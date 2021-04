Sněmovní interpelace poznamenaly dopoledne absence členů vlády

Praha - Projednávání písemných interpelací poznamenaly dnes dopoledne ve Sněmovně absence členů vlády. Omluvy z celého, nebo z části jednacího dne poslali všichni včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD). Předsedající Vojtěch Pikal (Piráti) jednání dolní komory kvůli nepřítomnosti ministrů několikrát přerušil, nikdo z nich ale nedorazil.

"Když se podívám do lavic, kde mají sedět členové vlády, je to dost tristní pohled," konstatoval předseda lidovců Marian Jurečka. Poukazoval na to, že je obvyklé, že aspoň někdo ze členů vlády na čtvrteční dopolední interpelace dorazí. "Co vidíme za mnou, je opravdu výsměch," konstatoval.

Pikal připomněl, že vláda je odpovědná Sněmovně, neplní podle něho základní povinnosti. Pozastavil se nad tím, že se členové kabinetu omluvili z pracovních důvodů, přestože jejich pracovní povinností je být v dolní komoře. Vyzval k lepší organizaci práce vlády i Sněmovny.

Místopředseda komunistické frakce Leo Luzar podotkl, že situace se opakuje pravidelně a dolní komora by měla záležitost řešit po Babišově vzoru vytýkacím dopisem. "Já bych rád, aby předseda Sněmovny jeden takovýto vytýkací dopis panu ministerskému předsedovi zaslal, ať si udělá pořádek ve vládě a vždy někdo z ministrů v 09:00 tady je," uvedl. Šéf poslanců TOP 09 Vlastimil Válek uvedl, že koalice Spolu, tvořená také ODS a KDU-ČSL ,sice vyzvala vládu k demisi, ale nemyslela si, že kabinet odejde do ilegality.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) už před týdnem oznámil, že se chce na vládu obrátit a jednat s ní o docházce ministrů na interpelace. "Slibuji, že se obrátím na vládu, abychom ty interpelace nějakým způsobem řešili důstojnou formou," uvedl.

Projednávání písemných interpelací dnes Pikal zahájil navzdory absencím členů vlády. Drtivá většina z nich ale byla už z minulosti odročena do přítomnosti konkrétních ministrů, debata o nich se tedy nevedla. O přerušení projednávání jedné z interpelací rozhodla Sněmovna dnes. I kvůli tomu musel předsedající vyhlásit přestávku, aby se v sále shromáždil dostatečný počet poslanců k tomu, aby mohli hlasovat.