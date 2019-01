Praha - Sněžení a vítr dál ztěžují dopravu v Česku, tvoří se sněhové jazyky, na horách i závěje. V nižších polohách je na silnicích často rozbředlý sníh, výše může být uježděná vrstva sněhu s posypem. Některé silnice jsou stále uzavřené pro kamiony, kvůli problémům na rakouské straně se přes hraniční přechod Dolní Dvořiště jezdí jen kyvadlově. Klouzat mohou na některých místech také dálnice. Řidiči by měli jezdit podle silničářů velmi opatrně. Provoz na Vysočině nebo v Libereckém kraji brzdily také spadlé stromy, omezily i dopravu na železnici.

Extrémně špatné podmínky jsou ve vyšších polohách Krušných hor. Všechny silnice do Božího Daru jsou kvůli neustávajícímu sněžení uzavřeny včetně hraničního přechodu do Německa. Město žádá řidiče, aby tam nejezdili. Silnice v horách jsou zapadané sněhem a jejich údržba je velice obtížná. Na horách podle meteorologů může dnes nárazový vítr dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině. Rozbředlý sníh leží i na dálnici D6 a na silnicích první třídy.

Na Vysočině se tvoří sněhové jazyky na Žďársku a Havlíčkobrodsku, v noci byly také na silnici mezi Jihlavou a Moravskými Budějovicemi. Varování před silným větrem a kluzkou vozovkou platí i pro dálnici D1. Hasiči v kraji v noci odstraňovali popadané stromy a větve ze silnic asi na dvaceti místech, především na Žďársku. Provoz stromy omezily také na železnici, na hlavní trati na Brno mezi Žďárem nad Sázavou a Skleným nad Oslavou a mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě.

V Libereckém kraji popadané stromy ráno zablokovaly několik silnic a také tři železniční tratě. Provoz vlaků zastavily ze Smržovky do Josefova Dolu a mezi Kořenovem a Desnou v Jizerských horách a na krkonošské trati mezi Poniklou a Jabloncem nad Jizerou na Semilsku. Náhradní autobusovou dopravu České dráhy kvůli počasí nezaváděly.

Uzavřená zůstává pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Autobusy a osobní auta úsekem projedou. Kamiony nadále nemůžou ani na silnici první třídy číslo 56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Těžká nákladní vozidla nad 12 tun se musejí vyhnout rovněž úseku silnice 48 Rybí - Příbor na Novojičínsku, kde se pracuje na přestavbě na dálnici.

Na Vyškovsku neprojedou kamiony po silnici mezi obcemi Drnovice a Podomí, která je uzavřená pro vozidla nad 12 tun. Jen se sněhovými řetězy je sjízdná na Orlickoústecku silnice první třídy číslo 11 přes Suchý vrch, kde se nepoužívá sůl.

Silničáři ráno kvůli sněžení zasahovali s veškerou technikou na Jindřichohradecku, Prachaticku a Táborsku. Sněhové jazyky byly v noci například na Domažlicku a nadále se tvoří také na Šumavě. Námrazu na vozovce silničáři zaznamenali například u Horušan nedaleko Přeštic nebo v okolí Horažďovic na Klatovsku.

Se sněhovými jazyky musejí řidiči počítat také na Svitavsku nebo na Opavsku, kde může být v některých místech také ledovka. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem k hranici s Německem ležel ráno rozbředlý sníh a foukal silný vítr. Obdobná situace panovala na Děčínsku, kde měli problémy řidiči při cestě směrem na Nový Bor.

Jihočeský kraj

Husté sněžení dnes ochromilo dopravu na česko-rakouském hraničním přechodu v Dolním Dvořišti. Kvůli sněžení se tam tvoří kolony. Problém je na rakouské straně, kde odstraňují spadlý strom a vyprošťují kamion. Na české straně je podle policie 200 metrů dlouhá kolona. Přes přechod se jezdí kyvadlově. ČTK to řekli zástupce vedoucího dopravního inspektorátu Český Krumlov Milan Richter, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl a krajský policejní mluvčí Jiří Matzner. V některých částech kraje hustě sněží, podle meteorologů se mohou místy tvořit sněhové jazyky, na horách závěje.

