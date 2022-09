Sněmovní debata k vyslovení nedůvěry vládě trvá již přes 15 hodin - ŽIVĚ

Praha - Sněmovní debata k vyslovení nedůvěry koaliční vládě Petra Fialy (ODS) trvá již přes 15 hodin. Potom, co o své práci a dalších plánech mluvili ministři, opět následovala opoziční kritika. Do diskuse byly k dnešním 04:00 přihlášeny ještě tři desítky zákonodárců. Řadoví poslanci bez přednostního řečnického práva se totiž k vystoupení dostali až po více než 13,5 hodinách od čtvrtečního zahájení jednání.

Fotogalerie

Poslanec ANO Karel Tureček, první řádně přihlášený do debaty, se věnoval například rostoucím cenám potravin, vláda záležitost podle něho neřeší. Kabinet si podle něho neuvědomuje ani význam zemědělství z hlediska potravinové soběstačnosti do budoucna. Ministerstvo zemědělství vláda podle Turečka vrátila do 19. století, když jej změnila na ministerstvo orby. "Kdy skutečně za necelých 250 dní vláda v českém zemědělství zvorala, co se dalo," řekl.

Na školství se zaměřil další poslanec ANO Karel Rais. Kritizoval kabinet mimo jiné za to, že podle něho neplní sliby při zvyšování platů pracovníků ve školství a že nepředložil žádné řešení pro případnou další vlnu covidu-19. Rais také prohlásil, že vysoké školy nemají miliardové rezervy a kvůli růstu cen energií je nutná jejich podpora od vlády. "A co ta dělá? Zatím mlčí," řekl.

Koaliční poslanci nenechávali kritická vystoupení opozičních zástupců bez odezvy a na jejich výtky vždy krátce reagovali. V případě poukazování opozice na to, že kabinet neplní vlastní program, připomínali, že je u moci teprve osm měsíců.

V předchozí debatě, po vystoupení ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL), se poslanci dostali do rozepře kvůli plánovanému vzniku Národního parku Křivoklátsko. Předseda zemědělského výboru Michal Kučera (TOP 09) označil odpor místních samospráv proti jeho vyhlášení za chybu bývalého ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), který si to podle něj neodpracoval. Brabec to označil za nesmysl. Poukazoval například na to, že se měnila podpora Středočeského kraje a ministerstvo podle něj navíc ohlásilo, že nebude nutit národní park proti vůli kraje. Varoval, že pokud bude ministerstvo tlačit park takzvaně na sílu, reakce místních nebude dobrá.

Brabec navíc poznamenal, že už také dlouho neslyšel o výběru národního ptáka, což je jeden z bodů vládního programu. Vzhledem k počínání kabinetu, který označil za hrobaře průmyslu, se domnívá, že by to mohlo být havran.

Sněmovna ani po 14 hodinách nerozhodla o vyslovení nedůvěry vládě

Sněmovna ani po zhruba 14 hodinách jednání zatím nerozhodla o návrhu opozice na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Petra Fialy (ODS). Debatu od čtvrtečního večera až po dvě hodiny po půlnoci ovládli ministři, aby představili své dosavadní kroky a plány. Opoziční poslanci to označovali za obstrukci a někteří, například Berenika Peštová (ANO), svou přihlášku do debaty stáhli. Řadoví poslanci bez přednostního řečnického práva se k připraveným projevům dostali až dnes ve 02:35, do debaty jich zůstalo přihlášeno 34. K hlasování se tak členové dolní komory zřejmě dostanou až během dnešního dopoledne.

Ministři využili možnost vystoupit také k tomu, aby odmítli opoziční výtky a distancovali se od přístupu členů bývalé vlády Andreje Babiše (ANO). Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN) vyzdvihl současné vnímání Česka v zahraničí.

