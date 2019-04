Praha - Sněmovní opozice dnes tepala vládu ANO a ČSSD za to, že nepředložila reformní plány v důchodech, daních nebo ve snižování byrokracie. Mluvilo se také o podezřeních kolem premiéra Andreje Babiše (ANO), který se z jednání omluvil kvůli zahraniční cestě. Sněmovna nakonec v souladu s očekáváním neschválila program mimořádné schůze, na níž chtěli poslanci opozičních ODS, Pirátů a KDU-ČSL probírat kritickou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), státní rozpočet a údajný premiérův střet zájmů. Babiš ještě před odletem do ciziny označil schůzi za nesmyslnou.

Zástupci trojice opozičních stran následně oznámili, že podnítí novou schůzi se stejným nebo obdobným programem. Nelíbilo se jim, že předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) svolal nynější jednání na den, kdy byl premiér v cizině. Babiš se dnes účastnil setkání premiérů zemí visegrádské čtyřky a Japonska v Bratislavě.

Občanští demokraté například chtěli prosadit sněmovní výzvu kabinetu, aby předložil plány reforem do poloviny letošního roku. "Vláda má očividně záměr tvářit se, že se nic neděje, že je vše v pořádku, ale ono se děje. Česko začíná mít vážné problémy," řekl Fiala i s odvoláním na kritickou zprávu NKÚ. Šéf lidovců Marek Výborný označil vládu za pštrosa, který před problémy strká hlavu do písku a na dotazy opozice odpovídá mlčením. "Kdyby premiér řídil své firmy tak schopně, jako řídí vládu, zkrachoval by," řekl.

TOP 09 mimo jiné žádala, aby vláda přestala zhoršovat stav veřejných financí, předložila základní principy dlouhodobé udržitelnosti veřejných rozpočtů a navrhla plán, jak zvýšit konkurenceschopnost a efektivitu veřejné správy. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek také navrhoval, aby Sněmovna doporučila změnu dotačních pravidel v zemědělství, když nyní se podle něho poskytují velkým firmám typu holdingu Agrofert na úkor malých a středně velkých podniků. Šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan zase volal po plánu boje se suchem.

Za vládu vystoupila v debatě ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), která podnět k svolání mimořádné schůze vnímá jako politicky motivovaný před květnovými volbami do Evropského parlamentu. O zprávě NKÚ ministryně řekla, že si myslela, že jde o hodnocení jiné země, nikoli Česka. Kontroloři by podle ní měli vystupovat v souladu se svými zákonnými pravomocemi. Schillerová se také ohradila vůči výtkám opozice, že vláda rozpouští rezervy ve státním rozpočtu, pokládá to za demagogii. Zdůraznila, že zapojení peněz z výnosů privatizace bylo schváleno zákonem o státním rozpočtu.

Část diskuse se týkala Babiše. Výborný uvedl, že existuje podezření, že premiér zneužívá své moci, aby se vyhnul spravedlivému procesu. Babišovi nyní hrozí obžaloba v případu Čapí hnízdo. ODS zase chtěla prosadit výzvu kabinetu, aby v souvislosti s podezřeními kolem Babišova střetu zájmů pozastavil jeho bývalé skupině Agrofert národní dotace. Piráti chtěli, aby vláda zveřejnila závěry prověřování Evropské komise v Babišově záležitosti. Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že kabinet má materiál dostat do půlky května a do dvou měsíců se k němu vyjádřit. Podle Bartoše by bylo v Babišově zájmu, aby závěry zpřístupnil.

Protože Sněmovna program schůze neschválila, o navrhovaných usneseních už hlasovat nemohla. Návrh programu nepodpořili poslanci ANO, SPD, ČSSD a KSČM. Ačkoli v úvodní debatě k programu mohli vystoupit v podstatě jen předsedové sněmovních stran a frakcí nebo ministři, protáhla se zhruba na 3,5 hodiny.