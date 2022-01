Sněmovna zřejmě opět vydá Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo

Praha - Sněmovna pravděpodobně opět vydá bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. Plénu to dnes doporučil mandátový a imunitní výbor, jenž ke kauze také vyslechl státního zástupce Jaroslava Šarocha. O výsledku jednání informovala zpravodaje ČTK a iDNES.cz předsedkyně výboru Helena Válková (ANO).tnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. Plénu to dnes doporučil mandátový a imunitní výbor, jenž ke kauze také vyslechl státního zástupce Jaroslava Šarocha. O výsledku jednání informovala zpravodaje ČTK a iDNES.cz předsedkyně výboru Helena Válková (ANO). Sněmovní mandátový a imunitní výbor dnes doporučil plénu vydat bývalého pražského primátora Bohuslava Svobodu (ODS) k trestnímu stíhání v případu někdejší městské karty opencard.

Případ se týká údajného dotačního podvodu. Babiš, který dnes možnost vyjádřit se před členy výboru nevyužil, vinu dlouhodobě odmítá. Stíhání je podle něj politické a na objednávku. Sněmovní plénum by mohlo rozhodnout příští týden.

Válková uvedla, že hlasování členů výboru o návrhu usnesení bylo většinové. "Nebylo to jednomyslné rozhodnutí," řekla. Od Šarocha, který strávil na jednání výboru asi půlhodinu, nezazněly podle Válkové žádné nové informace. "Pan Andrej Babiš zaslal své písemné vyjádření, kde říká stejné argumenty, jaké už uplatňoval v minulosti, když byl vydáván a když se osobně účastnil," dodala předsedkyně výboru.

Případ Čapí hnízdo pokračuje třetí volební období. Sněmovna Babiše ke stíhání v minulosti vydala už dvakrát. Kromě předsedy hnutí ANO je v případu kolem padesátimilionové dotace na výstavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo obviněna i jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová). Stíhání se týká podezření z poškození finančních zájmů Evropské unie a z dotačního podvodu.

Policisté původně uzavřeli vyšetřování kauzy Čapí hnízdo loni na konci května, Babiše i Nagyovou navrhli obžalovat. Šaroch na konci srpna rozhodl o tom, že jim případ vrátí k došetření. Učinil tak zejména proto, aby vyšetřovatelé doplnili výslechy svědků, mimo jiné premiérova syna Andreje Babiše mladšího. Policisté znovu navrhli oba obviněné obžalovat ve druhé polovině září.

V loňských říjnových volbách byl Babiš znovu zvolen poslancem a nabyl imunitu v plném rozsahu. Šaroch požádal novou Sněmovnu o jeho vydání k stíhání v první polovině listopadu den po zahájení její ustavující schůze. V prosinci mohli členové výboru přímo ve Sněmovně nahlížet do spisu případu.

V kauze Čapí hnízdo bylo původně obviněno 11 lidí včetně členů Babišovy rodiny nebo někdejšího prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka, jenž je nyní prvním místopředsedou sněmovního klubu ANO. Šaroch postupně zastavil stíhání všech obviněných. Bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman však v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Nagyové.

Podstatou případu je to, že Čapí hnízdo původně patřilo Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se však přeměnilo na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získalo padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu nemělo nárok. Akcie údajně vlastnily Babišovy děti a partnerka. Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila. V roce 2017 Babiš vložil holding do svých svěřenských fondů.

Babiš: Kauza je vykonstruovaná, účast na výboru by nebyla přínosná

Babiš dnes zopakoval, že kauzu Čapí hnízdo považuje za vykonstruovaný a účelový pokus o svou kriminalizaci a o motivovanou snahu vystrnadit jej z politiky. ČTK dále sdělil, že osobní účast na dnešním jednání sněmovního mandátového a imunitního výboru, který plénu doporučil Babiše opět vydat k trestnímu stíhání v případu, neshledal jako přínosnou. Své názory na kauzu mu už dříve osobně přednesl.

"Jedná se již v pořadí o třetí vydání ve stejné věci, přičemž mé názory na kauzu farmy Čapí hnízdo jsou veřejně známy a já jsem je již v minulosti dvakrát zcela konzistentně na jednání mandátového a imunitního výboru osobně přednesl," uvedl Babiš. Neměl tedy osobní účast na dnešním jednání za přínosnou, podle svých slov nechtěl jednání zdržovat.