"Problém je na rakouské straně, tam je to nesjízdné, první stoupák z Wullowitz dál do vnitrozemí Rakouska. Na našem okrese je to plně sjízdné. Kolony se tvoří na našem okrese tak do 200 metrů," řekl Richter. Podle Rýdla je výjezd z republiky po I/3 komplikovaný.

"Zavřená je malá silnice u hranic, která nesouvisí s hlavním tahem, spadl tam strom. Než ho odstraní, tak si zavřeli malou silnici. Přechod normálně funguje, je tam pouze v jednom úseku kyvadlová doprava, protože tam stojí někde kamion, který se tam částečně sesunul do škarpy a částečně zůstal napříč vozovkou. Ověřovali jsme to přes rakouskou stranu, komplikace tam budou, protože se bude kamion vyprošťovat. Jezdí to kyvadlově jedním pruhem," řekl Matzner.

Na Jindřichohradecku, Prachaticku a Táborsku dnes ráno sněží, silničáři zasahují s veškerou technikou. ČTK to před 6:00 řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Hausel. Nejvíc sněží na Prachaticku, v okolí Nové Bystřice na Jindřichohradecku a kolem silnice první třídy číslo 19 směrem na Pelhřimov na Táborsku.

Podle meteorologů bude dnes v kraji zataženo s občasným sněžením nebo se sněhovými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia, v 1000 metrech kolem minus pěti stupňů. Místy se mohou tvořit sněhové jazyky, na horách závěje.

Jihomoravský kraj

Řidiči musejí být dnes ráno na silnicích v Jihomoravském kraji opatrní. Komunikace jsou po chemickém ošetření. Oproti úterý ale nesněží. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Kamiony neprojedou na Vyškovsku po silnici mezi obcemi Drnovice a Podomí, která je uzavřená pro vozidla nad 12 tun. Na Hodonínsku jsou zbytky rozbředlého sněhu, v Bílých Karpatech se nachází ujetá vrstva sněhu.

Na jižní Moravě se teploty pohybují od minus dvou do tří stupňů nad nulou. Na Vyškovsku mezi Drnovicemi a Podomím je pro kamiony uzavřená komunikace druhé třídy číslo II/379.

V úterý hustě sněžilo, což mělo za následek problémy v dopravě. Sněhové přeháňky se objevily v noci na dnešek na Znojemsku, komunikace jsou tam kryté posypem. Jinak nesněží. Pozor je však potřeba dávat na všech silnicích včetně dálnice D1 v úseku z Vysočiny k Brnu, kde je teplota pod nulou. Ostatní úseky D1 a další dálnice jako D2, D52 nebo D46 jsou sjízdné bez omezení.

Provozní ředitel společnosti Brněnské komunikace Leoš Chasák ráno v tiskové zprávě uvedl, že částečně ve vyšších polohách Brna může ležet sníh a částečně mohou namrzat vozovky. "Z tohoto důvodu vyjelo na zásah všech 21 vozidel naší společnosti. Především s ohledem na možnost lokálního namrzání vozovek doporučujeme řidičům opatrnou jízdu," dodal Chasák.

Karlovarský kraj

Kvůli neustávajícímu sněžení a silnému větru jsou do odvolání uzavřeny všechny silnice do Božího Daru, včetně silnice I/25 z Jáchymova na Boží Dar a hraničního přechodu do Německa. ČTK to dnes sdělil starosta Božího Daru Jan Horník. Podle něj by řidiči měli situaci respektovat a do hor by neměli nejezdit.

"Město Boží Dar urgentně žádá všechny motoristy, aby toto vzali na vědomí a svou cestu odložili. Podle předpovědi ČHMÚ může tento stav trvat až do dnešní půlnoci," uvedl starosta.

Špatné povětrností podmínky zkomplikovaly situaci v okolí Božího Daru i v úterý, kdy policie kvůli tomu uzavřela cestu do města z Jáchymova i z Božího Daru od kruhového objezdu směrem na Neklid a Klínovec.

