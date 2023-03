Sněmovna zrušila omezení pro přednostní řečníky, hlasovat o penzích má ráno

Praha - Sněmovna zrušila po třech hodinách své rozhodnutí omezit dobu pro řečníky s přednostním právem vystoupit. Rozhodla o tom dnes po půlnoci po protestech opozice proti původnímu rozhodnutí. Součástí dohody poslaneckých frakcí je podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) i to, že o míře valorizace důchodů se bude hlasovat v sobotu od 08:00. Opoziční poslanci se poté vzdali části úprav ke sporné vládní novele o nižším červnovém růstu penzí a jednání bylo zhruba v 0:15 až do ranního hlasování přerušena.

Zrušení omezení předcházelo chování předsedy ANO Andreje Babiše, který se rozhodl nerespektovat omezení řečnické doby a odmítal opustit řečniště. Opoziční poslanci ho podpořili a řečniště obklopili, aby Babiš nemohl být případně vyveden z jednacího sálu. Jednání Sněmovny kvůli tomu muselo být do půlnoci přerušeno i kvůli jednání poslaneckých frakcí o tom, jak situaci vyřešit. Žádný z řečníků s přednostním právem ale v noci už nevyužil svého práva mluvit déle než maximálně deset minut.

Dosažený kompromis z opozičních poslanců ocenila například někdejší místopředsedkyně Sněmovny Jaroslava Pokorná. Řekla, že si ho váží. Složitá situace podle ní vznikla proto, že spolu politici vládní koalice a opozice dostatečně nekomunikují.

Opozice k předloze vypracovala přes 370 změn, v nichž v drtivé většině navrhovala vyšší růst penzí než vláda. Navržené úpravy nyní podle dohody frakcí porovnají sněmovní právníci během dvou hodin. Mezi prvními by poslanci měli rozhodnout o návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zamítnutí vládní předlohy. Délka jednoho hlasování se sníží z 20 sekund na 15, oznámila předem předsedkyně Sněmovny. Do rozpravy v závěrečném kole schvalování zůstalo z pěti desítek poslanců přihlášeno podle sněmovního webu ještě 14 členů dolní komory.

Schůze Sněmovny začala v úterý v 10:00, tedy před 86 hodinami. Vlastní jednání dolní komory bez přestávek trvalo zatím 69 hodin.

Vládní novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod vzroste od června o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun, jak by to bylo podle nyní platných zákonných pravidel. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun. V opačném případě by se podle vlády poměr důchodů k průměrné mzdě zvyšoval, což by státní pokladnu neúměrně zatížilo. Opozice vládní návrh odmítá, stejně jako jeho zrychlené schvalování. V případě prosazení předlohy se chce obrátit na Ústavní soud. Podle ní mají důchodci vzhledem k míře inflace nárok na plnohodnotnou valorizaci.

Babiš odmítl opustit řečniště, o situaci jedná širší vedení Sněmovny

Předseda opozičního ANO Andrej Babiš dvakrát odmítl respektovat rozhodnutí koaliční většiny ve Sněmovně o omezení řečnické doby pro všechny a opustit řečniště. Kolem něj se shromáždili poslanci opozice, aby zabránili případnému Babišovu vyvedení ze sálu. Schůze dolní komory byla nejprve na deset minut přerušena. Situace se po jejím skončení ale příliš nezměnila a nyní se jí zabývají členové širšího vedení Sněmovny, které zahrnuje koaliční i opoziční zástupce. Schůze byla kvůli tomu znovu přerušena.

Předsedající Jan Bartošek (KDU-ČSL) po první z přestávek žádal poslance, aby zaujali svá místa v sále, tak aby další přihlášení mohli ke spornému snížení červnové valorizace důchodů předložit své pozměňovací návrhy. Babiš následně požádal o své druhé vystoupení, které mu Bartošek umožnil. Opoziční poslanci pak řečniště opustili.

"Nemáte právo mě omezovat v mém vystoupení. Proto v mém vystoupení budu pokračovat," řekl Babiš s poukazem na komentář k zákonu o sněmovním jednacím řádu. Po skončení vyměřeného času opět odmítl od řečniště odejít, Bartošek mu stejně jako v prvním případě vypnul mikrofon a znovu ho obklopili opoziční zákonodárci. "Opakovaně vás žádám, abyste opustili tento prostor," vyzýval marně Bartošek. "Já vás žádám, abyste šel pryč," bylo slyšet Babiše, jak volá na předsedajícího.

