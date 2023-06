Sněmovnu zablokovaly spory o migrační reformu EU, sejde se znovu až 12. července

Praha - Jednání Sněmovny dnes zablokovaly spory o postoj ČR k reformě migračních pravidel EU. Schůze byla nakonec přerušena až do 12. července bez toho, aby poslanci rozhodli o některém ze zákonů, které měli podle původního plánu schvalovat. Dolní parlamentní komora měla schvalovat například novelu, která by mohla pomoci řešit situaci ztrátové České pošty, nebo zvýšení spotřební daně z nafty na původní úroveň už od letních měsíců místo od příštího roku.

Zvýšení spotřební daně z nafty by mělo každý měsíc přinést státu 800 milionů korun navíc. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl ČTK, že bude záležet na postoji Senátu, zda se zvýšení podaří schválit tak, aby začalo platit od srpna. Senát má na projednání návrhů zákonů 30 dní. Poté dostane předlohu k podpisu prezident, který má na podpis 15 dnů.

Místo schvalování zákonů se zástupci koalice a opozice vzájemně po dalším obsáhlém projevu bývalého premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše obviňovali z šíření lží a nesmyslů. Opoziční frakce si poté vyžádaly dohromady čtyřhodinovou přestávku na svá jednání, tedy až dokonce jednacího dne. Předseda poslanců ODS Marek Benda tento přístup odmítl. Vedení Sněmovny a poslaneckých klubů se následně při zhruba hodinovém jednání dohodlo na přerušení schůze.

Spor vyvolal Babiš při třetím neúspěšném pokusu o to, aby se dolní parlamentní komora zabývala migračním paktem EU. Označil jej v úvodním zhruba padesátiminutovém projevu za skandální a mířící proti bezpečnosti Česka. Prohlásil, že premiér Petr Fiala (ODS) nehájil na nynější Evropské radě české zájmy, lže a je neschopný a měl by migrační reformu blokovat po vzoru Polska a Maďarska. Fiala je podle Babiše "nejprolhanější premiér v historii této země", "nemá koule", "neumí řídit a není lídr" a na Evropské radě nepostupuje podle principu, že je potřeba bojovat za zájmy českých občanů.

Ministerského předsedy se zastal ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), podle kterého Babiš buď neví, co říká, nebo hájí cizí zájmy. Fiala podle Rakušana vyjednal to, že ČR by měla obdržet kvůli uprchlické vlně z Ukrajiny další finanční podporu. "Polsko a Maďarsko ovšem z vnitropolitických důvodů blokovaly celou noc přijetí těchto závěrů," řekl Rakušan k Babišovu odvolávání se na záporný postoj těchto k migračnímu paktu. "Polsko a Maďarsko na této Evropské radě jednají proti českým národním zájmům," zdůraznil Rakušan. Babišův projev s ohledem na různorodost témat, o kterých expremiér mluvil, označil za "eintopf" z nejrůznějších lživých výroků.

Rakušanovo vystoupení rozhořčilo Babiše i předsedu poslanců SPD Radima Fialu, který ministrův projev označil za katastrofu. Obvinil ministra vnitra z toho, že pozval do Evropy pašeráky lidí a muslimy. "Jste viník. Styďte se," vzkázal Fiala Rakušanovi. Fiala si pak vyžádal dvouhodinou přestávku pro klub SPD, se stejným požadavkem pak přišla šéfka frakce ANO Alena Schillerová. "Co se odehrálo, je nehoráznost," uvedla.

Benda naopak řekl, že "za hranou" byla vystoupení Babiše a Radima Fialy. "Fakt mám tohohle chování plné zuby," řekl. Jelikož udělení přestávky na jednání klubu je jen zvyklost, Benda žádal, aby se tentokrát o pauzách hlasovalo. Na základě dohody frakcí o přerušení schůze stáhla opozice své požadavky na přestávky a o Bendově návrhu tak Sněmovna nehlasovala.

"(Hnutí) ANO, a zažíváme to vlastně téměř u každého jednání Sněmovny, výrazně obstruuje program. A dnes se ráno rozhodl s poměrně lživou a poměrně útočnou rétorikou vystoupit i pan poslanec Babiš, kde tedy mimo jiné napadl premiéra. A myslím si, že i ten slovník, pokud to někdo sledoval, to zahájení Sněmovny, byl nad rámec toho, co bývá ve Sněmovně obvyklé, co bývá ve slušné společnosti obvyklé,“ komentoval pro novináře dnešní dění vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti). Podotkl, že poslanci ANO a SPD zřejmě potřebovali jít dřív domů.