Dnes se sněžení v Karlovarském kraji rozšířilo i do nižších poloh a jejich vlivem se zhoršila na řadě míst i viditelnost. Extrémně špatné podmínky přetrvávají ve vyšších polohách Krušných hor, kde hrozí také sněhové závěje. Silnice v horách jsou zapadané sněhem a jejich údržba je velice obtížná. Už dnes ráno policie proto nedoporučovala řidičům vyjíždět z Božího Daru k hraničnímu přechodu Oberwiesenthal ani jinam dál do hor.

Královéhradecký kraj

Na řadě silnic v Královéhradeckém kraji leží ujetý či rozbředlý sníh. Opatrní musejí být řidiči zejména v Krkonoších, Orlických horách a na Trutnovsku. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové a hlavní silniční tahy v kraji byly dnes ráno většinou mokré. V kraji ráno ojediněle sněžilo, v nižších polohách pršelo nebo padal déšť se sněhem. Teploty v kraji se pohybovaly kolem nuly, na hřebenech hor bylo minus šest stupňů Celsia. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů.

Dnes by mělo být v hradeckém kraji zataženo až oblačno, občas se sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Na horách se čeká vydatnější sněžení. Teploty by se měly přes den pohybovat kolem nuly, na horách kolem minus čtyř stupňů Celsia. Vítr by mohl mít rychlost až 55 kilometrů v hodině a od vyšších poloh by místy mohl tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje.

Liberecký kraj

Dopravu v Libereckém kraji komplikuje sníh a také popadané stromy. Ty ráno zablokovaly několik silnic a na čtyřech místech také železniční tratě v Jizerských horách a Krkonoších. Problémy jsou hlavně v horách, přes noc napadlo dalších 30 centimetrů sněhu, je těžký a mokrý a stromy pod tou tíhou padají, řekl ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má údržbu silnic v kraji na starosti. Popadané stromy přerušily na mnoha místech i elektrické vedení, bez proudu je v kraji zhruba 6000 domácností.

V Libereckém kraji v posledních dnech napadlo už kolem 60 centimetrů sněhu a stále sněží. "Aktuálně máme hlášeno v Libereckém kraji devět poruch na vedení vysokého napětí, bez dodávek je 6000 odběrných míst," řekla ČTK severočeská mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Největší problémy jsou v Jizerských horách a Krkonoších. Bez proudu jsou lidé v některých částech Desné, Kořenova, Bílého Potoka, ale také Harrachova, kolem Jablonce nad Jizerou, v Poniklé, Vítkovicích, Benecku nebo kolem Železného Brodu. "Na odstranění poruch pracujeme, přibývají ale další," dodala Holingerová.

Spadané stromy zastavily ráno provoz na železniční trati ze Smržovky do Josefova Dolu v Jizerských horách. Vlaky tam zatím nejezdí, nahradily je autobusy, předpokládá se obnovení provozu až kolem poledne. Popadaných stromů je totiž na trati víc. Před spadlým stromem zastavily i ranní vlaky mezi Kořenovem a Desnou v Jizerských horách a na krkonošské trati mezi Poniklou a Jabloncem nad Jizerou na Semilsku. Nikomu se nic nestalo, vlaky ale nabraly zpoždění. Provoz tam už byl obnoven.

Hasiči v Libereckém kraji vyjeli během noci a dnešního rána k odstranění popadaných stromů či větví zapletených v elektrickém vedení už více než třicetkrát. "V jednom kole jsou hlavně hasiči na Semilsku. Ti jezdí ke stále se opakujícím situacím, kdy stromy buď ohrožují nad vozovkou řidiče, nebo už přímo přes cestu spadly. Nejčastějším úsekem těchto události jsou komunikace v okolí Jilemnice, Tanvaldu a Jablonce nad Nisou. Problémy jsou také kolem Liberce, Chrastavy a Raspenavy," řekla ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Pavlína Bílková. Hasiči už podle ní také pomáhali u desítky dopravních nehod.

Uzavřená zůstává pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Autobusy a osobní auta úsekem projedou. Řidičům kamionů silničáři doporučují využít k cestě do Polska alternativní trasu po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou. "Apelujeme proto na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem silnice 10," zdůraznil Šén. Uzavřená je pro nákladní dopravu nad šest tun také silnice třetí třídy z Mníšku na Liberecku přes Oldřichovské sedlo do Raspenavy.

