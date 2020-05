Sněmovna zřejmě omezí možnost zpětného uplatnění daňové ztráty

Praha - Sněmovna dnes zřejmě při schvalování vládního daňového protikrizového balíčku omezí navrhovanou možnost zpětného uplatnění daňové ztráty u podnikatelů a firem celkovou částkou 30 milionů korun. Vláda původně navrhla možnost uplatnit ztrátu bez omezení její výše, předtím ale varovali ekonomové při vládním krizovém štábu. Piráti varují, že zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty může stát i obce připravit o 100 mld. Kč. Lidovci navrhují dorovnat obcím a městům ztráty za kompenzační opatření tisícikorunou na občana.

Ve sněmovním systému se už objevil vedle řady jiných také pozměňovací návrh dvou vládních poslanců Jana Volného (ANO), Romana Onderky (ČSSD) a předsedkyně rozpočtového výboru Miloslavy Vostré (KSČM), který ztrátu omezuje zmíněnou částkou.

Oslovení poslanci očekávají, že tento návrh Sněmovna schválí. "Předpokládáme, že členové našich poslaneckých klubů nás podpoří," sdělila ČTK poslankyně Vostrá. Pozitivní přijetí napříč Sněmovnou očekává i poslanec Volný.

Návrhů na zastropování ztráty, kterou lze uplatnit, se objevilo víc. Mikuláš Ferjenčík (Piráti) navrhuje limit rovněž 30 milionů korun. Poslanci SPD Lubomír Španěl a Jan Hrnčíř navrhují strop 25 milionů korun. Lidovec Jan Bartošek chce pasáž upravující uplatnění ztráty z vládního návrhu zcela vypustit, případně chce možnost uplatnění ztráty omezit na osm milionů pro jedno zdaňovací období.

Ekonomický poradní tým při Ústředním krizovém štábu vydal tento týden varování před zavedením zpětného uplatnění daňové ztráty bez omezení. Podle týmu by to znamenalo výrazný zásah do rozpočtu státu i obecních a krajských rozpočtů. Navíc je to podle něj ekonomicky neefektivní, selektivně podpoří velké firmy, oddálí potřebné firemní restrukturalizace a bude motivovat nadnárodní korporace k přenosu daňových ztrát ze zahraničí do ČR. Tým proto vládě doporučil toto opatření vůbec nezavádět.

Piráti varují, že uplatnění daňové ztráty může stát až 100 mld.

Pirátská strana varuje, že zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty, které je dnes na programu Sněmovny, může stát i obce připravit až o 100 miliard korun. Strana to dnes uvedla v tiskové zprávě. Opatření chtějí Piráti omezit tak, aby fungovalo pouze dva roky po dobu trvání koronavirové krize. Po vzoru Německa či Francie navrhují také omezit zpětně uplatnitelnou ztrátu na 30 milionů korun. Před nynější podobou opatření varuje i poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD), pochybnosti podle ní sdílejí i další zákonodárci vládní sociální demokracie.

Piráti uvedli, že opatření v podobě navrhované ministerstvem financí může obce i stát připravit až o 100 miliard a nahrát daňovým optimalizacím u velkých podniků. Platnost úpravy chtějí Piráti prostřednictvím pozměňovacích návrhů omezit na dva roky. "A zadruhé limitovat zpětně uplatnitelnou ztrátu na 30 milionů korun, podobně jako v Německu nebo ve Francii. Rozpočtové dopady by se násobně snížily, prostor pro daňové optimalizace největších korporací také a pro malé a střední firmy by to byla významná pomoc," dodal Ferjenčík.

Valachová na sociálních sítích uvedla, že s kolegy z ČSSD sdílí řadu pochybností o ministerském návrhu. "V dnešní podobě je to především pomoc velkým firmám a nadnárodním korporacím, ale my potřebujeme likviditu dodat živnostníkům, malým a středním firmám," uvedla. Peníze se navíc podle ní do ekonomiky nedostanou hned, ale až asi v polovině příštího roku.

Návrh na zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty (tzv. loss carryback) u daní z příjmů fyzických a právnických osob schválila vláda v pondělí v rámci protikrizového daňového balíčku. V současnosti mohou podnikatelé a firmy uplatnit daňovou ztrátu až v následujících zdaňovacích obdobích a za předpokladu, že opět generují zisk. Nově by mohli uplatnit vzniklou daňovou ztrátu i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ztráta vznikla. Vláda plánuje, že uplatnit ztrátu zpětně bude možné už za zdaňovací období, které skončí 30. června 2020.

Podle Pirátů mohou pravidla využít firmy se zahraničními vlastníky či v holdingovém uspořádání. "Například svou ztrátu do určité míry přelévat mezi sebou. Třeba skrze vnitřní platby za IT, za duševní vlastnictví, vnitřními půjčkami a podobně," uvedl Ferjenčík. Varuje navíc i před dopady na rozpočty samospráv.

Také Valachová varuje před možným zneužitím opatření ze strany nadnárodních korporací. "Mohou distribuovat své ztráty z jiných zemí do ČR a nechat si je platit českými daňovými poplatníky," uvedla. Přeje si zastropování opatření, aby bylo zajímavé pro menší podnikatele, ale nelákalo k dovozu ztrát z ciziny.

Lidovci navrhují obcím přispět 1000 Kč na obyvatele, větším víc

Obce a kraje, z jejichž rozpočtů vláda kompenzuje pomoc menším firmám v koronakrizi, by podle lidovců měly dostat peníze zpět ze státního rozpočtu, a to podle vzorce rozlišujícího velikosti měst. Návrh, podle něhož by běžné obce a města měly dostat tisíc korun na občana a čtyři největší města víc, dnes ve Sněmovně představil předseda sněmovního klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Celkové ztráty obcí z opatření zavedených vládou, která zasahují do hospodaření se sdílenými daněmi, vypočetl na 25 miliard korun.

V Praze by příspěvek měl činit 2100 korun na obyvatele, Brno, Ostrava, Plzeň by měly dostat po 1500 korunách na obyvatele. "Tím dojde k tomu, že se do krajských peněz vrátí čtyři miliardy korun a do obcí zhruba 12,5 miliardy korun," uvedl Bartošek.

Příspěvek by měl být nárokový, bez účelového nasměrování a ministerstvo pro místní rozvoj by ho mělo městům, obcím a krajům poslat do konce roku, vyjmenoval Bartošek parametry návrhu. "Každý starosta ví nejlépe, do čeho ve svém městě investovat," vysvětlil Bartošek, proč lidovci a další opoziční strany odmítají vládou slíbené dotace na investiční akce.

Sněmovna v úterý požádala vládu, aby v případě obcí do 3000 obyvatel navrhla řešení výpadku jejích příjmů ze sdílených daní v souvislosti s epidemií koronaviru. Chce také, aby vláda předložila návrh finančního zajištění investičních akcí obcí a krajů v letošním a příštím roce kvůli výpadku daňových příjmů, a to v rozsahu nejméně 15 miliard korun.

Vicepremiér a předseda vládní ČSSD Jan Hamáček v úterý uvedl, že ministerstvo pro místní rozvoj připraví mechanismus, jehož prostřednictvím bude kompenzovat samosprávám výpadek příjmů. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) ukázala poslancům seznam asi 1500 připravených projektů se stavebním povolením, které ministerstvo podpoří dotací. Někteří poslanci ale pomoc prostřednictvím dotací kritizovali jako složitou a nákladnou. Opozice přístup kritizuje jako neefektivní.