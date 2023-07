Praha - Sněmovní projednávání konsolidačního balíčku dál provázejí opoziční výtky. Poslanci debatují o předloze zatím zhruba 25 hodin čistého času od středečního zahájení. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dnes nevyloučil to, že by v dalších sněmovních kolech mohly za určitých podmínek získat podporu i případné pozměňovací návrhy podané opozicí. Do diskuse se kolem 11:30 hlásilo ještě osm poslanců, v drtivé většině opozičních.

Na ochotu vlády upravit některé parametry navrhovaných změn, které se týkají zejména daní, se ptala Eva Fialová (ANO). Stanjura zopakoval, že v koalici posoudí všechny případné pozměňovací návrhy. "Pokud bude zachován objem úspor a přijde nápad, pozměňovací návrh z řad opozice, který bude dobrý, lepší nebo jiný nástroj, než který jsme navrhli my, tak proč ne," uvedl Stanjura.

Opoziční zákonodárci znovu tvrdili, že nejde o konsolidační, ale o daňový balíček. Milan Feranec (ANO) předlohu pokládá za nejrozsáhlejší a největší zvýšení daní za posledních 20 nebo 30 let. Zároveň zapochyboval o úsporách, jak je v jednotlivých resortech plánuje koalice. "Zvýšení daní je jisté, úspory jsou vždycky nejisté," řekl Feranec. Podle Zdeňka Kettnera (SPD) v předloze převažují opatření k většímu "vyždímání" obyvatel. "Jde o to získat víc peněz, ne míň vydat," uvedl.

Dnes jako první přednostně vystoupil předseda opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš, balíček opět označil za "absolutně zbytečný". "Zdaníte lidi, vystrašíte investory," uvedl. Vládu vinil z toho, že plýtvá a pro úspory neudělala vůbec nic. Babišovým terčem se stal také premiér Petr Fiala (ODS) kvůli jeho čtvrtečnímu vystoupení, na němž ministerský předseda oznámil, že ke snížení inflace pod deset procent přispěly i kroky kabinetu. "Pan premiér lže neuvěřitelně, pan premiér lže suverénně," prohlásil lídr ANO, podle kterého vláda neudělala s růstem cen vůbec nic. Koaliční představitelé nechali Babišova slova bez reakce.

Na závěr nynějšího prvního čtení bude Sněmovna hlasovat o zamítnutí návrhu zákona i o jeho vrácení kabinetu k dopracování. Vzhledem ke koaliční většině se ale očekává, že plénum pošle balíček k projednání do výborů. Předpokládá se, že balíček může ve Sněmovně doznat některých změn, jak se na nich dohodne koalice. Soubor opatření navrhovaných vládou má zlepšit stav státního rozpočtu v příštím roce celkem o 97,7 miliardy korun a v příštích dvou letech dohromady o 150,7 miliardy korun.