nad Sázavou a Ledčem nad Sázavou či v úseku Pacov - Obrataň.

Jihočeský kraj

Sníh může komplikovat dopravu na řadě míst Jihočeského kraje. Všechny vozovky jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. V noci na dnešek silničáři průběžně udržovali komunikace na území celého kraje. Hodně sněhu napadlo hlavně ve vyšších polohách. ČTK to řekla Pavla Pulcová z dispečinku správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

"Práce jsme měli hodně. Kolem Studené na Jindřichohradecku napadalo 20 centimetrů sněhu a na Šumavě 15 centimetrů. Ve vyšších polohách jsou některé vozovky sjízdné jen se zimní výbavou," uvedla.

Téměř všude lehce mrzne. Podle předpovědi meteorologů teploty kolem nula stupňů Celsia vydrží po celý den. Většinou bude zataženo a občas sněžit.

Jihomoravský kraj

Náledí je dnes ráno na silnicích na Hodonínsku a Břeclavsku. Vyplývá to z informací na webových stránkách Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Řidiči by měli na všech silnicích dbát zvýšené opatrnosti. Na Znojemsku se na komunikacích nižších tříd nachází rozbředlý sníh. Na Blanensku je snížená viditelnost.

Na jižní Moravě jsou teploty od minus tří do dvou stupňů Celsia. Na Břeclavsku a Hodonínsku je na silnicích I. třídy náledí, na komunikacích II. a III. třídy je místy námraza. Silničáři provádějí posyp.

Řidiči by si měli dát pozor i na Znojemsku, kde je rozbředlý sníh po chemickém ošetření. Na Blanensku je kouřmo a silnice jsou ošetřené inertním posypem, tedy pískem nebo štěrkem.

Zvýšenou opatrnost vyžadují také silnice na Vyškovsku, Brněnsku i v Brně. Ve všech okresech jsou mokré a po chemickém ošetření. V kraji fouká slabý vítr. Bez omezení jsou sjízdné dálnice s výjimkou D1 v úseku směrem z Vysočiny do Brna.

Karlovarský kraj

Na silnicích v Karlovarském kraji jsou po chemickém ošetření zbytky chemického sněhu. Nad ránem po částečném vyjasnění v kraji poklesly teploty, místy se proto může tvořit i náledí nebo ledovka. Jízdu může řidičům zkomplikovat i silný vítr nebo snížená dohlednost vlivem sněžení. Zatím nejsou hlášeny žádné nehody, vyplývá z údajů serveru Dopravniinfo.cz.

Podle předpovědi meteorologů se během dne objeví sněhové přeháňky. Teplota se má pohybovat od minus jednoho do plus dvou stupňů, na horách může klesnout až k minus čtyřem. Ve večerních hodinách se může znovu tvořit náledí, případně zmrazky.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek sněžilo a na řadě silnic nižších tříd leží rozbředlý či ujetý sníh. Chemicky ošetřované hlavní silniční tahy byly ráno většinou mokré. Silničáři dnes ráno zasahovali především v okresech Trutnov, Náchod a Rychnov nad Kněžnou. Teploty se ráno v kraji pohybovaly kolem nuly, na horách byly minus čtyři stupně. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů v kraji.

Se sněžení nebo sněhovými přeháňkami by měli řidiči počítat i přes den. Na horách by mohlo být sněžení trvalejší. Večer by se místy mohlo tvořit náledí. Teploty by se měly přes den pohybovat od nuly do tří stupňů, na horách má být kolem minus čtyř stupňů.

Liberecký kraj

Sněžení komplikuje dopravu v Libereckém kraji. Napadlo až 20 centimetrů sněhu a stále sněží nejen v horských oblastech. Silničáři doporučují jezdit se zvýšenou opatrností. Teploty se pohybují jen těsně pod nulou a mokrý sníh se na silnicích může klouzat, problémy tak mohou mít hlavně kamiony ve stoupáních. Zatím podle policie žádné problémy hlášeny nejsou. Na některých silnicích dopravu zkomlikovaly i stromy a větve, které padaly pod tíhou mokrého sněhu.

Sjízdná je zatím i frekventovaná silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska, která se v posledních letech při sněžení často preventivně uzavírá pro nákladní vozy nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů. K zablokování dopravy na tomto úseku totiž stačí jediný kamion uvízlý v kopci. Alternativní trasou do Polska pro kamiony je silnice 35 přes Hrádek nad Nisou na Liberecku.

Těžký mokrý sníh také lámal větve a kácel stromy. Hlavně na Českolipsku vyjížděli hasiči ke stromům, které ohrožovaly obtíženými větvemi řidiče nebo přímo na cestu spadly. "Nejčastějším úsekem těchto události byly komunikace v okolí Nového Boru, Svoru a Cvikova. Problémy byly také kolem Liberce, Chrastavy a ve Světlé pod Ještědem," řekla mluvčí hasičů Pavlína Bílková. Během pondělí a noci na úterý řešili hasiči takových událostí 52, z toho 40 na Českolipsku, pomáhali také u sedmi dopravních nehod.

Teploty v Libereckém kraji se ráno pohybují od minus čtyř stupňů do nuly. Místy se objevuje sněžení, fouká jen slabý vítr. Hlavní tahy jsou po chemickém ošetření většinou holé, se zbytky rozbředlého sněhu, na silnicích nižších tříd leží ujetá vrstva sněhu. Bez zimní výbavy by motoristé vůbec neměli vyjíždět. Sněžení by mělo podle předpovědí meteorologů vydržet po většinu dne, až k večeru bude srážek ubývat. Teploty vystoupají nejvýše ke dvěma stupňům.