"Česká republika se z pozice outsidera na evropské periferii, kde se jako satelit Orbánovy neliberální demokracie dostala v minulých letech v důsledku neřešeného střetu zájmů, nesolidárního přístupu k problémům ostatních zemí a zavíráním očí nad porušováním zásad právního státu, dokázala vrátit do hlavního proudu evropské politiky," uvedl Bek.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) poukazoval mimo jiné na zadlužení Českých drah v desítkách miliard korun nebo na nevyřešené drážní pozemky. Uvedl také, že tempo přípravy dopravních staveb se za současné vlády zrychluje a kabinet se také vynasnaží zajistit peníze, tak aby se ve stejném tempu i stavělo. Exministr dopravy Karel Havlíček (ANO) namítl, že jeho nástupce nemá v rozpočtu pokrytu třetinu plánovaných výdajů.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) odmítl obvinění, že by se snažil ovládnout veřejnoprávní média. Tuto ambici měla podle Baxy většina v předvolební Sněmovně. Ministr zkritizoval také zavření kulturních institucí za epidemie covidu-19. Za vlády Babiše byla kultura Popelkou, a to asi proto, že je spojená s hodnotami, které bývalý ministerský předseda neuznává, dodal Baxa.

Opozice podle předsedy Pirátů a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše upřednostnila touhu po mediálních výstupech před prací pro občany, kterou se někteří opoziční poslanci zaklínají. Připomenul, že dříve stačil opozici den k tomu, aby zkritizovala vládu a Sněmovna se dobrala k hlasování. Ministr pro legislativu Michal Šalamoun (za Piráty) následně podotkl, že Sněmovna by si měla kvůli sankcím pospíšit s přijímáním zákonů podle evropských předpisů.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) se dočkal potlesku za informaci, že lidé mají zájem o palivové dříví od státních lesů a že zatím koupili 28.000 krychlových metrů klád z lesních skladů a 191.000 krychlových metrů v rámci takzvané samovýroby. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) spustila slovní přestřelku poslanců kvůli chystanému Národním parku Křivoklátsko. Předseda zemědělského výboru Michal Kučera (TOP 09) označil odpor místních samospráv proti jeho vyhlášení za chybu bývalého ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). Brabec namítl, že park původně nepodporoval Středočeský kraj.

Opoziční a koaliční poslanci se přeli kvůli účasti členů vlády ve Sněmovně

Opoziční a koaliční poslanci se dnes nad ránem přeli kvůli účasti členů vlády na sněmovním jednání o vyslovení nedůvěry kabinetu. V té době byli v sálu přítomni dva ministři - ministr dopravy Martin Kupka a kultury Martin Baxa (oba ODS) z celkových 18. Upozornila na to předsedkyně klubu opozičního hnutí ANO Alena Schillerová, která žádala, aby do sálu přišli i ostatní. Podle šéfa frakce koaliční TOP 09 Jana Jakoba však taková povinnost neexistuje, platí podle dřívějšího a stále platného usnesení jen při jednání o vyslovení důvěry.

Schillerová i další poslanci ANO tvrdili, že když v minulém volebním období dolní komora jednala o vyslovení nedůvěry kabinetu Andreje Babiše (ANO), tehdejší opozice, tedy nynější vládní tábor, přítomnost ministrů vyžadovala s argumenty o pohrdání Sněmovnou a o aroganci. "A když jste u vlády, tak vytáhnete usnesení. To je vaše politika," řekla šéfka poslanců ANO. "Pro vás platí jiná pravidla než pro nás," přidala se další poslankyně ANO Berenika Peštová.

Kupka poukazoval na, že při jednání o nedůvěře Babišově vládě loni v červnu rovněž vznikaly situace, kdy ve vládních lavicích seděli pouze dva členové vlády. "Nic se na té situaci nezměnilo," uvedl. Poslankyně Jarmila Levko (STAN) zase podotkla, že když nyní ministři rekapitulovali svou dosavadní práci a hovořili o dalších plánech, byly prázdné opoziční lavice.

