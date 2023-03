Sněmovní koalice prosadila hlasování o legislativní nouzi na dnešních 16:00

Praha - Sněmovna bude hlasovat o potvrzení vyhlášeného stavu legislativní nouze ke schvalování snížení červnové valorizace penzí dnes v 16:00, tedy po 30 hodinách od úterního zahájení jednání. Stanovení pevného času prosadila koalice navzdory protestům opozičních zákonodárců. Dolní komora předtím odmítla desítku protinávrhů opozice, aby o trvání legislativní nouze hlasovala v určitých hodinách až v pátek.

Do běžné debaty o legislativní nouzi je nadále přihlášených šest desítek poslanců. Ke slovu se možná nedostane ani jeden z nich vzhledem k pokračujícímu sporu zákonodárců prostřednictvím krátkých poznámek.

Předseda lidoveckých poslanců Marek Výborný opřel svůj návrh na stanovení pevného času hlasování na dnešních 16:00 o pasáž jednoho z nálezů Ústavního soudu. Podotkl, že k dnešním 10:00 vystoupilo v diskusi o potvrzení stavu legislativní nouze 63 opozičních poslanců s 214 příspěvky. Opoziční poslanci následně začali předkládat své protinávrhy. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová je následně přerušila s argumentem, že může jít o zneužití předkládání protinávrhů.

Opoziční poslanci po hlasování výslovně uváděli, že chtěli rovněž podat protinávrh. Má to sloužit jako argument pro Ústavní soud, na který se chce opozice v případě prosazení vládní penzijní novely obrátit. Předseda ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) navíc soudí, že předsedající měla prohlásit Výborného návrh na stanovení pevného času pro hlasování za nehlasovatelný. Ústavní soud podle něho v minulosti konstatoval rozpor takového postupu s jednacím řádem, byť to tehdy neshledal jako důvod ke zrušení napadeného zákona.

Předseda ANO Andrej Babiš slíbil zorganizovat demonstraci důchodců, pokud koalice prosadí nižší červnový růst penzí. "Já jsem hrdý populista, já tady hájím důchodce," prohlásil. Vyzval premiéra Petra Fialu (ANO), aby vláda návrh stáhla a valorizaci vyplatila podle nynějších zákonných pravidel. Lídr ANO vybídl nastupujícího prezidenta Petra Pavla, aby normu nepodepsal. "Prezident, pokud je rozumný, tak to spojí a on do toho hodí vidle," řekl Babiš.

Koalice prosadila už ráno omezení řečnické doby v debatě o legislativní nouzi na nejvýše deset minut. Poslanci od té doby vedli spor o to, zda byl takový postup oprávněný, nebo ne.

Pokud Sněmovna trvání legislativní nouze potvrdí, čeká ji také rozhodování o tom, zda vládní penzijní novelu projedná zkráceně s vynecháním prvního čtení. Do běžné debaty k tomuto návrhu sněmovní systém eviduje šest desítek poslaneckých přihlášek.