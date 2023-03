Sněžení, vítr a náledí zkomplikovaly dopravu v některých částech Česka

Praha - Sněžení a náledí na silnicích zkomplikovalo dnes ráno dopravu v některých částech Česka. Podmínky pro řidiče zhoršuje také vítr. Auta mají problémy zejména ve vyšších polohách na severu země a také na Vysočině. D1 je na Vysočině obousměrně neprůjezdná kvůli několika nehodám na 136. kilometru i v dalších úsecích. Policie eviduje desítky nehod, některé i se zraněním. Kamiony uvízlé na zledovatělé vozovce zablokovaly na Ústecku dálnici D8 ve směru do Německa. Vyplývá to z informací silničářů a policie.

Dálnice D8 je zhruba od 06:00 neprůjezdná mezi 79. a 80. kilometrem za Ústím nad Labem ve stoupání k tunelům Libouchec a Panenská. Kolony se vytvořily také na výjezdu z Ústí nad Labem na Teplice. Kamiony ucpaly rovněž silnici 15 v Trnovanech na Litoměřicku ve směru na Českou Lípu. Ledovka je na Chomutovsku u obce Droužkovice, sníh leží na dálnici D7. Pouze se zvýšenou opatrností jsou sjízdné menší silnice v Krušných horách.

V Královéhradeckém kraji ráno na silnicích zůstával rozbředlý sníh nebo jeho zbytky. Místy se vytvořilo náledí. Nejvíce nehod se stalo na Rychnovsku a Trutnovsku. V Janově na Rychnovsku havaroval autobus, nehoda se obešla bez zranění. Autobus havaroval i na zledovatělé silnici I/37 u Nového Rokytníku na Trutnovsku. Mezi Starým Rokytníkem a Radčí na namrzlé silnici bouralo pět aut. Bez zranění skončila srážka dvou osobních aut a nákladního auta na silnici u Solnice na Rychnovsku. Se zraněním je naopak nehoda u Deštného v Orlických horách, auto tam sjelo ze stráně. Kamion uvázl na zledovatělé silnici I/14 u Rtyně v Podkrkonoší.

Rozbředlý sníh hlavně ve vyšších polohách je také na silnicích v Pardubickém kraji. Řidiči s ním musejí počítat například v okolí Lanškrouna, Moravské Třebové, Ústí nad Orlicí, Skutče, Svitav, Vysokého Mýta nebo Žamberka. V oblasti Hlinska, Trhové Kamenice a Nasavrk na Chrudimsku se tvoří ledovka. Dvě auta se srazila na ledovce u tunelu Hřebeč na silnici I/35 na Svitavsku. "Nehod je tolik, že to ani nestačíme podrobně sledovat," řekl ČTK operační důstojník krajské policie.

V Libereckém kraji by si měli dát řidiči pozor na hlavním tahu I/10 na Harrachov, ale také na silnici I/9 na Rumburk nebo na I/13 na Práchni v Kamenickém Šenově. Uvízlý kamion ráno zkomplikoval provoz na silnici I/10 u Držkova na Jablonecku. Na Liberecku zůstává pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy z Mníšku přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice. Kvůli ochraně přírody ji silničáři nemohou solit a vozovka ve stoupání klouže.

Na Vysočině jsou problémy se sjízdností v okolí Jimramova na Žďársku, ledovka je hlášená na Havlíčkobrodsku na silnici 34 u Ždírce nad Doubravou. Kolony se vytvořily podle dispečinku krajské správy a údržby silnic na silnici 360 ve směru na Nové Město na Moravě.

Nový sníh ráno zpomalil dopravu také na Šumavě na Prachaticku, na silnicích přes Červenohorské sedlo a z Jeseníku do Hanušovic v Olomouckém kraji a na Bruntálsku a Opavsku v Moravskoslezském kraji. Se slabou vrstvou sněhu musejí motoristé počítat v nejvyšších místech Beskyd. Na Vsetínsku ve Zlínském kraji ráno vozovky místy mohly namrzat. Sněžilo také ve středních Čechách, rozbředlý sníh byl na silnicích nižších tříd například na Mělnicku.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci a dnes ráno sněžilo a na zledovatělých silnicích se stala řada nehod, některé se zraněním. Například mezi Starým Rokytníkem a Radčí na Trutnovsku na namrzlé silnici havarovalo pět aut. Cesta je neprůjezdná. Řidiči by při jízdě měli být v celém kraji velmi oparní, uvedli silničáři, hasiči a policie.