"My jsme zcela v souladu s jednacím řádem," zdůraznil k nynějšímu jednání předseda poslanců KDU-ČSL Marek Výborný. Poslanec ODS Petr Bendl připomněl, že v sálu musí být aspoň jeden člen vlády. V minulém období se jednání Sněmovny přerušovalo, protože v sálu nebyl z členů kabinetu vůbec nikdo, prohlásil. Předseda ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) připomněl Bendlovi postup ministrů současné vlády z letošního května, kdy při vystoupení lídra SPD Tomia Okamury k uprchlíkům z Ukrajiny opustili sál a "vypnuli Parlament".

Bendl se pak poslanců ANO ptal, zda berou nynější sněmovní jednání vážně, když v opozičních řadách chybí předseda ANO Babiš. "Šéf to tady oddiskutoval hodinu a půl a pak se sebral a odjel," konstatoval. Schillerová ale Bendla ujišťovala, že Babiš je v budově Sněmovny. "Je u televize, slaví svoje dnešní narozeniny," informovala.

Opozice pokračuje v kritice vlády, podle Schillerové vláda reaguje pozdě

Kritikou současné pětikoaliční vlády Petra Fialy (ODS) z opozičních lavic, ale i její obhajobou ze strany ministrů pokračuje dnešní jednání Sněmovny nad opozičním návrhem na vyjádřením nedůvěry vládě. Bývalá ministryně financí a nynější předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová kritizovala vládu hlavně za to, že se svými opatřeními přichází pozdě. Vláda podle ní nekomunikuje například s podnikateli a proti současnému růstu cen nedělá nic. Podle předsedy poslanců SPD Radima Fialy je situace alarmující zvlášť v energetice a vláda v pomoci podle něho nic neudělala.

"Ta situace je opravdu velmi vážná, a to říkám velmi mírně," prohlásila Schillerová. Vláda podle ní se stříkací pistolkou vždy s ohromným zpožděním hasí velký požár. Řekla, že opatření vlády pravidelně přicházejí o několik měsíců později, než je nabízí stínová vláda hnutí ANO. "V oblasti veřejných financí dám této vládě čistou pětku," konstatovala po kritice vládního hospodaření. Programové prohlášení vlády je podle ní zbytečný dokument, ze kterého vláda neplní naprosto nic. Na to, že s nimi například ministerstvo průmyslu nemluví, si podle ní stěžují zástupci podnikatelských svazů.

"Na paritu kupní síly máme nejdražší energie v Evropě. To je výsledek vaší práce," řekl na adresu kabinetu Fiala. Společná evropská řešení v této věci podle něho neexistují, jde jen o alibismus vlády. Fiala míní, že energetická krize začala už před válkou na Ukrajině spuštěním plánu EU na snížení emisí skleníkových plynů. "Viníkem je Evropská unie, Evropská komise," soudí. Následně Fiala zopakoval návrhy řešení vysokých cen energií, jak je nabízí SPD.

Ke kauze bývalého šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka Schillerová řekla, že ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) destabilizoval klíčovou tajnou službu a tím ohrozil bezpečnost státu. Civilní rozvědku vláda zdiskreditovala nejen v očích veřejnosti, ale i zahraničních partnerů, a i to je důvod k rezignaci, uvedla. "Považuji to za neskutečné selhání," řekla. Ptala se, jak je možné, že bezpečnostní prověřování Mlejnka neobjevilo to, co novináři odhalili během jednoho měsíce. Mlejnek rezignoval z pozice Úřadu pro zahraniční styky a informace ve středu zhruba po měsíci a půl od jmenování. Důvodem byly informace o jeho kontaktech s lobbistou Michalem Redlem stíhaným v kauze Dozimetr, v níž čelí obvinění například také někdejší náměstek pražského primátora za STAN Petr Hlubuček.

