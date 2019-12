Sněmovní strany budou koordinovat postoj k auditu o Babišovi

Praha - Svůj další postup v otázce auditu Evropské komise, který se zabývá možným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), budou dnes ráno ve Sněmovně koordinovat sněmovní strany. Pozvánku dostali od předsedy Pirátů Ivana Bartoše zástupci všech stran včetně vládních sociálních demokratů, s výjimkou ANO. Předseda ČSSD Jan Hamáček nicméně sdělil, že dokud nebude znát obsah zprávy a návrh postupu ze strany MMR, nebude se žádných jednání mimo vládu účastnit. O záležitosti téměř jistě budou chtít jednat na plénu Sněmovny.

Obsah auditní zprávy, kterou EK zaslala do Prahy v pátek, nebyl zveřejněn. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na Agrofert. Babiš to odmítá. Podle informací týdeníku Respekt konečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje.

Komise oznámila, že je audit konečný, premiér však kontroval, že z pohledu ČR konečný není. Babiš v pondělí uvedl, že o závěrech auditu nic neví a ani s nimi nebude obeznámen. Odkázal na to, že se k auditu dnes vyjádří ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Ministryně oznámila tiskovou konferenci na 10:40.