Moravskoslezský kraj

Silnice jsou v Moravskoslezském kraji po nočním sněžení sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Na Opavsku se navíc místy tvoří námraza. Vyplývá to z informací, které Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo na svých stránkách.

Silnice první třídy jsou na Bruntálsku po chemickém ošetření mokré. Na silnicích nižší kategorie leží vrstva nového sněhu krytá posypem. Silnice jsou sjízdné s opatrností. Podobná je situace i v Beskydech.

Pro těžká nákladní vozidla je od pondělí uzavřena i část silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou. Jedná se asi o dvacetikilometrový úsek, důvodem uzavírky je možnost tvorby ledovky. Silnice tam ale pro těžká vozidla nad 3,5 tuny bývá během zimy uzavřena poměrně často.

Olomoucký kraj

Silnice v Jeseníkách dnes ráno po nočních sněhových přeháňkách pokrývá vrstva rozbředlého sněhu. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. V nižších polohách Olomouckého kraje jsou vozovky holé a mokré. Na celém území kraje stále místy sněží. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Sněžení v noci zasáhlo hlavně horské okresy Šumperk a Jeseník. Na hlavních silniční tazích i méně důležitých cesty tam od vyšších poloh leží rozbředlý sníh s posypem. Kvůli sněhovým přeháňkám je snížena dohlednost. Čerstvý sníh pokrývá také důležitou silnici přes Červenohorské sedlo, která spojuje Jesenicko a Šumpersko.

Na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku jsou ráno silnice zatím zpravidla holé a mokré. I v těchto okresech musí řidiči počítat se sněhovými přeháňkami.

Pardubický kraj

Většinu silnic v Pardubickém kraji v noci na dnešek pokryl sníh. Leží v Orlických horách i ve středních polohách. Všechny cesty jsou ale s opatrností sjízdné.

Sníh je většinou po solení rozbředlý. Motoristé s ním musí počítat kromě Pardubicka prakticky všude, zvláště na menších komunikacích. Uježděná sněhová vrstva je místy i na státních silnicích na Orlickoústecku, na krajských pak na úsecích udržovaných bez posypové soli v okolí Žamberka a v Železných horách, kde se může tvořit i náledí.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, na Chrudimsku, Hlinecku, Skutečsku, Orlickoústecku, Svitavsku a Žamberecku sněžilo. Teploty se pohybovaly od minus tří do plus jednoho stupně.

Středočeský kraj

Některé středočeské silnice jsou dnes ráno sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Dálnice v kraji jsou mokré po chemickém ošetření, kvůli teplotám kolem nuly by si ale řidiči měli dávat pozor na hrozící náledí. Na dálnici D1 jsou pak hlášené sněhové přeháňky a snížená viditelnost, vyplývá z informací silničářů.

Na zbytky rozbředlého sněhu i na silnicích prvních tříd by si měli řidiči dávat pozor na Kolínsku a Kutnohorsku, místy rozbředlý sníh je hlášený také kolem Slaného na Kladensku.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. V noci sněžilo v celém kraji, dopravu komplikovaly uvízlé kamiony a popadané stromy. Po ránu kvůli nim zůstávají některé silnice zcela nebo částečně neprůjezdné. Hasiči odstraňovali přes noc popadané stromy asi na 50 místech, vyplývá z jejich webu. Na hlavních tazích je rozbředlý sníh po chemickém ošetření, na silnicích nižších tříd je ujetý sníh krytý posypem, řekl ČTK dispečer krajských silničářů Roman Hubený.

"Na dálnici D1 byl spadlý strom na 84. kilometru ve směru na Brno. Oznámení jsme přijali v 5:40," řekla policejní mluvčí Dana Čírtková. Podle policejního webu uvízlé kamiony zablokovaly silnici 34 u obce Česká Bělá, omezení se předpokládá do 7:00. Popadané stromy omezují dopravu také ve Světlé nad Sázavou a v obci Vilémovice na Havlíčkobrodsku, kde se s omezením počítá až do 12:20.

U Golčova Jeníkova podle silničářů blokuje kamion silnici 38 nebo silnici 37 u obce Údavy. "Vlivem těžkého sněhu padalo spoustu stromů a větví," řekl Hubený. Silnice mezi obcemi Budíkov a Pusté Lhotsko na Pelhřimovsku zůstane uzavřená, dokud se nepodaří stromy odstranit.

V noci v kraji napadlo několik centimetrů sněhu, nejmíň sněžilo na Třebíčsku. V terénu bylo přes 100 aut krajských silničářů. Pokračovat budou podle Hubeného i přes den, protože se nepředpokládá, že by sníh začal odtávat. Po ránu se teplota drží mírně pod nulou. Podle meteorologů se dnes nejvyšší odpolední teploty na Vysočině dostanou k minus jednomu až dvěma stupňům Celsia, bude oblačno se sněhovými přeháňkami. V noci může teplota klesnout až k minus osmi stupňům Celsia.

Zlínský kraj

Hlavní tahy ve Zlínském kraji jsou většinou po chemickém ošetření mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Na silnicích nižších tříd na Vsetínsku leží místy zbytky rozbředlého sněhu. V horských oblastech je na silnicích do pěti centimetrů sněhu, silničáři jej průběžně odklízejí, vyplývá z jejich aktuálních informací.

V kraji je dnes ráno zataženo, na Vsetínsku místy sněží, vane slabý vítr, teploty se pohybují od minus tří do jednoho stupně Celsia. Přes den by v kraji mělo podle předpovědi meteorologů občas sněžit, večer by oblačnosti mělo ubývat. Teploty by odpoledne měly být od minus dvou do dvou stupňů Celsia.