Předseda frakce SPD označil hnutí STAN za lobbistickou organizaci a za něco na způsob klanu parazitujícího na veřejných zakázkách a penězích, který řídil Redl. Premiér Fiala k tomu mlčí a ponechává "formálního předsedu" hnutí Rakušana ministrem vnitra, uvedl.

Ke kritice vlády se přidal i někdejší vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). "Průmyslníci rezignují, energetici si drží hlavu v dlaních a situace je kritická," řekl. Problém už je podle něho i u veřejných institucí a hejtmanům, kteří volají po regulaci cen elektřiny a plynu, "hoří koudel za zadkem". Havlíček řekl, že kabinetu nevyčítá to, že nezastropovala ceny energií, ale to, že k tomu nemá žádný plán.

"Vy pořád hledáte viníka, vy se pořád díváte do minulosti, vy furt brečíte. Místo abyste řešili budoucnost, stále řešíte minulost, té se nikdo nenají," prohlásil. "Důvod, proč chceme vyjádřit nedůvěru, je jasný: ekonomické výsledky máte žalostné, rodiny jdou do chudoby," řekl. "Jedeme z kopce, je to volný pád a všichni se na to díváte," prohlásil současný místopředseda Sněmovny Havlíček.

Babiš: Fialův kabinet je vládou národní katastrofy

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš označil ve Sněmovně koaliční kabinet Petra Fialy (ODS) za vládu národní katastrofy. V dnešním úvodu schůze, kterou vyvolala opozice k vyslovení nedůvěry vládě, Babiš varoval, že hrozí zhroucení energetiky a sociální nepokoje. Lídr ANO obvinil vládu ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů z toho, že lhala, když uváděla, že zastaví inflaci a zadlužování, nezvýší daně, vyřeší energetickou krizi nebo že plynu bude dost. Babiš mluvil skoro 1,5 hodiny.

"České republice hrozí energetický armagedon, totální zhroucení ekonomiky a rozsáhlé sociální nepokoje," prohlásil někdejší premiér Babiš za navrhovatele schůze svolané z podnětu poslanců ANO a SPD. Lídr ANO kabinet vyzval, aby přestala schůzovat a začala něco dělat. "S vaší vládou, pane premiére, naše země nemá žádnou budoucnost," pokračoval Babiš. Podle něho kvůli neschopnosti a bezradnosti Fialova kabinetu hrozí náraz do zdi. "Poslední už ani nebude muset zhasínat, protože nebude čím svítit," dodal.

Babiš také prohlásil, že "na nečinnosti a lhaní" si vláda postavila celou politickou kariéru, prodlužuje si víkendy a pracuje podle něho vždy jen od úterý do čtvrtka. "Svoji nečinnost a neschopnost se snažíte maskovat vymlouváním na Babiše a předchozí vládu, řekl. Zaměřil se i na některé ministry. Například ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) je podle Babiše zkorumpovaný a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) je podle něho arogantní a také "hrobař českého hospodářství".

"O co víc se bojíte vytáhnout paty z Prahy, o to více dáváte knížecí rady," vzkázal vládě Babiš. Svou "nečinnost a neschopnost" se navíc kabinet podle Babiše snaží maskovat vymlouváním na něho a na minulou vládu. "Dnešní katastrofální situace je výsledkem vašeho vládnutí," řekl. Dále vyzval k ukončení evropského programu snižování emisí skleníkových plynů, Green Deal (Zelený úděl) podle něho "zabije Evropu". Babiš také řekl, že pokud by se podařilo vyslovit nedůvěru Fialově vládě, tak s tím "Brusel nemá žádný problém".

Babiš vyzdvihoval činnost svého kabinetu a odmítl tvrzení, že by do státní správy dosazoval své lidi. Naopak z vytváření struktur obvinil nynější vládní strany. "Vy jste mě nechali stíhat na objednávku," prohlásil. Obžalovaného Babiše čeká za zhruba dva týdny soud v dotačním případu Čapí hnízdo. Ministerský předseda Fiala už dříve řekl, že lídr ANO se snaží i schůzí k nedůvěře vládě odvést pozornost od svých vlastních afér.