K pozměňovacímu návrhu měla vystoupit Taťána Malá (ANO), k čemuž ji Bartošek vyzval a upozorňoval na to, že jí běží čas. Malá ale jen řekla, že má vystupovat Babiš s přednostním právem a ona promluví, až na ni dojde řada. "To, co předvádíte, je normální trhací kalendář," prohlásila. Zuzana Ožanová (ANO) jako další v pořadí řekla, že vedení Sněmovny využilo situace a uzavírá gastronomická zařízení v dolní komoře. "Já při svém typu postavy to fakt vydržím," poznamenala. Tomio Okamura (SPD) nazval počínání koalice za protiústavní politický puč. "Nás odtud nedostanete, klidně tady na nás pošlete ty antony, tu policii," prohlásil.

Předsedající pak vyvolával jednotlivé poslance podle pořadí přihlášek, aby vystoupili ke svým úpravám novely. Nečinili tak a po doběhnutí časomíry jim podle Bartoška skončil vymezený čas. Přímo v jednacím sále se ale konaly různé porady poslaneckých lídrů, které vyústily v rozhodnutí předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) svolat takzvané velké grémium.

Sněmovna po 21:00 na návrh koalice omezila po 83 hodinách od začátku schůze ke spornému návrhu na snížení růstu penzí vystoupení poslanců na nejvýše dvakrát pět minut, a to včetně řečníků s přednostním právem. Předseda lidoveckého klubu Marek Výborný návrh zdůvodnil tím, že opoziční obstrukce dosáhly míry destrukce.

Sněmovna omezila čas pro vystoupení poslanců včetně přednostních řečníků

Sněmovna na návrh koalice dnes večer omezila vystoupení poslanců ve druhém čtení sporného vládního návrhu na omezení červnové valorizace důchodů na nejvýše dvakrát pět minut včetně řečníků s přednostním právem. Počítat se budou i krátké poznámky. Předseda lidoveckého klubu Marek Výborný návrh zdůvodnil tím, že opoziční obstrukce dosáhly míry destrukce. Návrh vyvolal silné rozhořčení v opozičních řadách.

"Nastal okamžik, kdy obstrukce se staly destrukcí této Sněmovny. Není možné, aby Sněmovna byla tímto způsobem blokována," řekl Výborný. Poukázal na to, že dolní komora jedná o penzijní novele čtvrtý den. Rovnováha mezi právy opozice na zdržování jednání a tím, aby sněmovní většina mohla tuto většinu naplnit, byla podle šéfa lidoveckých poslanců naplněna. "Je povinností parlamentní většiny, aby zasáhla," uvedl. Koalice podle Výborného pokládá později schválený návrh na omezení řečnické doby za "naprosto oprávněný postup, abychom vrátili Sněmovnu tam, kde se má nacházet".

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová proti koaličnímu návrhu protestovala, podle ní o něm nebylo možné hlasovat. "Naprosto vaše ego zatemnilo váš rozum," prohlásila. Postup koalice označila za "naprostý hnus" a tázala se, zda koalice příště přijde s usnesením, že opozice má mlčet. Lídr SPD Tomio Okamura prohlásil, že nebude naskakovat na cenzuru a umlčování. "Postupujeme úplně v souladu s ústavou," řekl.

Koalice nechala ve Sněmovně omezit dobu na vystoupení poslanců i v předchozích fázích postupu schůze. Omezení se ale netýkalo řečníků s přednostním právem ani krátkých dvouminutových poznámek. Ve čtvrtek vyvolalo pobouření v opozici, kdy dolní komora podle návrhu koalice rozhodla, že se ve druhém čtení důchodové předlohy nebude konat obecná rozprava.

Sněmovna zahájila čtvrtý den jednání o penzích, opoziční obstrukce trvají

Sněmovna dnes v 09:00 formálně zahájila čtvrtý jednací den schůze ke spornému vládnímu návrhu na snížení červnové valorizace důchodů, kterému opozice i dnes brání obstrukcemi. Připravila ke sporné vládní novele na 400 vlastních úprav. Počet přihlášených do debaty se od noci snížil na 34 z původních 64. Ráno přednostního řečnického práva využili k asi půlhodinovým vystoupením představitelé ANO.

Schůze dolní parlamentní komory začala v úterý v 10:00. Nyní tak trvá již 71 hodin včetně přestávek. Samotné jednání trvá zhruba 54 hodin. "Možná nás čeká i hezký víkend společný," uvedla k možné délce dalšího jednání předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová.

Místopředseda Sněmovny a ANO Karel Havlíček poukázal na hrozbu zrušení vládní novely Ústavním soudem, na který se chce opozice v případě přijetí návrhu obrátit, a na nutnost důchody doplatit penzistům zpětně. Havlíček připomenul růst cen potravin. "Tento týden jsme udělali jedno velké téma, a to je lečo. Vy jste udělali z leča luxusní jídlo," vytkl koalici Havlíček. Připustil, že jde o nadsázku a že na vysokých cenách zeleniny a vajec se podílí neúroda v Africe a ptačí chřipka. Koalice se ale podle Havlíčka zachovala arogantně. "Vzkázali jste důchodcům, že pouze idiot si chce vařit lečo v zimě," řekl.

Místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová (ANO) vytkla vládní koalici, že omezila práva opozice vyjádřit se k jednomu z nejdůležitějších zákonů, které letos Sněmovna projednává a který má státu ušetřit 20 miliard korun. Vláda podle ní naplňuje státní pokladnu z peněz seniorů. "My se nebavíme o jednotkách lidí, kterých se to dotkne. My se bavíme o milionech lidí,“ zdůrazňovala.

Vládní novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod vzroste od června o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun, jak by to bylo podle nyní platných zákonných pravidel. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun. V opačném případě by se podle vlády poměr důchodů k průměrné mzdě zvyšoval, což by státní pokladnu neúměrně zatížilo.

Vláda je podle šéfa ANO Babiše "totálně impotentní" v řešení inflace

Vláda je podle předsedy ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše absolutně neschopná snížit inflaci. Měla by vyvlastnit polostátní společnost ČEZ, řekl dnes ve Sněmovně bývalý předseda vlády v dalším projevu, jehož cílem je alespoň oddálit schvalování sporné vládní novely o omezení růstu penzí. Babiš zopakoval, že jediným receptem na snížení inflace je zastropování cen elektřiny, k čemuž vyzýval už před rokem. Náklady by podle expremiérových představ měl zaplatit ČEZ. Jeho dnešní vystoupení trvalo zhruba 2,5 hodiny.

K dalšímu obstrukčnímu projevu, v němž stejně jako v předchozích dvou vystoupeních Babiš citoval projevy kolegů, kteří je kvůli zrušení obecné rozpravy nemohli přednést, se přihlásil večer před 19:00. Připustil, že debata o sporném snížení růstu penzí "k ničemu nevede", pro sebe ji ale pokládá za "velice edukativní". Sněmovna schůzi zahájila před 81 hodinami, debatám věnovala skoro 66 hodin.

"Vy jste totálně impotentní řešit tu inflaci," vzkázal kabinetu Babiš. Vytkl mu také to, že nezvyšuje mzdy, aby se jejich poměr k důchodům nesnižoval. "Řešení je jednoduché. Navyšte ty platy lidem," uvedl expremiér. Po hodině a deseti minutách vlastního vystoupení Babiš stejně jako uplynulou noc pokračoval v předčítání projevů svých stranických kolegů, kteří je nemohli přednést ve zrušené obecné rozpravě.

Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) označil vystoupení šéfa ANO za "recyklující se projev" plný zavádějících a chybných čísel. Podle místopředsedkyně Sněmovny Olgy Richterové (Piráti) obsahoval Babišův projev "nepravdy, polopravdy a úplné lži" a patřil k těm, které se do nekonečna opakují, rozdělují společnost a porušují limity demokratického fungování. Babiše se zastali jeho spolustraníci. "Zameťte si před vlastním prahem, za vlastním taky," vybídla koalici předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová. Jana Mračková Vildumetzová (ANO) neúspěšně navrhovala přerušit projednávání do 20. března nebo alespoň do úterý 7. března, což by včasné schválení novely ohrozilo.

Babiš poněkud modifikoval svůj středeční příslib zorganizovat demonstraci důchodců, pokud koalice prosadí nižší červnový růst penzí. "Dělat demonstrace a svážet autobusy není úplně ...," uvedl Babiš v nedokončené větě. Řekl také, že demonstrací formou shromáždění je ohlášeno už mnoho. Podle Babiše by se dalo protestovat tak, že v "jeden den večer všichni důchodci vypnou elektřinu a zhasnou na nějakou dobu". "Já to ještě nějak promyslím a dám vám vědět," slíbil předseda minulé vlády.

Podle údajů Energetického regulačního úřadu klesla v loňském roce v ČR takzvaná čistá spotřeba elektřiny, která je očištěná o vlastní spotřebu na výrobu elektřiny, ztráty a spotřebu elektřiny na přečerpávání o 3,9 procenta na 60,4 terawatthodiny (TWh). Maloodběr obyvatelstva, který tvoří domácnosti včetně seniorů, tvořil zhruba čtvrtinu - 15,7 TWh. Největší odběr mají podniky a firmy, když velkoodběr z hladiny vysokého napětí loni činil asi 23 TWh.

Expremiér ve vystoupení opakovaně kritizoval nejen politiku současné vlády, ale také Českou národní banku a média. "Já myslím, že neobstruuju. Já mluvím k věci, já mluvím čísla," dodal předseda ANO k tomu, že se svým dalším obšírným vystoupením snaží jen oddálit schvalování vládní novely. Stejně jako ve čtvrtek mluvil o zavádění nové totality. "Tady každou chvíli se něco mění, vy si měníte zákony, jak chcete, takže peklo," řekl ve vystoupení.