"Kauza Čapí hnízdo, která se táhne již více než čtyři roky, je zcela zjevným vykonstruovaným a účelovým pokusem o moji kriminalizaci, motivovaný snahou vystrnadit mě z politiky," poznamenal bývalý ministerský předseda. Výsledek jednání výboru se podle něj dal očekávat. Dodal, že nová vládní pětikoalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN má jediný všeobecně známý program "antibabiš".

Příznivci hnutí Chcípl pes přišli ke Sněmovně vyzvat k vydání Babiše

Skupina příznivců hnutí Chcípl pes demonstrovala dopoledne na pražském Malostranském náměstí za vydání Babiše k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. V chladném lednovém počasí se jich sešlo několik desítek.

Krátce poté, co výbor začal jednat, přišli demonstranti do blízkosti sněmovní budovy. Skandovali "Vydejte Babiše" a pískali. Měli české vlajky a transparenty s portrétem Babiše a nápisy "Babiš zadržen" či "Sorry jako". Na několik minut zablokovali Nerudovu ulici. Snažili se dostat i dále do Sněmovní ulice, tam je ale nepustili policisté.

Účastníci demonstrace se tak vrátili na Malostranské náměstí. Dohlížela na ně policie, na místě měla šest aut s majáčky a dvě dodávky. Do Sněmovní ulice se pak demonstranti snažili dostat ještě dvakrát s pokřikem "Babiše za mříže", bubnováním, hrkačkami a sirénami. Když se jim to nepovedlo ani napotřetí, tak místopředseda hnutí Jiří Janeček akci zhruba před 11:00 ukončil.

Zákon o právu shromažďovacím zakazuje demonstrace v blízkosti budov Parlamentu ČR a jmenuje konkrétní ulice, kde se shromáždění konat nesmějí. Sněmovní ulice je jednou z nich.

Sněmovní výbor doporučil vydání Svobody k stíhání v kauze opencard

Sněmovní mandátový a imunitní výbor dnes doporučil plénu vydat bývalého pražského primátora Bohuslava Svobodu (ODS) k trestnímu stíhání v případu někdejší městské karty opencard. ČTK to řekl člen výboru Marek Benda (ODS), podle předsedkyně výboru Heleny Válkové (ANO) bylo hlasování jednomyslné. Další obžalovaní včetně Svobodova nástupce v primátorské funkci Tomáše Hudečka (dříve TOP 09) byli už v minulosti v kauze osvobozeni.

Nynějšího předsedy sněmovního zdravotnického výboru Svobody se tehdejší odvolací proces netýkal. Na začátku minulého volebního období totiž poslanci někdejšího primátora k trestnímu stíhání nevydali. V předminulém období ho Sněmovna vydala, v roce 2016 ho soud nepravomocně odsoudil k podmíněnému trestu 2,5 roku.

Svoboda, jenž před výborem vystoupil, ČTK řekl, že o vydání k stíhání požádal. Pohled na případ, jak uvedl, nezměnil. "Obžaloba byla nesmyslná, a pokud věříme, že máme spravedlivé soudnictví, tak závěr nemohl být jiný než ten, že byli všichni, kteří mají zatím ukončené řízení, osvobozeni," uvedl. Doufá, že soud kauzu "smete pod stůl" i v jeho případě. "Pravda je, že se říká, že za to bylo pět milionů za mě, a já si říkám, že to je málo za primátora," poznamenal Svoboda.

V případu opencard čelilo několik někdejších představitelů hlavního města stíhání pro podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku a za porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Podle tvrzení obžaloby v roce 2012 neoprávněně zvýhodnili tehdejšího vlastníka práv k opencard, když ho magistrát oslovil jako jedinou firmu v jednacím řízení bez uveřejnění.

Soud obžalované nejprve dvakrát shledal vinnými. Nakonec, po změně žalobkyně a soudce, vyslechli osvobozující rozsudky. Podle soudu městští politici nerozhodli svévolně, ale na základě odborných stanovisek. Museli také navázat na činnost předchozí reprezentace hlavního města. Počátky opencard spadaly do období působení primátora ODS Pavla Béma.