Po Babišovi mají podle dohod vystoupit premiér Fiala, následně lídr SPD Tomio Okamura a poté další poslanci s přednostním řečnickým právem. Teprve potom začne běžná debata. Očekává se, že potrvá mnoho hodin. Aktuálně je do diskuse přihlášených 35 poslanců.

Vzhledem ke sněmovní koaliční většině je pravděpodobné, že kabinet důvěru dolní komory neztratí. K tomu, aby kabinet padl, se musí pro nedůvěru vyslovit nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Opoziční ANO a SPD mají v plné sestavě 92 hlasů.

Okamura: Vláda by měla odstoupit, měly by být nové volby

Nynější pětikoaliční vláda Petra Fialy (ODS) by měla odstoupit a měly by se konat nové volby. Prohlásil to předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura na dnešní schůzi Sněmovny, kterou vyvolala sněmovní opozice k hlasování o nedůvěře vládě. Okamura se tak svou kritikou přidal k předsedovi ANO Andreji Babišovi, který vystoupil již v úvodu schůze. Sněmovna jedná již více než tři hodiny, Okamura je po Babišovi a premiéru Fialovi třetím řečníkem v pořadí. Do debaty se přitom po 16:30 hlásilo 37 poslanců. Nejprve mají podle dohody vystoupit řečníci s přednostním právem. Není tak jasné, kdy se poslanci dostanou k hlasování.

