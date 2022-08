Sněmovna zkrátila řečnickou dobu k novele o zdravotních platbách státu

Praha - Sporným snížením zdravotních plateb státu se Sněmovna začala zabývat po 12,5 hodinách od ranního zahájení jednání. Koalice hned pro prvním vystoupení prosadila zkrácení řečnické doby. Poslanci bez přednostního práva budou moci mluvit k vládní novele nejvýše dvakrát deset minut. Předlohu, která má od přespříštího roku také zavést automatickou valorizaci státních úhrad do zdravotnictví, dolní komora znovu projednává po vetu prezidenta Miloše Zemana.

Fotogalerie

Zeman se podobně jako zástupci opozice obává záporného dopadu snížení plateb za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané na kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ani zpravodaj Tom Philipp (KDU-ČSL) nevyužili v úvodu projednávání novely možnost, aby se k prezidentovu stanovisku vyjádřili. Vládní představitelé ale už dřív takové dopady snížení plateb za státní pojištěnce opakovaně odmítli.

Jako první vystoupil předseda SPD Tomio Okamura, který se "hrdě" přihlásil k obstrukcím předlohy. "Vláda krade 14 miliard korun našemu zdravotnictví, a zhoršuje tím dostupnost zdravotní péče pro naše občany a pracovní podmínky zdravotníků," řekl. Poslanec ANO a lékař Julius Špičák poukázal na to, že 14 miliard korun, které chce vláda ušetřit ve státním rozpočtu, představuje například 2,5 ročního financování velké nemocnice, jako je IKEM. Rezervy zdravotních pojišťoven sice činí 60 miliard, ale rezervy jsou od toho, aby zůstaly zachovány, zdůraznil. Do debaty se aktuálně hlásí 13 poslanců.

Ke schválení programu schůze se Sněmovna dostala po 11 jednání o návrzích změn programu schůze. Desítky požadavků poslanců opozičních ANO a SPD díky koaliční převaze zamítla. Do programu doplnila z podnětů Jana Jakoba z koaliční TOP 09 jen návrhy na schválení vstupu Finska a Švédska do Severoatlantické aliance.

Stát platí od ledna za každého svého pojištěnce z rozhodnutí bývalého kabinetu 1967 korun měsíčně, o 200 korun víc než loni. Podle novely platby klesnou na 1487 korun. Stát by tak měl za celý letošek odvést do veřejného zdravotního pojištění za každého svého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni. Valorizační mechanismus zaváděný od roku 2024 má být stejný jako u důchodů. Státní platby do zdravotnictví tedy porostou o inflaci a o polovinu růstu reálné mzdy.