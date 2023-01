Sněmovní opozici se ani napodruhé nepodařilo svrhnout Fialovu vládu

Praha - Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve Sněmovně svrhnout vládu premiéra Petra Fialy (ODS). Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali v noci na dnešek podle očekávání poslanci všech pěti koaličních stran. Návrh podpořili jen poslanci opozičních hnutí ANO a SPD. Kabinet ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů tak bude dál vládnout s důvěrou dolní komory. Debata zabrala dva jednací dny a celkově trvala více než 25 hodin. Prezidentský kandidát a předseda hnutí ANO Andrej Babiš se sněmovního jednání o nedůvěře vládě neúčastnil a nedorazil ani na hlasování.

Hlasování o nedůvěře kabinetu vyvolali v době prezidentských voleb poslanci hnutí ANO. Zdůvodnili to tím, že koalice před týdnem neumožnila projednání opozičních témat na schůzi Sněmovny. Vládní politici postup ANO spojovali s prezidentskou kandidaturou jeho předsedy Babiše.

Pro návrh na vyslovení nedůvěry vládě hlasovalo 81 přítomných poslanců ANO a SPD. Proti bylo 102 přítomných zákonodárců pěti koaličních stran. Ostatních 17 poslanců bylo omluveno, z toho 11 z opozičního a šest z koaličního tábora. K tomu, aby kabinet padl, by se musela pro nedůvěru vyslovit nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Výsledek předem očekávali politici jak z koalice, tak z opozice.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) na twitteru uvedla, že Babiš by chtěl jako prezident bojovat proti vládě, ale když má hlasovat o nedůvěře vládě, nedostaví se do práce. "Občané by měli vědět, že on vždycky bude bojovat jen za sebe a zájmy holdingu Agrofert," sdělila na adresu předsedy ANO. Kromě Babiše se z hlasování omluvilo sedm dalších poslanců ANO a tři zástupci SPD. Z vládního tábora chyběli tři lidovci, dva poslanci STAN a Jakub Janda (ODS).

"Nás ale neumlčíte, my budeme dál mluvit,“ prohlásila v reakci na výsledek předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová. Poslanci ANO se podle ní budou v dolní komoře i nadále snažit o projednání svých témat. "Budeme chtít využívat všech nástrojů jednacího řádu, abychom vás donutili se s námi bavit," uvedla.

"Nejvíc z vašich úst byl citován ten, který tady ani nebyl, ani nehlasoval, ani se nijak neúčastnil, se slovy, že si tady snad dělá kampaň. Ale tu kampaň jste mu tady dělali jenom vy," dodala Schillerová v narážce na nepřítomného Babiše. Předseda lidovců a vicepremiér Marian Jurečka k tomu na twitteru uvedl, že "zoufalý lídr opozice" není schopen přijít ani na hlasování o nedůvěře vládě.

"My jsme dnes prohráli možná jedno hlasování. Ale nemylte se. S občany prohráváte vy a o dost," řekl po hlasování předseda opozičního klubu SPD Radim Fiala. "Já řeknu jen jednu větu: 81 je fakt málo, sorry," reagoval předseda klubu ODS Marek Benda.

Hlasování se uskutečnilo devět dnů před druhým kolem výběru hlavy státu, do něhož spolu s někdejším premiérem Babišem postoupil bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel. Poprvé odolala Fialova vláda opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry loni v září.