"Takhle vláda už stihla napáchat tolik zla, že by měla odstoupit a měly by se konat nové volby," prohlásil Okamura. Kabinet je podle něho samozvanou elitou, která si dělá, co chce, ale na "občany kašle". Okamura také označil za chybu, že opoziční hnutí ANO slíbilo nevyvolat během českého předsednictví hlasování o nedůvěře. Nemá to podle něj logiku. Nikoho podle Okamury nezajímá, že Česko předsedá EU. Fialova vláda je podle něho mistrem v podléhání Bruselu a Berlínu, ani to jí však někdy nestačí. Lidé podle Okamury oprávněně nazývají kabinet ukrajinskou vládou, Fialu ukrajinským premiérem a růst cen Fialovou drahotou. Lidé od státu podle lídra SPD nedostali skoro žádnou pomoc ohledně energetické krize. "Jsou málo ukrajinští?," ptal se, když poukazoval na peněžité dávky pro migranty z Ukrajiny. "Premiér Petr Fiala prostě není lídr, ani osobnost, nemá respekt občanů a nemá dokonce respekt ani jako předseda vlastní strany,“ tvrdil Okamura. Ministerský předseda podle něho "jen vysílá signály, které nikdo nepřijímá". Společné evropské řešení energetické krize, které preferuje česká vláda, označil šéf SPD za blouznění mimo realitu, které nepomůže českým spotřebitelům. Důvodem je podle něj mimo jiné to, že jednotlivé státy mají svojí vlastní energetickou strategii. Cesta k levnějším energiím spočívá podle Okamury v zajištění levných zdrojů ropy a plynu a zajištění státního dohledu nad cenami elektřiny. Vláda ale podle něho neřeší energetickou drahotu úmyslně, protože na ní "těžce paratizuje". Ze státního rozpočtu pak štědře dotuje americký zbrojní průmysl nebo Ukrajinu na úkor českých občanů a firem, uvedl Okamura. Lídr SPD se ve vystoupení také opřel do vládního hnutí STAN, které je podle něho napojené na organizovaný zločin a jeho skutečným šéfem je Michal Redl stíhaný spolu s dalšími lidmi v pražské korupční kauze Dozimetr. Okamura v tomto ohledu zaútočil i na TOP 09, KDU-ČSL a na Piráty, zejména pirátského pražského primátora Zdeňka Hřiba. "Vláda nasbírala za tři čtvrti roku tolik skandálů, nadělala tolik zla, že by to stačilo na desítky pádů vlády," prohlásil předseda SPD. Nadcházející komunální a senátní volby budou podle něho referendem o kabinetu. Babišovi jde podle premiéra o rozvrat a uchopení moci za každou cenu Předsedovi ANO Andreji Babišovi jde podle premiéra a předsedy ODS Petra Fialy o rozvrat země a o uchopení moci za každou cenu. Expremiér svou kritikou současné vlády ukázal, v jak vykonstruovaném světě lží a nesmyslů žije, řekl dnes Fiala během zhruba sedmdesátiminutovém projevu v rámci jednání Sněmovny o důvěře vládě, které vyvolala opozice. Hlavním důvodem tohoto jednání je podle premiéra pouze předvolební kampaň a to, že Babiš tím chce zakrýt své osobní problémy. Fiala zdůraznil kroky své vlády na pomoc občanům v boji s růstem cen, vládě se podle něho povedlo zajistit na zimu dostatek plynu i pohonných hmot. "Ukazuje se bohužel, že naše země nemá konstruktivní opozici," řekl Fiala. "Vaše vystoupení je důkazem toho, že vám jde o rozvrat a uchopení moci za každou cenu," vzkázal premiér Babišovi. Ukázalo, "v jak vykonstruovaném světě lží a nesmyslů žije". Premiér nicméně poděkoval lídrovi ANO za to, přišel do práce a svůj projev pronesl ve Sněmovně, nikoli na náměstích, která navštěvuje místo jednání dolní komory. Předseda vlády mimo jiné uvedl, že náklady pomoci státu kvůli koronavirové krizi činily za Babišovy vlády méně než polovinu zadlužení státu. "Kde jsou ty peníze, kam jste je dali, proč jste nás zadlužovali, proč jste roztáčeli inflaci," tázal se Babiše jeho nástupce. Nynější vláda na rozdíl od bývalého kabinetu epidemii covidu-19 zvládla, nezavírala školy ani ekonomiku. "Nerozhodovali jsme chaoticky, nerozhodovali jsme podle průzkumů veřejného mínění," uvedl ministerský předseda. Nyní navrhované zvýšení rozpočtového schodku jde podle premiéra na pomoc lidem, i tak bude deficit o 50 miliard korun nižší, než původně navrhoval na letošek někdejší Babišův kabinet. Současný kabinet podle Fialy zvládl migrační vlnu z Ukrajiny po ruské invazi. "Snažili jste se postavit české občany proti Ukrajincům, a to se vám nepovedlo," prohlásil na adresu opozice. Fiala také vyzdvihl pomoc Ukrajině včetně vojenské za asi 