Na silnicích v kraji dnes ráno zůstával rozbředlý sníh nebo jeho zbytky. Na řadě silnic se vytvořilo náledí. Na Rychnovsku zůstávala ráno na silnicích ujetá vrstva sněhu. V Krkonoších napadlo až deset centimetrů sněhu. Silničáři vyjeli ošetřit silnice v celém kraji. Teploty ráno klesly několik stupňů pod nulu, na horách bylo kolem minus šesti stupňů.

Pro severní část Trutnovska meteorologové vydali pro celý dnešek varování před tvorbou sněhových jazyků. Na horách by podle předpovědi měly být dnes sněhové přeháňky a vát vítr o rychlosti až 70 kilometrů v hodině. Kvůli silnému větru se dnes nerozjel honí úsek lanovky na Sněžku. Teploty by se měly na horách pohybovat od minus jednoho do minus čtyř stupňů, v nižších polohách hradeckého kraje od dvou do pěti stupňů nad nulou.

Nejvíce nehod se stalo na Rychnovsku a Trutnovsku. V Janově na Rychnovsku havaroval autobus, nehoda se obešla bez zranění. Autobus také havaroval na zledovatělé silnici I/37 u Nového Rokytníku na Trutnovsku. Hasiči vyprošťovali vzpříčené nebo sjeté autobusy do příkopů ve Studenci na Trutnovsku, v Javornici a v Lipovce na Rychnovsku.

Bez zranění skončila nehoda dvou osobních aut a nákladního auta na silnici u Solnice na Rychnovsku. Dvě osobní auta havarovala u Českého Meziříčí a také v Lukavici na Rychnovsku. Jedno auto mělo nehodu u Pěčína, jeden člověk se zranil. V Solnici na zledovatělé silnici uvázly tři kamiony.

U Deštného v Orlických horách sjelo auto na silnici vedoucí ne Šerlich se stráně do lesa. "Skončilo převrácené na boku. Ve voze cestovali tři lidé, jednoho člověka záchranáři převezli do nemocnice. Vozidlo budeme vyprošťovat pomocí jeřábu," uvedli hasiči.

Na Trutnovsku havarovalo auto u obce Třebihošť na silnici II/300. Na silnici I/14 u Rtyně v Podkrkonoší uvázl na zledovatělé silnici kamion. Kamion uvázl i na nesjízdné silnice v Kohoutově.

U Dolního Přímu na Hradecku se auto převrátilo na střechu, nehoda se obešla bez zranění. Jeden člověk se zranil v převráceném autě v hradecké čtvrti Piletice a jedním zraněním skončila i nehoda osobního auta mezi mezi Černilovem a Libřicemi na Hradecku. U obce Rašín na Jičínsku sjelo osobní auto do příkopu, kde narazilo do náspu u železničních kolejí. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Ve Velkém Poříčí na Náchodsku narazilo osobní auto do sloupu elektrického vedení, řidič se zranil.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji mrzne a sněží, silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. I hlavní tahy namrzají, problémy mohou mít řidiči kamionů ve stoupáních. Pozor by si měli dát motoristé na hlavním tahu I/10 na Harrachov, ale také na silnici I/9 na Rumburk nebo na I/13 na Práchni v Kamenickém Šenově. Uvízlý kamion ráno zkomplikoval provoz na silnici I/10 u Držkova na Jablonecku, policie také řešila několik dopravních nehod, obešly se ale bez vážnějších zranění.

