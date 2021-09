Sněmovna zvýšila ochranu zákazníků na trhu s energiemi podle Senátu

Praha - Dodavatelé energií budou muset informovat zákazníky adresně o změnách ceny. Sněmovna to dnes schválila v rámci senátních úprav novely energetického zákona, která má rozšířit ochranu zákazníků před nekalými praktikami nepoctivých obchodníků. Dolní komora o tom rozhodla navzdory varování velkých dodavatelů elektřiny a plynu nebo Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, že změna může znamenat zdražení energií.

Novela proti takzvaným energošmejdům, kterou nyní dostane k podpisu prezident, zavádí zejména registr zprostředkovatelů nabídek energií. Zprostředkovatelskou činnost v energetice stanoví jako nový druh podnikání na základě oprávnění Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Zprostředkovatelskou licenci podle sněmovní verze nemusely mít společnosti, které za účelem zprostředkování dodávek energií zakládají jejich dodavatelé. Senátní verze, jejíž přijetí podpořil i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), zavádí povinnost mít licenci i pro tyto firmy.

Dodavatelé energií budou muset podle přijaté verze spotřebitelům nebo živnostníkům prokazatelně doručovat informaci o tom, že se mění ceny. Nebude už stačit, aby změnu zveřejnili na internetu. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) odmítl tvrzení dodavatelů energií, že změnu ceny budou muset posílat doporučenými dopisy a náklady pak promítnou do ceny energií. Firmy ČEZ, E.ON, innogy a Pražská energetika tyto náklady v dopise poslancům vyčíslily na zhruba 60 milionů korun ročně. Vystrčil namítl, že informaci o změně ceny lze zákazníkovi poslat e-mailem nebo obyčejným dopisem. "Povídání o tom, že budu muset zdražit energii, protože budu posílat doporučené dopisy, to je fakt neuvěřitelný," uvedl předseda Senátu.

Senátní verze počítá také s tím, že například malí podnikatelé, živnostníci nebo obce, které pronajímají obecní byty, by mohli smlouvy vypovídat okamžitě bez prodlevy. Půjde třeba o situaci, kdy se někdo odstěhuje z obecního bytu. Senátní podoba novely také podle Vystrčila umožní i to, že například osoba blízká bude moci ve své rodině pomoci nasmlouvat dodávku energií, ale nesmí to být podnikatelská činnost.

Mělo by být také možné zprostředkovatelskou smlouvu vypovědět bez postihů nebo finančních úplat, pokud nepůjde o náhrady spojené s vypovězením smlouvy. Zákazník bude mít také právo vědět, kdy přesně mu končí závazek ze smlouvy, a dodavatel bude mít povinnost mu to sdělit.

Proti senátním úpravám byli pouze komunisté. Podle jejich poslance Leo Luzara bylo důvodem to, že úpravy se podle senátní verze týkají všech zákazníků, nejen spotřebitelů, kteří se těší vyšší zákonné ochraně. Podle Marka Bendy (ODS) zákazník nepřestane být spotřebitelem, i když tak v novele uveden nebude.