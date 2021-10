Sněmovní klub ANO povede nově Schillerová, klub ODS povede dál Stanjura

Praha - V Poslanecké sněmovně se dnes dopoledne sešly k prvním jednáním nové kluby ANO a ODS. Místopředseda občanských demokratů Martin Kupka při příchodu na jednání novinářům řekl, že koalice Spolu bude mít zájem o funkci předsedy Sněmovny a také chce uspořádat dolní komoru tak, aby Česku co nejrychleji mohla přinést změnu. O funkci šéfa Sněmovny by podle poslanců ANO mělo usilovat i hnutí premiéra Andreje Babiše, protože získalo nejvíc mandátů. Sněmovní klub ANO nově povede nynější ministryně financí Alena Schillerová, potvrdil ČTK zdroj z klubu. Vystřídá dlouholetého předsedu Faltýnka. Ve vedení klubu ODS bude pokračovat Zbyněk Stanjura.

Nyní vládní ANO bude mít i v novém volebním období v dolní komoře nejsilnější klub. Počet jeho členů ale klesne o šest na 72. Schillerová (57), jež není členkou hnutí, vedla jihomoravskou kandidátku hnutí ANO. Od voličů získala téměř 23.000 přednostních hlasů.

Klub ODS bude mít v nové Sněmovně 34 členů, dosud měl 25. První místopředseda strany Stanjura vede klub od listopadu 2013. Místopředsedy klubu dnes poslanci občanských demokratů zvolili starostku Prahy 2 Janu Černochovou, ekonomického experta občanských demokratů Jana Skopečka, stranického odborníka na školství Jana Bauera, sněmovního veterána ODS Marka Bendu a dosavadního místopředsedu hospodářského výboru dolní komory Ivana Adamce. Oznámil to předseda ODS Petr Fiala na twitteru.

Kupka řekl, že funkce předsedy Sněmovny by měla podle jeho názoru připadnout koalici Spolu, kterou tvoří s ODS ještě lidovci a TOP 09. Koalice ve volbách těsně předčila ANO. "Dejme tomu pár hodin času, abychom se o tom mohli pobavit, jak to nejlépe uspořádat," řekl novinářům.

Kupka nechtěl prozrazovat, s jakými návrhy přijde ODS na další jednání Spolu s koalicí Pirátů a Starostů a nezávislých. Podle sobotního memoranda chce pětice opozičních subjektů vytvořit vládu díky svým 108 poslancům. "Nechci zablokovat jednání nadsazeným, nebo zbytečně skromným názorem," reagoval Kupka na dotaz, kolik ministerských postů by mělo připadnout Spolu.

Poslanec ODS Jan Skopeček řekl, že zákonodárci dnes poprvé poznají některé své kolegy. "Každý má nějaký svůj obor, kvalifikaci, to bude rozhodovat tak, abychom naplnili výbory a další funkce ve Sněmovně těmi nejlepšími," uvedl. Ohledně jednání o vládě doporučil, aby občanští demokraté usilovali o ministerstvo financí.

Staronová poslankyně ANO Jana Mračková Vildumetzová očekává, že členové by měli debatovat i tom, zda se má hnutí ANO pokusit sestavit vládu, nebo ne. Vildumetzová poukázala na to, že ANO bude mít nejsilnější sněmovní frakci. "Karty jsou poměrně rozdané," uvedla k jednáním o vládě vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO). Míní ale, že je třeba nejprve nechat opadnout emoce. "Měli by všichni ti zodpovědní uvažovat, aby vytvořili stabilní vládu," uvedla.

Hnutí ANO by podle Vildumetzové mělo usilovat o křeslo předsedy dolní komory. Schillerová řekla, že klub bude diskutovat o tom, jaké jsou šance a možnosti. "Bývalo to takovým dobrým zvykem, ale je to otázka nějakých politických domluv," dodala.

Kromě klubů ANO a ODS se dnes ještě sejdou poslanci KDU-ČSL, TOP 09 a SPD. Na prvních schůzích se obvykle volí vedení frakcí, byť to nemusí být pravidlem. Poslanci Pirátů se poprvé sešli už v neděli. Mnozí končící poslanci začali dnes vyklízet kanceláře, mezi nimi například komunista Jiří Dolejš.