Na Liberecku zůstává pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy z Mníšku přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice. Komunikace vede chráněnou oblastí, v zimě tam silničáři nemohou solit a vozovka se ve stoupání uklouzává. Motoristé musí na Raspenavu po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky. "Omezení platí odvolání v návaznosti na vývoj sjízdnosti," řekl ČTK Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti. Předběžně se počítá s otevřením silnice nejdříve ve čtvrtek.

V Libereckém kraji je dnes ráno většinou zataženo a teploty se pohybují od minus šesti do jednoho stupně nad nulou, stále se objevují sněhové přeháňka. Podle meteorologů vydrží proměnlivá oblačnost většinou se sněhovými přeháňkami po celý den, k večeru by mělo srážek ubývat. Přes den teploty dosáhnou maximálně čtyř stupňů Celsia, na horách bude po celý den mrznout. Vítr může v nárazech přesahovat 50 kilometrů v hodině a v otevřených úsecích se tak mohou tvořit sněhové jazyky.

Moravskoslezský kraj

Především ve vyšších polohách Moravskoslezského kraje by dnes řidiči měli být velmi opatrní. Sjízdnost tam komplikují sněhové přeháňky nebo slabá vrstva sněhu. Místy je i silný vítr. Většina silnic v regionu je ale sjízdná bez omezení a vozovky jsou většinou holé. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Zvýšená pozornost je nutná hlavně na Bruntálsku, kde je kvůli sněžení snížená dohlednost. Před sněhovými přeháňkami ve výšce nad 600 metrů varují silničáři také na Opavsku. Se slabou vrstvou sněhu je nutné počítat v nejvyšších místech Beskyd.

Podle meteorologů budou dnes sněhové přeháňky na většině území. Večer by srážky měly ustávat. Nejvyšší teploty stoupnou na čtyři stupně Celsia, na horách ale může být až minus šest. Na horách se budou místy tvořit také sněhové jazyky.

Olomoucký kraj

Zejména vyšší polohy Olomouckého kraje v noci na dnešek zasáhly silné sněhové přeháňky, hlavní silniční tahy jsou po chemickém posypu sjízdné se zvýšenou opatrností. Na některých silnicích se ráno místy vytvořila zmrzlá vrstva sněhu a sjízdné byly jen s velkými obtížemi. Řidiči si musejí dát pozor také na silný vítr, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sněžilo hlavně ve střední a severní část Olomouckého kraje. Sníh ráno pokrývá například silnici přes Červenohorské sedlo, která spojuje Šumpersko a Jesenicko. Zbytky rozbředlého sněhu jsou také na silnici z Jeseníku do Hanušovic. Na sníh si musí dát pozor řidiči v okolí Moravského Berouna na Olomoucku či na silniční komunikaci z Mohelnice na Šumpersku směrem na Moravskou Ves. Sněhové přeháňky zasáhly také oblast Konice na Prostějovsku, kde správci silnic varují před silným větrem.

Ráno kolem 07:00 hustě sněžilo i v okolí Olomouce či na Přerovsku. Zhruba dva až tři centimetry sněhu napadly za 30 minut v okolí Svatého Kopečka u Olomouce, kde kvůli tomu bezmála hodinu nejezdily autobusy městské hromadné dopravy do místní části Lošov. Silnice ze Svatého Kopečka do níže položených Samotišek byla zledovatělá a pro autobusy nesjízdná. Velké problémy na této frekventované silniční komunikaci měli i řidiči osobních vozidel. Při sjezdu ze Svatého Kopečka museli jet krokem, jelikož automobily na hladkém ledu ujížděly do stran. První sypač na tuto silnici vyjel až před 08:30.

Pardubický kraj

Na silnice v Pardubickém kraji se po více než dvou týdnech vrátil sníh. Zůstává na vozovkách hlavně ve výše položených oblastech, někde je po solení rozbředlý. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné.

S vrstvou nového sněhu musejí řidiči počítat například v okolí Lanškrouna, Moravské Třebové, Ústí nad Orlicí, Skutče, Svitav, Vysokého Mýta nebo Žamberka. V oblasti Hlinska, Trhové Kamenice a Nasavrk na Chrudimsku se tvoří ledovka. Zbytky sněhu jsou ale i v nížinách kolem Holic.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji zataženo, často byl silný až nárazový vítr. Na většině území regionu sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus čtyřmi a plus jedním stupněm.