Spadlé stromy ráno zablokovaly také silnici v Jablonci nad Jizerou nebo Harrachově na Semilsku. U Jablonce nad Nisou narazilo do spadlé ho stromu auto, nikomu se ale nic nestalo. Provoz na silnicích komplikují i četné nehody. I na hlavních tazích jsou zbytky rozbředlého sněhu, které kloužou. Problémy mohou mít řidiči kamionů ve stoupáních, s velkou opatrností by ale měli jezdit všichni. V horách jsou navíc vozovky zúžené sněhovými mantinely. "Budeme tam během dne nasazovat frézy, protože sníh už není kam hrnout," dodal Šén. Sněžit má celý den.

Moravskoslezský kraj

Na silnicích v Moravskoslezském kraji musí i dnes řidiči dodržovat zvýšenou opatrnost. Silnice jsou většinou mokré po chemickém ošetření, hlavně na silnicích nižších tříd a ve vyšších polohách na nich ale jsou zbytky sněhu nebo ujetá sněhová vrstva. Na Opavsku může být v některých místech ledovka a tvoří se tam i sněhové jazyky. Viditelnost snižují sněhové nebo dešťové přeháňky a v Ostravě dopravu komplikuje i několik nehod. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

V Místecké ulici ve směru do centra krajského města se srazila tři auta. Frekventovaná silnice spojuje Ostravu s Frýdkem-Místkem a lze tam očekávat kolony. Nehoda se stala také na další důležité dopravní tepně, v Opavské ulici, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Podle informací silničářů se obě nehody obešly bez zranění.

Pro kamiony je stále uzavřena silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Pro těžká nákladní vozidla nad 12 tun je uzavřen rovněž úsek silnice I/48 Rybí - Příbor na Novojičínsku, kde se pracuje na přestavbě na dálnici.

Plzeňský kraj

Sněhové nebo smíšené přeháňky, místy silný vítr a na některých silnicích také námrazy nebo ledovka dnes komplikují dopravu v Plzeňském kraji. Silnice, včetně dálnice D5, jsou mokré nebo s vrstvou ujetého či rozbředlého sněhu se zvýšenou opatrností sjízdné, informuje dnes Ředitelství silnic a dálnic.

Krajští silničáři vyslali do terénu všechny své sypače, ve vyšších polohách Šumavy na pomoc povolali i smluvní partnery, řekl ČTK dispečer Jaroslav Sádlo. "V nižších polohách se tvoří lokální námrazy, například u Horušan nedaleko Přeštic, u Oselců na Plzni - jihu nebo v okolí Horažďovic na Klatovsku," popsal.

Silný vítr navíc ve vyšších polohách tvoří na silnicích závěje nebo sněhové jazyky. Sněhové jazyky byly v noci například na Domažlicku a nadále se tvoří také na Šumavě. V kraji napadlo do pěti centimetrů sněhu, v nejvyšších polohách kolem Železné Rudy až do 20 centimetrů. Šumavské silnice, které nemohou silničáři kvůli ochraně přírody solit, mají ujetou vrstvu sněhu krytou inertním posypem.

Teploty pod nulou, srážky a vítr mají zejména v jihozápadní části kraje přetrvávat celý den.

Středočeský kraj

Jízdu po středočeských silnicích dnes ráno místy ztěžuje sněžení nebo déšť, řidiči by měli být opatrní. Na některých úsecích je mohou překvapit zbytky rozbředlého sněhu, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sněžení, déšť se sněhem nebo dešťové a sněhové přeháňky jsou po ránu hlášeny na Pražském okruhu a také na dálnicích D1, D5 či D10. Některé silnice první třídy na Příbramsku v noci pokryla vrstva nového sněhu.

Teploty v regionu se pohybují od minus jednoho do dvou stupňů Celsia a fouká vítr.

