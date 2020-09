Sněmovní výbor podpořil nižší daň z nafty i mimořádné odpisy

Praha - Sněmovní rozpočtový výbor dnes doporučil Sněmovně schválit vládní daňový balíček na rok 2021, který počítá především se zavedením stravenkového paušálu a s vyšším zdaněním cigaret. Výbor do něj doporučil navíc vložit pozměňovací návrhy na snížení spotřební daně z nafty nebo možnost mimořádných odpisů majetku pro podnikatele a firmy. S oběma návrhy souhlasilo ministerstvo financí. Předloha dále umožní obcím stanovovat místní koeficient u daně z nemovitých věcí jen pro jednotlivé části obce, takže výše daně z nemovitosti by mohla být v každé z nich odlišná.

Výbor hlasy 17 z 18 přítomných poslanců napříč stranami doporučil do daňového balíčku vložit návrh poslanců Jana Volného (ANO), Miloslavy Vostré (KSČM) a Romana Onderky (ČSSD) na mimořádné odpisy majetku sloužícího k podnikání. Vztahovalo by se to na majetek pořízený od letošního 1. ledna do 31. prosince příštího roku. Majetek v první skupině, například některé zemědělské stroje, by se odepisoval jen jeden rok místo tří let. Majetek v druhé skupině, například auta, by se odepisoval tři roky místo pěti let.

Poslanec Volný uspěl i s návrhem na snížení sazby spotřební daně z motorové nafty o korunu na litr. Se souhlasem výboru se setkal i jeho další návrh, který ruší možnost daňových odpisů u nehmotného majetku. Zrušení daňových odpisů by se vztahovalo až na nehmotný majetek pořízený po nabytí účinnosti této změny. Volný řekl ČTK, že jde o zjednodušení a nehmotný majetek se bude nadále odepisovat účetně.

Stravenkový paušál ministerstvo navrhuje zavést jako alternativu ke stravenkám a podnikovému stravování. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve uvedla, že vláda stravenky neruší a že záleží jen na zaměstnavatelích, k čemu se přikloní. Daňové zvýhodnění paušálu by podle ministerstva financí mělo zůstat stejné jako u stravenek. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.

Daňový balíček dále rozšiřuje obcím možnost stanovovat tzv. místní koeficient daně z nemovitých věcí jen pro jednotlivé části obce. Nyní mohou koeficient určit jen na celé území. Koeficient si mohou obce stanovit od roku 2009 v hodnotě dva, tři, čtyři nebo pět. Lze tak zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem obce. Poslankyně STAN Věra Kovářová chce, aby možnost stanovení koeficientů pro části obcí platila již od příštího roku.

Výbor v tomto směru podpořil návrh Mikuláše Ferjenčíka (Piráti), aby u dani z nemovitých věcí obce mohly stanovovat koeficient až na jedno desetinné místo v rozmezí od 1,1 do pěti, například 1,5 nebo 4,5. Nyní mohou použít jako koeficienty pouze celá čísla 2,3,4, a 5. Ministerstvo financí s tímto návrhem souhlasí, podle něj existuje po tomto řešení poptávka ze strany obcí.

Vládní návrh obsahuje i další zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků. To by mělo do rozpočtu podle odhadů přinést v roce 2021 navíc dvě miliardy korun a 1,9 miliardy korun v roce 2022 i v roce 2023. Výbor dal přednost úpravě, se kterou přišel předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a která navrhuje výraznější zvýšení sazeb daně. Stanjura chce, aby sazby, které navrhuje vláda, začaly platit o rok dříve, tedy aby například sazba pro rok 2022 platila už v příštím roce. Splní to podle něj jednak cíl vybrat více peněz na daních. "Současně se nezmění poměr zdanění jednotlivých produktů," řekl ČTK. Ministerstvo financí mu právě ale vytklo, že nesbližuje rozdíly v daňovém zatížení mezi jednotlivými druhy tabákových výrobků.