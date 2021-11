Sněžení na jižní Moravě komplikuje dopravu, sněží i na Vysočině

Praha - Sněžení od časného rána komplikuje dopravu v Jihomoravském kraji. Silničáři vybízejí řidiče ke zvýšené opatrnosti téměř na celém území kraje. Sněží i na celé Vysočině, silnice jsou mokré, nebo se slabou vrstvou sněhu. Sněžit začalo i v Jihočeském kraji, silnice jsou s opatrností sjízdné.

Meteorologové v sobotu uvedli, že přes Českou republiky přejde dnes v pásu od Šumavy přes Vysočinu po Krkonoše sněžení, během něhož může napadnout až deset centimetrů sněhu, na horách až 15 centimetrů. Výstraha s nízkým stupněm nebezpečí platí dnes mezi 06:00 a 20:00.

Jihočeský kraj

Silnice jsou dnes ráno podle krajské správy a údržby silnic s opatrností sjízdné. Po 06:00 začalo sněžit, ošetřené vozovky jsou většinou mokré. Obezřetní by měli být řidiči hlavně v lesních úsecích, kde může být skrytý led či námraza. Silničáři po ránu do terénu vyjeli s asi 60 sypači.

V kraji v noci teploty klesly k minus pěti stupňům Celsia, po 07:00 však již bylo nad nulou. Během dne silničáři neočekávají v dopravě větší komplikace. Pokud zůstanou teploty nad nulou, silnice budou převážně mokré.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes na jihu Čech oblačno až zataženo, sněžit bude hlavně během dopoledne, odpoledne přeháňky ustanou. Nejvyšší teploty budou od minus jednoho stupně Celsia po dva stupně nad nulou.

Jihomoravský kraj

Sněžení od časného rána komplikuje dopravu v Jihomoravském kraji. Silničáři vybízejí řidiče ke zvýšené opatrnosti téměř na celém území kraje. Sněžení by mělo během dopoledne podle předpovědi počasí ještě zesílit, teploty se pohybují kolem nuly.

V Brně vyjely sypače do ulic až mezi 08:00 a 09:00, a to hned všech 21 vozů. "Upozorňujeme řidiče na nutnost opatrné jízdy, a to zejména ve výše položených oblastech Brna," uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.

V lesních úsecích a mrazových kotlinách může vznikat náledí, informovala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje na svém webu. Varování se týká zejména Brna a Brněnska, Vyškovska, Blanenska, ale také silnice číslo 43 z Brna do Svitav nebo zalesněných částí Znojemska.

Z důvodu sněžení a nesjízdných komunikací očekávejte komplikace v dopravě a zpoždění spojů, varoval na svém webu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje.

Liberecký a Ústecký kraj

Silnice na severu Čech jsou dnes ráno po chemickém ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností. Sníh se na komunikacích drží jen místy ve vyšších polohách, v nížinách zatím téměř nenapadl. Vyplývá to z dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic.

V Libereckém kraji leží zbytky sněhu na silnici třetí třídy v Kořenově na Jablonecku. V regionu téměř nesněžilo. Meteorologové však očekávají srážky, které přinesou až pět centimetrů sněhu a na horách osm centimetrů, během dne.

V Ústeckém kraji jsou silnice mokré a holé, na Cínovci se může tvořit námraz. "Silnice jsou v podstatě na celém území kraje sjízdné se zvýšenou opatrností," řekl dnes ráno ČTK dispečer ze Správy a údržby silnic. Předpověď meteorologů počítá dnes se sněžením jen ojediněle.

Moravskoslezský kraj

Silnice v kraji zůstávají dál na mnoha místech sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách mohou řidiči narazit na ujetou vrstvu zledovatělého sněhu. Na Opavsku se tvoří mrznoucí mlhy a silnice mohou klouzat. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na Opavsku mohou být místy silnice dokonce namrzlé. Náledí se pak podle silničářů může tvořit i na Novojičínsku. Naopak v Ostravě či na Karvinsku jsou silnice sjízdné bez omezení.

Na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá platí stále do 29. listopadu v obou směrech zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Úsek silnice mezi Ostravicí a Bílou policie uzavírá v zimním období často. Na této beskydské komunikaci silničáři nesmějí s ohledem na ochranu vody v přehradě Šance používat k údržbě silnic sůl. Vozovku sypou jen drtí. Hlavně po vydatném sněžení je pak cesta hůře průjezdná. Problémy v úseku mívaly v minulosti kamiony, které silnici často zcela ucpaly. Proto tam policie z preventivních důvodů začala vjezd kamionů v zimním období regulovat.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou dnes po ránu s opatrností sjízdné. V celém kraji sněží, vozovky jsou mokré, nebo se slabou vrstvou sněhu. Teploty jsou pod nulou. Podle dispečinku krajské správy a údržby silnic jezdila její technika v noci hlavně na Třebíčsku. Po 07:00 musela kvůli sněžení vyrazit i v ostatních okresech.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes na Vysočině zataženo se sněžením, které bude ustávat až odpoledne postupně od jihu. Místy hrozí náledí a zmrazky. Nejvyšší odpolední teploty budou od minus dvou stupňů Celsia po jeden nad nulou.