Sněmovna potvrdila legislativní nouzi ke schvalování sporné penzijní novely

Praha - Sněmovna potvrdila dnes odpoledne navzdory odporu opozice trvání stavu legislativní nouze pro schvalování sporné vládní novely o snížení červnového růstu důchodů. Opoziční poslanci neuspěli s návrhy na okamžité zrušení legislativní nouze a na její omezení dneškem.

Stav legislativní nouze vyhlásila k penzijní novele na žádost kabinetu předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Umožňuje zrychlené schvalování zákonů. Sněmovna souhlasila s tím, že v souladu s rozhodnutím šéfky dolní komory potrvá do 22. března. K hlasování se s ohledem na opoziční obstrukce dostala po zhruba 30 hodinách od úterního zahájení jednání.

Nyní poslance čeká schvalování návrhu programu mimořádné schůze, kterou nechali k předloze svolat koaliční poslanci.

Předseda ANO Andrej Babiš slíbil zorganizovat demonstraci důchodců, pokud koalice prosadí nižší červnový růst penzí. "Já jsem hrdý populista, já tady hájím důchodce," prohlásil. Vyzval premiéra Petra Fialu (ANO), aby vláda návrh stáhla a valorizaci vyplatila podle nynějších zákonných pravidel. Lídr ANO vybídl nastupujícího prezidenta Petra Pavla, aby normu nepodepsal. "Prezident, pokud je rozumný, tak to spojí a on do toho hodí vidle," řekl Babiš.

Koalice prosadila už ráno omezení řečnické doby v debatě o legislativní nouzi na nejvýše deset minut. Poslanci od té doby vedli spor o to, zda byl takový postup oprávněný, nebo ne.