Washington - Výbor pro státní příjmy Sněmovny reprezentantů požádal americký daňový úřad IRS o vydání daňových přiznání Donalda Trumpa za posledních šest let. Novinářům to ve středu sdělil šéf výboru, demokratický poslanec Richard Neal. Trump po svém zvolení v roce 2016 vytrvale odmítá svá daňová přiznání zveřejnit, přestože jeho předchůdci v Bílém domě to udělali.

"Dokončili jsme nezbytné přípravy na vypracování žádosti tohoto rozsahu. Jsem si jist, že jsme nepřekročili rámec našich zákonných práv," prohlásil Neal. Podle agentury AP se kolem Trumpových daňových přiznání rozpoutá dlouhá právní bitva.

Trump v reakci poslancům připomněl, že jeho majetek je auditován. "Jsme pod auditem po mnoho let, protože čísla jsou to velká. Soudím, že když máte nějaké jméno, jste vystaveni auditu. Dokud to tak bude, tak to neudělám," vyloučil prezident možnost, že daňová přiznání zveřejní.

Žádost výboru pro státní příjmy je součástí velké ofenzívy proti Bílému domu, kterou spustila Sněmovna reprezentantů ovládaná od loňského listopadu opozičními demokraty. Poslanci mimo jiné pověřili šéfa právního výboru Jerryho Nadlera, aby si soudními obsílkami vyžádal plný text zprávy vyšetřovatele FBI Roberta Muellera o údajných ruských zásazích do amerických prezidentských voleb.

Výbor americké Sněmovny reprezentantů pro dohled a reformu kromě toho varoval Bílý dům, že začne vydávat soudní obsílky nynějším i bývalým pracovníkům prezidentské kanceláře v rámci prošetřování bezpečnostních prověrek udělovaných Trumpem. Nesrovnalosti se prý mohou týkat i prezidentovy dcery Ivanky a jejího muže Jareda Kushnera.