Babiš podle očekávání chválil své kroky ve funkci premiéra i ministra financí a vypočítával, komu všemu pomohl on, jeho vláda nebo také nadační fond holdingu Agrofert, který miliardář musel převést do svěřenských fondů. Babiš se kriticky vyjadřoval k plánu současné "vlády národní tragédie" na odklon od uhlí už v roce 2033. Posteskl si, že Richard Brabec (ANO) "taky ozeleněl trošku" při vedení ministerstva životního prostředí, ač dříve stál v čele chemického podniku.

Šéf SPD Okamura navrhl zamítnutí sporné novely o snížení růstu penzí

Zamítnutí sporné vládní novely o snížení růstu penzí navrhl dnes předseda SPD Tomio Okamura. Učinil tak během svého čtvrtého obstrukčního vystoupení na této schůzi. Neúspěšně navrhl také odklad schvalování novely o tři týdny. Jeho předchozí projevy trvaly dohromady 11 hodin a 40 minut, aktuální vystoupení trvalo půldruhé hodiny. Jednání poslanců o vládní předloze trvalo zatím kolem 56 hodin. Šéf SPD také vyzval ANO ke spolupráci na žádosti Ústavnímu soudu o zrušení vládní důchodové novely, neboť SPD na podání vlastního ústavního podnětu nemá dost poslanců.

Kabinet chce podle Okamury "okrást" všechny skupiny obyvatel a vládní novela je "v rozporu se všemi principy, na nichž je české důchodové pojištění založeno". Předseda SPD označil předlohu opakovaně za protiústavní. "Jejím jediným cílem je snaha neschopné a škodlivé Fialovy vlády o snížení letošního schodku státního rozpočtu, který vláda sama zavinila," řekl Okamura. Požadoval odložit schvalování novely, kterou vláda potřebuje prosadit nejpozději do 22. března, na 23. března do 23:00. Jeho návrh ale podpořilo pouze 35 ze 127 přítomných poslanců.

Předseda SPD vládu opakovaně káral za to, že pomáhá Ukrajině čelící ruské agresi. "Nezatahujte nás do války, blázni blázniví. Ať nás nikdo nezatahuje do války dvou postsovětských republik," prohlásil předseda SPD. Nevynechal ani označení kabinetu Petra Fialy (ODS) za jednu z nejhorších vlád v Evropě.

Okamura obvinil předsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku z toho, že si přízeň vlivných spolustraníků zajišťuje politickými trafikami nejen na ministerstvu práce a sociálních věcí. Poté si postěžoval, že Jurečka jeho slova nonverbálně gestem ruky označil za "žvanění", a ohradil se proti takovému způsobu komunikace. "Slušně řečeno, kakat na hlavu si nenechám," řekl Okamura. Za politickou extremistku označil šéf hnutí SPD, které vládní zpráva o extremismu označila za uskupení s xenofobními a vyhroceně nacionalistickými prvky, předsedkyni Sněmovny a TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou.

Předseda SPD vyzval nastupujícího prezidenta Petra Pavla, aby vládní předlohu v případě jejího schválení v obou parlamentních komorách vetoval. "Uvidíme, na které straně stojí prezident," řekl Okamura. Predikoval, že "určitě tam je dohoda na okradení 3,5 milionu příjemců důchodů". Poslankyně Jarmila Levko (STAN) podotkla, že podle Českého statistického úřadu bylo v Česku ke konci loňského roku 2,844 milionu důchodců včetně invalidních.

Na Pavla se hodlají obrátit představitelé ANO. "Musíme ho ukecat," řekl v noci na dnešek lídr ANO Andrej Babiš, kterého Pavel podporovaný vládními stranami porazil ve finále lednové prezidentské volby. Pavel už dříve slíbil, že své záměry s novelou sdělí den po složení slibu, tedy v pátek 10. března.

Okamura vyzval hnutí ANO, aby nepolitikařilo a neposílalo Ústavnímu soudu vlastní podnět týkající se důchodové novely, ale aby jej poslanci obou opozičních hnutí podali společně. "My to bez vás podat nemůžeme," přiznal předseda SPD, které má pouze 20 poslanců. Podnět Ústavnímu soudu musí podepsat nejméně 41 poslanců.

Předseda SPD ve vystoupení představil i některé ze 102 pozměňovacích návrhů, které k vládní předloze připravili poslanci jeho hnutí. Celkový počet úprav, které od nočních hodin navrhují i poslanci ANO, se blíží 400. Podle kuloárových informací ČTK se předpokládá, že Sněmovna o úpravách bude moci hlasovat nejdříve dnes večer a že hlasování by se mohlo protáhnout minimálně do půlnoci.