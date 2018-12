Praha - Příspěvek na domácí péči o lidi s nejtěžším postižením se asi zvýší o 6000 korun na 19.200 korun měsíčně. Obdobně se má zvýšit příspěvek na péči o těžce postižené o 4000 korun na 12.800 až 13.900 korun měsíčně podle věku. Schválila to dnes Sněmovna v senátní novele o sociálních službách. Zvýšení by mělo připravit státní rozpočet o 4,7 miliardy korun ročně, celkové náklady při současné výši příspěvků jsou zhruba 24,3 miliardy korun.

Změny znovu posoudí horní komora parlamentu, která původně navrhovala jen zvýšení příspěvku u nejvíce postižených. Sněmovní doplnění má zajistit, že příspěvky pro postižené ve dvou nejvyšších stupních nebudou tolik rozdílné vzhledem k tomu, že ani míra postižení se nemusí příliš lišit. Ministryně práce a sociální věcí Jana Maláčová (ČSSD) změny podpořila s tím, že vycházejí z růstu životních nákladů a minimální mzdy.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) připomněla, že částka na zvýšení příspěvku na péči není zahrnuta ve státním rozpočtu a bude ji hledat ve spolupráci s dalšími členy vlády. Maláčová chce finance hledat v ušetřených penězích na dávkách v hmotné nouzi. "Díky tomu můžeme navýšit příspěvek na péči na nepojistné dávky," řekla na tiskové konferenci.

Příspěvek na domácí péči pro lidi v nejtěžším čtvrtém stupni postižení, kteří jsou zcela závislí na pomoci druhých, by se měl zvýšit od počátku příštího roku. Příspěvek na péči o těžce postižené se má zvýšit od července 2019. Navýšení se bude týkat zhruba 110.000 osob, z toho 25.000 plně závislých, které potřebují celodenní péči. "A na takovouto intenzitu je 19.200 korun minimální hranice z mé perspektivy, uvedla Maláčová.

Příspěvky postiženým ve třetím stupni se podle návrhu Romana Sklenáka (ČSSD) zvýší na 12.800 korun pro dospělé a na 13.900 korun korun pro lidi do 18 let. "Můžeme jejich poměrně těžký život učinit o něco snesitelnější, o něco důstojnější, o něco šťastnější," uvedl Sklenák. V tříhodinové debatě to výslovně podpořili Piráti, lidovci nebo TOP 09, která neúspěšně navrhovala pravidelnou valorizaci v návaznosti na minimální mzdu. Sněmovna o přípravu valorizace nakonec požádala vládu a dala jí na to čas do září příštího roku.

Nepřijatý konkurenční návrh Lenky Zdražilové (ANO) počítal s nižším nárůstem - o 4000 korun na 17.200 korun pro zcela závislé a o 3000 korun na 11.800 korun u těžce postižených dospělých, respektive na 12.900 korun u dětí a mladistvých. ODS navrhovala zvýšit příspěvek všem bez ohledu na to, kde je ta péče poskytovaná, což by podle občanských demokratů znamenalo navýšení výdajů o celkem 7,5 miliardy korun.

Za poskytnutí terénních sociálních služeb nyní lidé platí 130 korun za hodinu. Ze současného příspěvku tak zaplatí podle senátorů tři a čtvrt hodiny péče denně. Jeho navýšení by jim podle nich umožnilo využít o půldruhé hodiny více.