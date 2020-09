Sněmovní komisi pro hybridní hrozby by mohl vést Králíček (ANO)

Praha - Sněmovní komisi pro hybridní hrozby by mohl vést poslanec ANO Robert Králíček. Člen bezpečnostního a rozpočtového výboru je podle podkladů jediným kandidátem do tajné volby, která by se měla uskutečnit příští týden.

Nová komise se má zabývat vlivem kybernetických útoků a šíření cílených dezinformací z ciziny na situaci v Česku. Každá ze sněmovních stran v ní má po jednom zástupci. Vládní strany zastupuje vedle Králíčka Ondřej Veselý (ČSSD). Za ODS je v komisi Pavel Žáček, za Piráty Jan Lipavský, za SPD Pavel Jelínek, za KSČM Jiří Valenta, za KDU-ČSL Jan Bartošek, za TOP 09 Helena Langšádlová a za STAN Jan Farský.

Králíček už nyní působí také v komisích pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Bezpečnostní informační služby a Generální inspekce bezpečnostních sborů.

O vznik komise k hybridním hrozbám usilovali už předloni zástupci pravicové opozice. Komise měla být podle nich vyšetřovací a měla vyhodnotit vliv autoritářských režimů na dění v Česku. Členové komise měli hledat oblasti, v nichž se stát nedokáže s těmito riziky vypořádat, a doporučit opatření včetně případných změn legislativy.

Část kritiků zejména z řad KSČM a SPD poukazovala na to, že komise zjevně míří na vliv Číny a Ruska. Nakonec se sněmovní většina dohodla na založení běžné komise pro hybridní hrozby.