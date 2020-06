Sněmovnu čeká debata o navýšení schodku rozpočtu na 500 miliard

Praha - Sněmovna se v úterý sejde, aby letos již potřetí zvýšila schodek státního rozpočtu. Z původních 40 miliard korun ho kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru vláda nejprve navrhla zvýšit na 200 miliard, poté na 300 miliard a nyní na 500 miliard korun. Z dostupných informací vyplývá, že se vládní koalici ANO a ČSSD sice podaří navýšení ve Sněmovně za pomoci KSČM prosadit, s velkou pravděpodobností to ale nebude ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze, jak původně vláda navrhla.

Ústřední výbor KSČM v sobotu rozhodl, že komunisté rozpočet s pětisetimiliardovým schodkem podpoří. Nepodpoří však jeho projednávání ve zrychleném režimu, ale ve standardních třech čteních, jako je tomu každý rok na podzim, kdy se projednává rozpočet na následující rok. Předseda vládní ČSSD Jan Hamáček potvrdil, že sociální demokraté rozpočet podpoří.

V úterý by tak Sněmovna mohla schvalovat nově navržené základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje, schodek a jeho vypořádání. Pokud by Sněmovna schválila projednávání ve stavu legislativní nouze, jak o to požádala vláda, mohli by poslanci vše stihnout teoreticky již za jeden den, jak tomu bylo dřív. Sněmovní rozpočtový výbor však minulé pondělí zrychlené projednávání nedoporučil, a to i hlasy zástupců KSČM.

Hlavně opoziční poslanci kritizovali, že vláda neuvedla, na co přesně chce dodatečné peníze použít. Premiér Andrej Babiš (ANO) poté jako poslanec předložil pozměňovací návrh, v němž změny rozepsal. Měly by se například zvýšit výdaje sedmi ministerstev i Správy státních hmotných rezerv a Všeobecné pokladní správy. Rozpočtová rezerva se zvýší místo o původních 137 miliard jen o 36 miliard.

Původně schválený rozpočet na letošní rok počítal s příjmy 1578,1 miliardy korun, nejnovější návrh přichází s příjmy 1364,8 miliardy, což je pokles o 213,3 miliardy korun. Původně schválené výdaje činily 1618,1 miliardy korun, nejnověji stanovené výdaje mají proti tomu vzrůst o 247 miliard na 1864,8 miliardy korun. Státní dluh se má letos navýšit celkově o 481 miliard korun.

Vláda v důvodové zprávě uvádí, že při sestavování původního návrhu státního rozpočtu se vycházelo z tehdy aktuálních dat a prognóz, které nepředpokládaly rozšíření epidemie nemoci covid-19. Epidemie s sebou přinesla významný propad ekonomické aktivity a tím i omezení daňových příjmů spolu s nutností vynaložit víc peněz na boj s epidemií a na podporu ekonomiky.

Příjmy kapitoly ministerstva práce ze sociálního pojistného se podle odhadu vlády propadnou proti poslední novele státního rozpočtu o 17,6 miliardy a příjmy ministerstva životního prostředí z prodeje emisních povolenek o dvě miliardy korun. Příjmy státního rozpočtu z daně z přidané hodnoty se proti poslední změně propadnou o 15,5 miliardy korun, příjmy ze spotřebních daní z pohonných hmot by měly klesnout o 0,9 miliardy. U spotřební daně z tabáku se očekává pokles o jednu miliardu korun.

U daní z příjmů firem předpovídá vláda pokles proti poslední novele rozpočtu o 12,2 miliardy. U daní z příjmů fyzických osob pak má inkaso klesnout o 5,1 miliardy korun.

Národní rozpočtová rada považuje zvýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun za předčasné, nadměrné a neopodstatněné. Podle ní by bylo lepší vzhledem k nejistotě ohledně budoucího ekonomického vývoje vyčkat na předběžné údaje o vývoji ekonomiky za druhé čtvrtletí a další předstihové ukazatele pro druhou polovinu roku. Tato data přitom budou k dispozici již na přelomu července a srpna.

Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.