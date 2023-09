Sněmovní řečniště obsadili opoziční poslanci s návrhy změn programu schůze

Praha - Sněmovní řečniště obsadili dnes odpoledne opoziční poslanci s návrhy změn programu schůze. Podle jejich dosavadních požadavků by dolní komora měla projednat například hospodaření státu, vývoj státního dluhu, navrhované zvyšování některých daní a plánovaný nákup vojenských letounů F-35. Koalice už v úvodu prosadila možnost nočního jednání. Vládní většina chce, aby se dolní komora dnes vypořádala aspoň s novelami drážního zákona a zejména zákoníku práce, které poslancům vrátil s úpravami Senát.

Navrhování změn programu schůze trvá zatím více než dvě hodiny. Dosud vystupovali jen řečníci s přednostním právem, kteří nejsou vázaní pětiminutovým limitem pro přednášení a zdůvodňování svých požadavků. Hovořili v podstatě k poloprázdným lavicím.

Předseda ANO Andrej Babiš dorazil k řečnickému pultu opětovně vybaven štosem papírů. V úvodu slíbil, že bude "hodný", pak rekapituloval své návrhy na doplnění programu schůze z minulého úterý, kdy mluvil šest hodin, a přidal i další. Jeho řeč trvala i po 16:00. Lídr SPD Tomio Okamura tentokrát řečnil 45 minut a chtěl, aby Sněmovna probrala třeba sliby vládních stran či konkrétních členů vlády, že se nebudou zvyšovat daně. Tématem sněmovního jednání by měl být podle Okamury také třeba návrh migračního paktu Evropské unie.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová prosazovala, aby Sněmovna jednala o hospodaření státu pod bodem nazvaným "Hledá se ministr financí". Poukazovala například na požadavky některých členů kabinetu ministrů na zvýšení jejich kapitol v navrhovaném státním rozpočtu na příští rok, jak jej předložilo ministerstvo financí, a na tempo zadlužování. Probrání vývoje státního dluhu chtěl také předseda poslanců SPD Radim Fiala. "Je to prostě katastrofa, je to totální sešup ne od deseti k pěti, ale od pěti k nule," uvedl.

Z drážní novely o právech cestujících v železniční dopravě navrhli senátoři vypuštění možnosti konzervace málo využívaných místních železničních tratí. Obávají se jejich rušení bez náhrad. Novela zákoníku práce počítá mimo jiné s dočasným zavedením sporné možnosti další přesčasové práce ve zdravotnictví. Předloha ale zejména zpřesňuje vymezení práce na dohody, čímž má být předvídatelnější. Senát novelu vrátil poslancům k novému projednání pouze s tím, že chce zmírnit striktní zadávání práce takzvaným dohodářům tři dny dopředu s ohledem na potřeby sezonních prací.

Snoubence by mohli oddávat i poslanci a senátoři

Poslanci a senátoři by mohli získat právo oddávat snoubence. Pozměňovací návrh Roberta Králíčka (ANO) k novele zákona o matrikách podpořilo ministerstvo vnitra, které normu připravilo. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) před začátkem dnešního jednání dolní parlamentní komory novinářům řekl, že změna by měla mít podporu, "protože chuť oddávat má většina poslanců napříč politickým spektrem". Nyní mají právo oddávat starostové, místostarostové nebo zastupitelé.

Opoziční hnutí SPD navrhlo prostřednictvím novely o matrikách z občanského zákoníku vyřadit zmínku o náhradním mateřství, podle poslankyně Marie Pošarové může být zneužita k obchodu s dětmi. Podle zákoníku je osvojení nezletilého dítěte vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. Neplatí to v případě náhradního mateřství. Česká legislativa náhradní mateřství neupravuje, není tedy zakázáno. V Česku ročně porodí podle odhadů stovky žen, které odnosí dítě cizího páru.

Novela, kterou budou poslanci projednávat na zahajované schůzi v druhém čtení, ruší podmínku trvalého pobytu alespoň jednoho ze snoubenců v obci bez matriky pro možnost uzavření manželství před oddávajícím z této obce. Pokud ani jeden ze snoubenců v dané obci trvalý pobyt nemá, v současnosti je musí oddat starosta z takzvané matriční obce. Za zákonem stanovených podmínek navíc bude možné uzavřít manželství v jazyku národnostní menšiny.

Novela má také umožnit stejnopohlavním párům vstoupit do registrovaného partnerství na jakémkoli matričním úřadu, nejen na 14 z nich jako nyní. Předloha počítá také s elektronizací matrik pomocí jednotného informačního systému, který by měl začít fungovat od roku 2027.

Elektronizace matrik má představovat další krok v digitalizaci státní správy. Matriční knihy v listinné podobě zůstanou zachovány, navíc budou i v centralizovaném informačním systému.

Novela zákona zahrnuje také další novinky, mimo jiné určení otcovství takzvanou trojdohodou, tedy souhlasným prohlášením matky, jejího manžela, který není otcem, a skutečného otce dítěte po zahájení rozvodového řízení. Do matriční knihy by mělo být možné nově zapsat domácí či zdrobnělá jména, čehož se podle zdůvodnění dosud rodiče v mnoha případech domohli soudně. Z nynějších 15 na 12 let snižuje novela věkovou hranici, od které je pro změnu jména či příjmení dítěte vyžadován jeho souhlas. Neslyšícím, němým a hluchoslepým lidem bude muset matriční úřad bezplatně zajistit tlumočníka či prostředníka pro úkony, pro něž to zákon vyžaduje.

Vznik systému eMatrika by měl podle odhadů v důvodové zprávě stát zhruba 364,5 milionu korun. Roční provozní náklady mají činit zhruba 35 milionů korun.