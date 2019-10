Sněmovní republikáni v USA navrhují sankce proti Turecku

Washington - Několik desítek republikánů ze Sněmovny reprezentantů USA chce uvalit sankce na Turecko za to, že podniklo vojenskou operaci proti Kurdům na severovýchodě Sýrie. V noci na dnešek o tom informovala agentura Reuters.

"Prezident (Turecka Recep Tayyip) Erdogan a jeho režim musí čelit vážným důsledkům za bezcitné napadené našich kurdských spojenců na severu Sýrie," uvedla v prohlášení republikánská kongresmanka Liz Cheneyová, která je předsedkyní republikánského klubu ve Sněmovně reprezentantů. Skupina nyní v plénu předloží návrh zákona o uvalení sankcí vůči Ankaře.

Kurdské ozbrojené síly několik posledních let bojovaly společně s USA proti samozvanému Islámskému státu (IS) a ztratily přitom kolem 11.000 bojovníků. Turecko ve středu proti kurdským milicím na severovýchodě Sýrie zahájilo rozsáhlou ofenzivu, a to několik dnů poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že američtí vojáci tento region opustí.

Trump ve čtvrtek řekl, že zprostředkování dohody mezi Tureckem a Kurdy je jedna ze tří možností, jak mohou Spojené státy reagovat na tureckou vojenskou operaci v Sýrii. Za zbylé dvě možnosti pak označil vojenský zásah USA a uvalení sankcí na Turecko.

Nejmenovaný představitel americké diplomacie následně uvedl, že Trump se snaží najít řešení, jak dosáhnout klidu zbraní v Sýrii. Zmíněný činitel také řekl, že pokud Turecko podnikne nehumánní a nepřiměřené kroky vůči civilistům v Sýrii, bude čelit důsledkům.