Olomoucký kraj

Silnice ve vyšších polohách Olomouckého kraje po nočních sněhových přeháňkách pokrývá rozbředlý sníh a sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Řidiči by si měli dát pozor také na silný vítr, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Rozbředlý sníh je po chemickém posypu zejména na silnicích v horských okresech Jeseník a Šumperk. Pokrývá také vozovky v kopcovitých oblastech Olomoucka, Prostějovska a Přerovska. Hlavní silniční tahy jsou ráno holé a mokré.

Dohlednost na sinicích ráno snižují sněhové či dešťové přeháňky. Správci silnic varují řidiče před silným větrem.

Ústecký kraj

Husté sněžení ochromilo dopravu v Ústeckém kraji. Na Chomutovsku ve směru na Německo u obce Křimov je zavřený jeden jízdní pruh, tvoří se kolona vozidel. Cestu k hraničnímu přechodu blokují kamiony v kopci na zasněženém úseku. Uzavřená je silnice mezi Libouchcem a Tisou na Ústecku, kde se na zasněžené vozovce střetla tři osobní auta. Vyplývá to z informací policie.

Hustě sněží v Krušných horách, kde je na cestách vrstva ujetého sněhu, i jinde. Problémy mají nákladní auta při vyjetí kopců z Děčína směrem na Nový Bor. Na Chomutovsku u obce Domašín spadl na vozovku strom.

Se sněžením nebo deštěm musí řidiči počítat také v jiných částech kraje. Vlivem silného větru se podle předpovědi meteorologů mohou tvořit sněhové jazyky a na horách závěje.

Policie řešila od rána několik dopravních nehod na Litoměřicku, Teplicku a Ústecku, všechny se zatím obešly bez zranění osob.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností, kvůli nočnímu sněžení byli silničáři v terénu ve všech okresech. Především na Žďársku a Havlíčkobrodsku se tvoří kvůli větru sněhové jazyky. Varování před silným větrem a kluzkou vozovkou platí i pro dálnici D1. Dopravu v noci komplikovaly popadané stromy a větve na silnicích. Hasiči je podle informací na webu odstraňovali asi na dvaceti místech, především na Žďársku. Provoz stromy omezily také na železnici.

Hlavní tahy v kraji jsou ráno mokré nebo s vrstvou rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Na vedlejších silnicích leží vrstva sněhu krytá posypem. Sněhové jazyky zhoršují sjízdnost silnic v okolí Nového Města na Moravě na Žďársku a také u Jitkova na Havlíčkobrodsku. Podle dispečerky krajských silničářů Evy Muškové byly v noci i na silnici 38 mezi Jihlavou a Moravskými Budějovicemi, na které u obce Svojkovice havarovalo osobní auto.

Strom zasahující na koleje zastavil před 05:30 dopravu na hlavní železniční trati na Brno mezi Žďárem nad Sázavou a Skleným nad Oslavou, vyplývá z webu Českých drah. Popadané stromy jsou na trati mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě. Náhradní autobusovou dopravu se v obou případech nepodařilo zajistit, provoz by se měl obnovit před 08:00.

Na Vysočině bude dnes podle meteorologů zataženo. Sněžení může být místy i trvalejší. Nejvyšší teploty odpoledne budou mezi jedním a minus dvěma stupni Celsia. Vítr s nárazy okolo 50 kilometrů v hodině bude večer slábnout.

Zlínský kraj

Na většině silnic ve Zlínském kraji leží dnes ráno po chemickém ošetření rozbředlý sníh, případně jeho zbytky. Ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá vozovky uježděná vrstva sněhu o tloušťce pěti až 15 centimetrů, navíc hrozí jejich namrzání. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Dohlednost na silnicích v regionu místy snižují sněhové přeháňky nebo déšť se sněhem. Vyplývá to z aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic.

V kraji je zataženo, teplota se ráno pohybovala od minus pěti do plus tří stupňů Celsia. Místy fouká slabý, na Vsetínsku se však objevuje i nárazový vítr. Odpolední maxima by podle předpovědi měla vystoupat k plus jednomu stupni Celsia. Přes den bude převážně zataženo, na většině území s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Vát bude mírný západní až jihozápadní, k večeru slabý proměnlivý vítr.