3,7 miliardy korun. "My ty peníze dostaneme v rámci programu Evropské unie v podstatě všechny zpátky," řekl. Vláda podle Fialy přes chybějící projekty napravuje chyby předchozí vlády. Dotazoval se, proč ANO za osm let vládního angažmá neudělalo vůbec nic s dálničním propojením z Brna do Vídně. Zmínil také navýšení platů ve veřejném sektoru, které se podařilo kvůli úsporám. Důchody se podle Fialy letos zvýší v průměru celkem o 2500 korun, starobní penze se od ledna zvednou o dalších 850 korun. Na pomoc lidem v rámci Deštníku vláda proti drahotě vyčlenila na 177 miliard korun, každý občan může využít minimálně jedno opatření, uvedl premiér. Fiala také vyzdvihl kroky vlády k energetické bezpečnosti. "Na jaře v Česku skutečně hrozilo, že budeme v zimě bez plynu, protože minulé vlády dopustily úplnou závislost naší země na ruském plynu," uvedl. Zásobníky jsou nyní podle premiéra naplněné na 85 procent, na pokrytí roční spotřeby to podle něho přesto nestačí. Proto vláda zahájila debatu o plynovodu Stork II mezi Českem a Polskem, koupila kapacitu v terminálu LNG v Nizozemsku, který bude otevírat příští týden, a jedná o kapacitě v Německu, vyjmenoval. "Vy jste nedokázal v Německu vyjednat vůbec nic, protože vás nebrali vážně a měli pochybnosti o vašich zájmech," vzkázal premiér Babišovi. Za "populistické recepty" označil Fiala návrhy uzavřít trh s elektřinou, protože země je v dodávkách ropy a plynu závislá na dalších zemích, které by mohly postupovat podobně. Výjimka na 18 měsíců na využívání produktů z ruské ropy podle něho zajistí, že čeští občané budou mít nadále dostatek benzínu. Pokud se nepodaří nalézt dostatečné společné evropské řešení energetické krize, vláda podle Fialy bude mít připravenou národní cestu. Rakušan: Schůze k nedůvěře vládě se koná kvůli obavám Babiše z budoucnosti Sněmovní schůze k vyslovení nedůvěry vládě se koná podle předsedy hnutí STAN a ministra vnitra Víta Rakušana kvůli obavám lídra opozičního ANO Andreje Babiše z vlastní budoucnosti. Rakušan dnes před poslanci také řekl, že chce najít nového ředitele civilní rozvědky za Petra Mlejnka v řádů dnů nebo týdnů. Zdůraznil rovněž, že Michala Redla obviněného v pražském korupčním případu Dozimetr ani další lidi z kauzy nikdy neviděl. Opoziční ANO žádá, aby Rakušan na vnitru skončil. Premiér Petr Fiala (ODS) se za něho postavil. Jedním z podnětů ke svolání schůze byla aféra kolem Mlejnkových kontaktů s Redlem. Mlejnek rezignoval z pozice Úřadu pro zahraniční styky a informace zhruba po měsíci a půl od jmenování. Rakušan dnes znovu Mlejnkovo rozhodnutí ocenil, postup jeho jmenování ale hájil. "Petr Mlejnek předvedl velmi dobrý profesionální manažerský výkon," řekl ministr k jeho působení v čele civilní rozvědky. Nyní je podle Rakušana potřeba najít ředitele, který "dá službě klid". Rakušan zdůraznil, že nikdy neviděl Redla a na rozdíl od některých politiků ANO ani další lidi z kauzy Dozimetr, podnikatele Zakaríu Nemraha a Pavla Dovhomilju. "Jediný člověk, který je teď obžalován z organizace dotačního podvodu, s kterým jsem se stýkal, byl Andrej Babiš," prohlásil Rakušan. Nynější schůze se koná podle něho kvůli tomu, že se Babiš bojí soudu v dotačním případu Čapí hnízdo, protestujících lidí na svých mítincích i preferencí v prezidentských volbách. "A samozřejmě se bojí i mě na ministerstvu vnitra, protože hnutí ANO vnímalo ministerstvo vnitra jako ten silový, vlivový resort, odkud se ten stát řídí, kde se uplatňují nejrůznější struktury moci. Tak já ministerstvo vnitra nikdy vnímat nebudu," řekl Rakušan. Doufá také, že policie nikdy nebude fungovat tak, jak by si Babiš přál. Ministr se v projevu věnovat také činnosti vnitra pod jeho vedením. Zmínil mimo jiné chystanou novelu lustračního zákona "Ten bude bolet," poznamenal. Zákon chce změnit tak, aby premiér, ministři a jejich náměstci museli mít negativní lustrační osvědčení, tedy doklad, že před rokem 1990 nepracovali pro tehdejší komunistickou Státní bezpečnost (StB). Především bývalý premiér Babiš čelil kritice za to, že v minulosti spolupracoval se Státní bezpečností pod krycím jménem Bureš. Babiš ale tvrdí, že nikdy s StB nespolupracoval a evidován byl bez svého vědomí. Chce se dál kvůli tomu soudit.