Sněmovní výbor vyzval vládu k opuštění platformy 16+1 pro spolupráci s Čínou

Praha - Sněmovní zahraniční výbor vyzval vládu k opuštění platformy 16+1 pro spolupráci Číny se státy střední a východní Evropy. Nepřinesla významný prospěch a fungovala spíše jako nástroj k prosazování jednostranných čínských zájmů, usnesl se výbor na dnešním zasedání.

Výbor v dokumentu, pro který hlasovali všichni poslanci přítomní na jednání, "vyzývá vládu ČR, aby v rámci revize vztahů s Čínou, ke které se zavázala ve svém programovém prohlášení, zvážila možnost utlumení aktivit v rámci platformy 16+1 a jejího opuštění."

Od založení platformy před deseti lety se podle výboru chování Číny zásadně proměnilo. "Po nástupu současného vedení v čele se Si Ťin-pchingem vystupuje jako systémový rival Evropské unie a Spojených států amerických aspirující na pozici světového lídra," usnesli se poslanci.

Uskupení loni opustila Litva mimo jiné z důvodu absence přínosu členství. Vztahy mezi Čínou a Litvou se dále zhoršily, když pobaltská země v listopadu povolila Tchaj-wanu otevřít velvyslanectví ve svém hlavním městě. Předseda výboru Marek Ženíšek (TOP 09) vnímá usnesení výboru právě i jako podporu Litvě a zároveň naplňování toho, co koalice slíbila, tedy změny zahraničněpolitického kurzu, sdělil ČTK.

V dubnu Česko navštívila čínská delegace, jejímž záměrem bylo mimo jiné právě diskutovat o budoucnosti fungování platformy 16+1. Delegaci vedla bývalá čínská velvyslankyně v ČR Chuo Jü-čen, jež je zvláštní představitelkou čínského ministerstva zahraničí pro spolupráci v rámci 16+1.

Senát se minulý týden usnesl na tom, že by se česká vláda měla zasadit o to, aby se Tchaj-wan mohl účastnit jednání mezinárodních organizací, i když tomu brání pevninská Čína, která ostrovní stát pokládá za svou provincii. Tchaj-wan se podle předsedy zahraničního výboru horní komory Pavla Fischera (nezávislý) nemůže zapojit do činnosti Světové zdravotnické organizace (WHO) nebo Mezinárodní organizace kriminální policie (Interpol) ani jako pozorovatel, i když to jejich stanovy umožňují. Čínské velvyslanectví v ČR se tehdy proti usnesení ohradilo. Dnes sněmovní zahraniční výbor také podpořil přijetí Tchaj-wanu do WHO.