Sněmovní diskuse o vyslovení nedůvěry vládě vyplnila dnes dalších pět hodin

Praha - Sněmovní diskuse o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Petra Fialy (ODS) vyplnila dnes dalších pět hodin. Vedle opoziční kritiky kroků kabinetu se debata opět dotkla korupční kauzy Dozimetr, kvůli které opoziční hnutí ANO mimořádnou schůzi původně vyvolalo. Aktuálně chce vystoupit ještě pět desítek poslanců, zákonodárci využívají k polemikám i krátké, takzvané faktické poznámky. Vzhledem ke sněmovní koaliční většině je v podstatě jisté, že ani nynější třetí opoziční pokus o svržení vlády nebude úspěšný.

Fotogalerie

Politici ANO poukazují na to, že předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan měl mobilní telefon se stejnou šifrovací aplikací, jakou používali lidé spojovaní s korupční kauzou Dozimetr. Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek záležitost označil za třešničku na dortu. "Současně víme všichni, že stínová ministryně vnitra Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se s jednou z hlavních postav z Dozimetru paktuje," poznamenal. Pozastavoval se nad tím, že Mračková Vildumetzová stínovou ministryní nadále zůstává.

O spojení političky ANO s Dozimetrem se zmiňovali už v úterý i další koaliční politici. Například premiér Fiala se ptal na to, zda si ANO před vyvoláním hlasováním o nedůvěře kabinetu raději nechce vyřešit problém ve vlastní stínové vládě. Rovněž podle předsedy Pirátů a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše má hnutí ANO co vysvětlovat, a to v souvislosti se vztahy Mračkové Vildumetzové se stíhaným podnikatelem Zakaríou Nemrahem. "Byla to ostatně i stínová ministryně vnitra paní Vildumetzová, která juchala s kmotrem z Dozimetru na svatbě, nechala se od něj obdarovávat ve sněmovní kampani, což stále neobjasnila, a dneska se nově ukazuje, že dokonce bydlela ve vile jedné partnerky toho z hlavních podezřelých," uvedl Bartoš.

Mračková Vildumetzová se v noci na dnešek vůči spojování svého jména s Dozimetrem ohrazovala a místopředseda Sněmovny a stínový premiér ANO Karel Havlíček označil toto spojování za drzost. Podle něho se provinila tím, že "jednoho z těch aktérů znala přes svého manžela, v té době vysokého funkcionáře ODS", a připomněl její rezignaci z vedení dolní komory loni v září.

Poslanec ANO Hubert Lang dnes vyzval Rakušana k předložení šifrového klíče. "Tam se dozvíme, s kým jste volal, jak jste volal, co jste si tam říkali, předložte to Národní centrále proti organizovanému zločinu, ať se to doplní do toho spisu a budete čistý, budete očištěný, já se vám tady omluvím," uvedl.

Někteří opoziční poslanci dnes koalici vyčítali to, že v úterý hovořili ve Sněmovně zejména členové vlády ještě před otevřením řádné debaty a zákonodárci tak na jejich vystoupení nemohli bezprostředně reagovat. "Je namístě, aby ministři (při hlasování o nedůvěře) dokázali hájit kroky svých resortů, a to dělali," komentoval výtky na tiskové konferenci vlády vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL). Za gentlemanské gesto ze strany koalice označil souhlas jejího vedení, aby v úvodních vystoupeních mohli prezentovat své názory i zástupci opozice s přednostním právem.

První jednací den zahájený v úterý dopoledne trval zhruba 16 hodin. Z 18 členů vlády jich promluvilo 15. První poslanec přihlášený do řádné diskuse se dostal ke slovu v úterý zhruba ve 22:30, po 12,5 hodině od zahájení jednání.