Středočeský kraj

Ve Středočeském kraji dnes sněží. Hlavní silniční tahy jsou po chemickém posypu sjízdné se zvýšenou opatrností. Řidiči si musejí dát pozor také na vítr. Na silnicích nižších tříd, například na Mělnicku, mohou být zbytky rozbředlého sněhu, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Podle Karla Sulka z krajského dispečinku silničářů je nyní zapojeno do zimní údržby 25 vozidel, místy a v částech regionu, kde napadl sníh, jsou silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. "Jedná se zejména o oblasti Kutnohorska a Mnichova Hradiště," uvedl Sulek.

Především ve východní části regionu se objevují sněhové přeháňky, teploty jsou od minus jednoho stupně po jeden stupeň Celsia.

Ústecký kraj

Dálnice D8 je dnes ráno na Ústecku mezi 79. a 80. kilometrem ve směru do Německa neprůjezdná kvůli sněhu a kluzké vozovce. Kamiony blokují všechny jízdní pruhy. Informovalo o tom Národní dopravní informační centrum (NDIC).

Kamiony dálnici zablokovaly kolem 06:00. Problémy jsou za Ústím nad Labem ve stoupání k tunelům Libouchec a Panenská. Kdy by se mohl provoz obnovit, není zatím jasné. Kolony se tvoří už na výjezdu z Ústí nad Labem na Teplice směrem na Úžín. Řidiči musejí počítat až s půlhodinovým zdržením při cestě do Teplic.

Kamiony stojí také na silnici 15 v Trnovanech na Litoměřicku. Ve směru na Českou Lípu je cesta neprůjezdná. Ledovka je na Chomutovsku u obce Droužkovice, sníh leží na dálnici D7.

Sníh napadl v Krušných horách, silnice II. a III. třídy jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Policisté řeší v kraji několik dopravních nehod. Do ulic měst vyrazili uklízet sníh cestáři.

Kraj Vysočina

Na dálnici D1 na Vysočině ve směru na Prahu havarovalo nejméně 12 aut, z toho pět kamionů. Hromadná nehoda, která se stala na 143. kilometru, je bez ranění. Provoz na Prahu je kvůli nehodě zastavený, stojí i směr na Brno na 136. kilometru. Problematicky sjízdný je podle mluvčí policie Dany Čírtkové celý úsek dálnice od 130. po 150. kilometr, v nepříznivém počasí policie ani nevyznačuje objízdné trasy.

Kvůli sněžení a zledovatělým silnicím přibývá nehod i jinde v kraji. Od rána se jich podle Čírtkové na Vysočině stalo asi 20, zatím se podle ní obešly bez vážných zranění. "Ale každopádně je situace v kraji vážná, protože silnice jsou zledovatělé, obtížně sjízdné," řekla Čírtková.

Autohavárie jsou hlášené u Nového Města na Moravě na silnici číslo 19 nebo v obci Svratka.

Zlínský kraj

Vozovky na Vsetínsku mohou dnes ráno místy namrzat, v některých částech okresu zůstávají mokré. Silnice v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou holé, suché a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Ve Zlínském kraji bylo dnes ráno většinou polojasno až oblačno bez srážek, na Zlínsku místy až jasno, v některých lokalitách na Vsetínsku naopak skoro zataženo. Nejčastěji vál slabý vítr. Teploty se v regionu pohybovaly od minus tří do plus jednoho stupně Celsia, na Vsetínsku klesaly až k minus šesti stupňům Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes v kraji proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území se sněhovými nebo krupkovými přeháňkami. Odpoledne a večer očekávají meteorologové ubývání srážek. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi dvěma až pěti stupni Celsia. Vát bude čerstvý severozápadní vítr s nárazy kolem 50 kilometrů v hodině. Večer by měl slábnout.