Sněmovní komise pro kontrolu FAÚ se bude zabývat Babišovým nákupem nemovitostí

Pohled na vstup do Chateau Bigaud v Mougins. ČTK/AP/Daniel Cole

Praha - Sněmovní komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu (FAÚ) se bude příští týden zabývat aférou Pandora Papers. Figuruje v ní i premiér Andrej Babiš (ANO), jenž v minulosti podle mezinárodního novinářského týmu poslal přes své offshorové firmy téměř 400 milionů korun na nákup nemovitostí na francouzské Riviéře. Ředitele úřadu Libora Kazdy se chce komise ptát na to, zda a jak FAÚ záležitost řešil, řekl dnes ČTK její předseda František Vácha TOP 09.

Vácha poukázal na zveřejněné informace, podle nichž francouzská strana upozornila Finanční analytický úřad na některé podezřelé aktivity. "Chceme se zeptat, jakým způsobem to Finanční analytický úřad řešil a k jakému došel závěru," uvedl Vácha. Kazda svou účast na středečním jednání komise podle něho potvrdil.

Babiš už podle serveru iRozhlas.cz avizoval, že Kazdu zbaví mlčenlivosti. "Nechť to vyšetří," citoval server premiéra. "Pokud tak pan premiér v souladu se zákonem učiní, nemám s tím žádný problém," sdělil Kazda serveru Seznam Zprávy ke zbavení mlčenlivosti. Z Váchova vyjádření vyplynulo, že v takovém případě se komise bude moci záležitostí zabývat detailně. Pokud by ředitel FAÚ mlčenlivosti zbaven nebyl, mohl by poskytnout jen obecné informace.

Ministerský předseda pochybnosti kolem nákupu nemovitostí odmítá. Tvrdí, že před 12 lety poskytl půjčku, která byla řádně zdaněna, a při nákupu postupoval podle doporučení realitní kanceláře. Informacemi z takzvaných Pandora Papers, které se týkají vedle Babiše i dalších Čechů, se bude zabývat policie.

Senátní komise pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků uvedla, že Babišovo jednání vykazuje znaky trestných činů včetně podvodu, sdělil po jejím středečním jednání předseda Lukáš Wagenknecht (za Piráty). Komise si chce na příští jednání pozvat zástupce FAÚ požádá centrální banku, aby premiérovy transakce prověřila.. Komise se chce obrátit také na Europol a úřad evropského prokurátora.