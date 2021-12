Sněmovna zřejmě schválí už v úterý vyslání až 150 vojáků do Polska

Praha - Sněmovna zřejmě schválí návrh dosluhující vlády ANO a ČSSD na vyslání až 150 vojáků do Polska kvůli migrační krizi na hranici s Běloruskem. Plénu to doporučil branný výbor takzvaným hlasováním per rollam, tedy podpisy členů. Na dotaz ČTK to dnes sdělil zpravodaj návrhu a místopředseda výboru Pavel Růžička (ANO). Dolní komora bude moci misi s odhadovanými náklady 86 milionů korun projednat podle něho už v úterý odpoledne. Mandát musí schválit i Senát, učiní tak pravděpodobně ve středu.

První čeští vojáci by mohli odjet do Polska ještě před Vánoci. Mise by mohla trvat až 180 dnů. Časově je mandát ohraničen dnem schválení Parlamentem a koncem července příštího roku. Mise má podporu nastupující vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty.

Část vojáků na místo působení pojede po vlastní ose, část po železnici, zejména kvůli těžké ženijní technice. Vyjet by měli ženisté z Bechyně, vojáci z 53. pluku elektronického boje, 102. průzkumného praporu a 533. praporu bezpilotních prostředků. Česko je společně s Velkou Británií a Estonskem třetí zemí, která se bude aktivně podílet na ochraně polsko-běloruské hranice.

Česko nabídlo Polsku pomoc opakovaně, naposledy tak dopisem učinil prezident Miloš Zeman. V reakci na něj Polsko pomoc odsouhlasilo. Česká jednotka by měla podporovat polské síly, monitorovat hranici a zajistit na ní ženijní práce. Vojáci by tak mohli stavět nebo opravovat hraniční bariéry nebo budovat komunikace.

Polsko čelí migračnímu tlaku na hranicích s Běloruskem od jara, krize se vystupňovala na podzim. Varšava, pobaltské země a další unijní státy obviňují režim autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, že láká migranty z krizových oblastí do své země a pak je posílá k hranicím bloku. Minsk se tak podle nich mstí za sankce, které EU na režim uvalila kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana to popírá.

"Ačkoliv v posledních dnech došlo k určitému zmírnění napětí a část migrantů byla repatriována zpět do Iráku, situace zůstává stále velmi vážná a četné pokusy o překonání hranice jsou na denním pořádku," stojí ve vládním materiálu. V Bělorusku je nyní podle zdůvodnění návrhu kolem 7000 migrantů, z toho 2000 přímo u hranice s Polskem.

Polská pohraniční stráž podle materiálu zaznamenala od začátku roku asi 40.000 pokusů o nelegální překročení polsko-běloruské hranice. Na pomoc pohraniční stráže a policii na 400 kilometrů dlouhou hranici polská vláda poslala asi 15.000 vojáků.