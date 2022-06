Sněmovna zřejmě navrhne na vyznamenání skupinu Mašínů či Koudelku

Praha - Na udělení nejvyššího státního vyznamenání Řádu bílého lva Sněmovna patrně navrhne prezidentu Miloši Zemanovi šestici členů protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů nebo ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku. Prezident už sedmkrát odmítl Koudelku jmenovat na návrh vlád do hodnosti generála. V předběžném seznamu adeptů na nejvyšší ocenění, jak jej dnes projednal organizační výbor, figuruje také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zeman už začátkem března oznámil, že se tomuto návrhu rozhodl vyhovět.

Nominace už dříve posoudil příslušný sněmovní podvýbor. Organizační výbor je neměnil, sdělil ČTK místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). Předběžný seznam čítá 34 jmen a ještě jej bude schvalovat plénum. Konečné rozhodnutí je na prezidentovi, který návrhům Sněmovny, ale také Senátu a vlády může, ale nemusí vyhovět.

Ke sněmovním kandidátům na Řád Tomáše Garrigua Masaryka zřejmě bude patřit dlouholetá ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Milena Černá, která zemřela loni v září. Na medaili Za hrdinství Sněmovna pravděpodobně nominuje dobrovolné hasiče Jaroslava Filu a Marka Vrbu, kteří zahynuli loni při zásahu u výbuchu rodinného domu v Koryčanech na Kroměřížsku. Mezi navrženými patrně bude i trojice dobrovolných hasičů Jaroslav Bolfík, Radim Lískovec a Jakub Mrákava za pomoc lidem postiženým loňským tornádem na jižní Moravě. Na udělení medaile Za zásluhy by dolní komora mohla Zemanovi nabídnout posmrtně básníka a překladatele Jana Zábranu, badatele Jaroslava Čvančaru, trumpetistu a zakladatele dechové kapely Moravanka Jana Slabáka a muzikologa a skladatele Miloše Štědroně.

Odbojová skupina bratří Mašínů by mohla být ve hře znovu po několika letech, v minulosti její členy navrhoval na ocenění Senát. Jde o Josefa Mašína a posmrtně o Ctirada Mašína, Milana Paumera, Ctibora Nováka, Václava Švédu a Zbyňka Janatu. Loni figurovali členové skupiny na předběžném seznamu podvýboru na medaili Za hrdinství, organizační výbor je vyřadil. Individuální snahu poslance ODS Pavla Žáčka, aby se mezi kandidáty vrátili, pak plénum neschválilo. Koudelku loni dolní komora neúspěšně navrhovala na medaili Za zásluhy.

Návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, jak je projednal sněmovní podvýbor:

Řád bílého lva: 1) Volodymyr Zelenskyj, 2) Josef Hubáček in memoriam, 3) Josef Stehlík in memoriam, 4) Vojtěch Luža in memoriam, 5) Josef Mašín, 6) Ctirad Mašín in memoriam, 7) Milan Paumer in memoriam, 8) Václav Švéda in memoriam, 9) Zbyněk Janata in memoriam, 10) Ctibor Novák in memoriam, 11) Michal Koudelka;

Řád Tomáše Garrigue Masaryka: 1) Milena Černá in memoriam, 2) Věra Doušová;

Medaile Za hrdinství: 1) Tomáš Houška in memoriam, 2) Tomáš Neškodný, 3) Jaroslav Fila in memoriam, 4) Marek Vrba in memoriam, 5) Jaroslav Bolfík, 6) Radim Lískovec, 7) Jakub Mrákava;

Medaile Za zásluhy: 1) Jan Zábrana in memoriam, 2) Vladislav Třeška, 3) Jaroslav Čvančara, 4) Ivan Sedláček, 5) Jiří Kotyk, 6) Jan Slabák, 7) Martin Hrbáč, 8) Petr Marek, 9) Miloš Štědroň, 10) Pavel Vršecký, 11) František Janula, 12) Václav Klemák, 13) Veritas Holíková, 14) Angelika Ivana Pintířová.