Sněmovní komise k Bečvě přerušila do pátku schůzi k uzavření závěrečné zprávy

Rybáři nakládali 21. září 2020 v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku leklé ryby z řeky Bečvy. Kvůli neznámé látce, která se předchozího dne dostala do Bečvy na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje, uhynuly v řece tuny ryb. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Sněmovní komise k vyšetřování loňské ekologické havárie na Bečvě, která dnes měla schválit závěrečnou zprávu, přerušila jednání do pátečního rána. Znovu se sejde v pátek v 07:00. Zpravodaj závěrečné zprávy Petr Gazdík (STAN) ČTK řekl, že členové komise dnes probrali odstavec po odstavci zhruba polovinu závěrečného textu, zbytek je čeká v pátek. Zpráva má obsahovat zjištění o pochybeních státních orgánů při vyšetřování a navrhnout legislativní změny, které by jim v budoucnosti předešly.

Podle Gazdíka i předsedkyně komise Marie Pěnčíkové (KSČM) nebyla diskuse komise dnes nijak vyhrocená. Rozešla se kvůli tomu, že část členů měla jiné povinnosti. Pěnčíková ČTK a Českému rozhlasu řekla, že doufá v uzavření zprávy v pátek. Dnes z ní nechtěla nic prozradit s tím, že do schválení dokumentu jako celku mohou členové komise vznést připomínky i k už dnes uzavřené části textu.

Podle informací z rána měla být část dokumentu neveřejná vzhledem k tomu, že se poslanci zabývali i prací policie, která kauzu dosud neuzavřela. Gazdík uvedl, že tomu tak zřejmě nebude. Zprávu bude moct plénum Sněmovny projednat nejdříve 24 hodin po jejím zveřejnění, není zatím jasné, kdy přesně to bude. Příští týden se poslanci mají sejít naposled v tomto volebním období. "Nevíme, jak tato schůze bude pokračovat, takže jsme domluveni s kolegy napříč politickým spektrem, že nejzazší variantou je svolání mimořádné schůze, " uvedla Pěnčíková. O termínu nechtěla spekulovat. Přála by si zprávu projednat buď v úterý v rámci řádné schůze, nebo na mimořádné schůzi v co nejbližší době.

Sněmovna schválila zřízení vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii 21. dubna s tím, že má mít devět členů a zjištění předložit do pěti měsíců od svého vzniku. Vznik komise podpořili poslanci napříč stranami s výjimkou poslanců ANO, kteří se převážně zdrželi. Komise dostala za úkol hlavně shromáždit veškeré podklady k havárii z 20. září i následným haváriím v uplynulém roce a prověřit správnost postupu orgánů státu a jiných osob, jejich případná procesní pochybení či liknavost. Gazdík před týdnem konstatoval, že komise zjistila řadu chyb a připravuje návrh legislativních změn, které mají v budoucnu takovým pochybením předejít. Komise vyslechla například člena představenstva valašskomeziříčské chemičky Deza Pavla Pustějovského, krajského policejního ředitele Jaromíra Tkadlečka, ředitele České inspekce životního prostředí Erika Geusse či poslankyni ANO Margitu Balaštíkovou, která měla v době havárie na starosti v radě Zlínského kraje životní prostředí.

Policie v souvislosti s ekologickou havárií obvinila v červnu právnickou a fyzickou osobu z oblasti Rožnova pod Radhoštěm pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí a z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Obviněnými jsou společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm a její ředitel Oldřich Havelka. Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v areálu i čištění odpadních vod, odcházejí z něj kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy. Stížnosti obviněných proti usnesení o zahájení trestního stíhání státní zástupce odmítl jako nedůvodné.