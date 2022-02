Sněžení umožní Ledecké nabrat před sjezdem na olympiádě energii

Jen-Čching (Čína) - Vítaný den odpočinku přivála Ester Ledecké sněhová bouře nad Čínou před sjezdem na olympiádě v Pekingu. Kvůli přívalům sněhu organizátoři v Jen-Čchingu nepustili sjezdařky na druhý trénink a podle fyzioterapeuta Michala Lešáka je den volna pro českou hvězdu příjemným bonusem k doplnění energie. Práce navíc čeká servismana Miloše Machytku, který musí přemazávat lyže.

Od příjezdu na olympijské hry se Ledecká nezastavila. Nejprve se chystala na snowboardu, na kterém v úterý splnila roli favoritky a obhájila v paralelním obřím slalomu zlatou medaili. Hned druhý den si stoupla na lyže a v pátečním superobřím slalomu dojela pátá jen třináct setin od bronzu. O čtyřiadvacet hodin později už se soupeřkami absolvovala trénink sjezdu.

Druhý trénink měl být dnes, ale sněžení jízdu zrušilo. "Je ráda, když může mít den odpočinku den před závodem, což tady je horší," řekl Lešák novinářům. "Chtěli s trenéry využít každou možnost osahat si trať a neplánovali žádný trénink vynechat. Příroda to ale vyřešila a je to pro Ester obrovský energetický bonus. Může spát jak dlouho chce, nabrat co nejvíc sil."

Podle fyzioterapeuta stráví Ledecká volný den na pokoji. "Má čas pro sebe. Dělá si, co se jí zlíbí. Jen čistě odpočívá, nic dalšího nepotřebuje a nechce," řekl Lešák a k fyzické kondici Ledecké dodal: "Vypadá, že je na tom velmi dobře. Pořád čerpá z kvalitní letní přípravy."

Čerstvý sníh přidělává práci servismanovi. Machytka musí lyže přemazávat na jiný sníh než dosud. "Teplota se nemění, zase hlásí mrazy a sníh až minus pětadvacet. Technický sníh drží, ale přišel nový sníh, tak se to bude mixovat. Uvidíme, jak to bude vypadat," řekl.

O závodním páru lyží se ještě bude rozhodovat, ale zásadní změna nebo nějaká novinka se nechystá. "Použijeme osvědčené závodní lyže," plánoval Machytka s tím, že by mělo jít o lyže, na nichž dojela Ledecká v lednu třetí ve sjezdu Světového poháru v Cortině d'Ampezzo.

Trať olympijského sjezdu je pro všechny nová. Lešák řekl, že je Ledecká ze sjezdovky Rock nadšená. "Určitě si to užívala," tvrdil fyzioterapeut a Machytka doplnil: "Sjezdovka je zajímavá, technická. Mysleli jsme, že to bude ještě rychlejší a delší skoky. Ale je to fakt krásná a hladká trať. Bude rozhodovat inteligence a zkušenosti. Holky na ní mají jen dvě prohlídky hodinu a půl dlouhé a dva tréninky sjezdu. Není toho moc. Uvidíme, jak se s tím všichni poperou."

V závodní den je program týmu jasně daný. První vyráží do servisních buněk Machytka, aby začal dle aktuálních podmínek domazávat lyže. "Jedu prvním autobusem v pět ráno, od půl šestý dělám lyže a po sedmé jdu ke gondole a čekám na Ester," popsal servisman.

Lešák s Ledeckou mezitím vstávají v šest, přijde rozcvička, snídaně, balení a cesta lanovkami na kopec. "Při dvou rozjížděcích jízdách jsme tam my dva, pak ji předáme do rukou trenérů," zmínil Lešák kouče Tomáše Banka a Itala Franze Gampera. "Po prohlídce trati se rozjedou na pozice a zůstáváme s Ester a Milošem na startu, než se vydá na závodní jízdu."

Startovní číslo bude znát Ledecká v pondělí večer. Sjezd, v němž patří mezi širší okruh favoritek, je na programu v úterý od 4:00 SEČ.