Sněmovna zatím nedokončila úvodní debatu o uzákonění sňatků homosexuálů

Praha - Sněmovna dnes nedokončila úvodní kolo projednávání uzákonění možnosti manželství i pro stejnopohlavní páry. V debatě zatím vystupovali převážně zastánci poslanecké novely občanského zákoníku. Předseda klubu ODS Marek Benda hned v úvodu neprosadil návrh, aby se diskuse zároveň týkala jiné poslanecké předlohy o ústavním zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy. K uzákonění sňatků pro homosexuály se dolní komora vrátí pravděpodobně nejdřív ve čtvrtek.

"Základním principem navrhované právní úpravy je poskytnout stejnopohlavním párům a jejich dětem stejnou důstojnost a stejnou ochranu rodinného života, jako je zákonem poskytovaná manželům a jejich dětem," řekl za předkladatele novely občanského zákoníku Josef Bernard (STAN). Podle Olgy Richterové (Piráti) dosud v Česku nejsou rovná práva pro všechny obyvatele. Umožnění manželství osobám stejného pohlaví nikomu neublíží a mnoha lidem pomůže, míní.

Zpravodaj předlohy Aleš Dufek (KDU-ČSL) míní, že jde o největší změnu soukromého práva zřejmě od roku 1811. "Jde v této chvíli o děti. Vytváříme model otec, otec, dítě, nebo matka, matka, dítě. Je to na zvážení," poznamenal.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) podotkl, že se společnost vyvíjí. Jak uvedl, nepřál by si, aby byla novela jen projednána, ale aby byla také schválena. Podle jeho kolegyně z hnutí Barbory Urbanové jsou stejnopohlavní páry stejné jako heterosexuální. "Jde o lásku. Ti lidé spolu budou žít, třeba na hromádce," uvedla. Debatu, do níž je aktuálně přihlášena desítka poslanců, pak přerušili jiné body programu schůze, zařazené na pevně stanovenou hodinu.

Lidé stejného pohlaví by podle novely měli v manželství stejná práva, jako je nyní mají žena a muž. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové a lesby vstupovat nyní, by jako institut prakticky zaniklo.

Úprava Listiny základních práv a svobod k ochraně manželství jako svazku muže a ženy je v nynějším programu schůze zařazena hned za novelu občanského zákoníku. Cílem návrhu ústavního zákona je podle předkladatelů doplnit ochranu rodiny o ochranu jednoho ze základních stavebních prvků úplné rodiny, za který pokládají manželství muže a ženy. Předloha by měla podle autorů ale také zabránit "neuváženým legislativním či výkladovým experimentům, které by se jinak potencionálně mohly podústavní právní úpravy manželství dotknout".

Obě předlohy Sněmovna projednávala už v minulém volebním období. Debatu o nich ale tehdy nedokončila.