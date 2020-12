Sněmovna žádá vládu, aby zajistila vyšetření úniku jedů do Bečvy

Praha - Sněmovna žádá vládu, aby zajistila důkladné vyšetření dvojího úniku chemikálií z letošního září a října do řeky Bečvy. Vláda by také podle Sněmovny měla dohlédnout na uložení exemplárních pokut viníkům včetně povinnosti nahradit vzniklé škody. Sněmovna se tak usnesla dnes na závěr debaty o úniku chemikálií do Bečvy. S návrhem usnesení přišli poslanci Dana Balcarová (Piráti), Ondřej Benešík (KDU-ČSL) a Stanislav Blaha (ODS). Sněmovna už o Bečvě debatovala 13. listopadu, k závěru ale tehdy nedospěla.

Sněmovna v přijatém usnesení dále konstatuje, že ekologická katastrofa z 20. září, kdy uniklo nezjištěné množství kyanidů, dosud nebyla uspokojivě vysvětlena. "Nikdo tu věc nezametá pod koberec. Nikdo nečiní na policii a státní zastupitelství nátlak," řekl poslancům ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Znalecký posudek by podle něj měl být hotov do 20. prosince.

Vláda by měla také podle přijatého usnesení předložit konkrétní návrh opatření, která zamezí podobným únikům chemikálií na všech vodních tocích. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) má také do dvou měsíců předstoupit před poslance a informovat je o průběhu vyšetřování. Brabec poslancům řekl, že jeho úřad kromě jiného připraví novelu vodního zákona, která zvýší pokuty až na 50 milionů korun. Na Bečvě by podle něj měl být také spuštěn pilotní projekt stálého monitoringu kvality vody.

Hnutí STAN v úterý vyzvalo Brabce kvůli úniku jedů do Bečvy k rezignaci. Deník Referendum v pondělí uvedl, že v den otravy řeky Bečvy se ve valašskomeziříčské chemičce Deza stala havárie. Deza patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO). Chemička po otravě řeky popřela, že znečištění bylo od ní. Mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIZP) Radka Nastoupilová poté ČTK řekla, že brněnští inspektoři ČIŽP na základě místního šetření vyloučili jako možného původce havárie společnost Deza.

Do Bečvy ve Valašském Meziříčí-Juřince tuto středu opět unikla neznámá látka, od září v oblasti nejméně počtvrté. Minulé úterý se u kanálu z Rožnova objevila pěna. Rozbory prokázaly zvýšené množství dusitanového dusíku. Na stejném místě se hladina řeky zpěnila koncem října. Rozbory prokázaly zvýšený výskyt niklu, který není podle ČIŽP pro člověka významně toxický.

Policie vyslechla kvůli Bečvě pět zaměstnanců firmy Energoaqua

Policisté vyslechli pět zaměstnanců společnosti Energoaqua v souvislosti se středečním únikem neznámé látky do řeky Bečvy. Firma zajišťuje čištění odpadních vod z areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm. Podle informací deníku Právo spáchal vedoucí provozu čistírny sebevraždu.

To, že policisté odvezli pětici zaměstnanců společnosti Energoaqua na služebnu k podání vysvětlení potvrdila Právu policejní mluvčí Lenka Javorková. Zda je někdo ze zaměstnanců podezřelý, ani další informace k případu policisté zveřejňovat nechtějí. "Vše je ve fázi prověřování a k dílčím výsledkům šetření se v tuto chvíli nebudeme vyjadřovat," uvedl na dotaz ČTK krajský policejní mluvčí Petr Jaroš.

Vedoucí čističky odpadních vod v areálu rožnovské Tesly byl v úterý večer nalezen mrtvý, informovalo dnes Právo. Podle deníku spáchal sebevraždu.

Do řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí-Juřince ve středu unikla neznámá látka, od září v oblasti nejméně počtvrté. Podle informací na webu města Valašské Meziříčí látka se do řeky dostala z výpusti pod mostem na pravém břehu řeky, která vede z areálu bývalé Tesly.

Podle jednatele severomoravského územního svazu rybářů Rostislava Trybučka se u výpusti našly čtyři leklé ryby. Podle stupně rozkladu podle něj už byly odhadem mrtvé tři až čtyři dny.

Policie i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) označili už dříve kanál vedoucí z továrního areálu v Rožnově pod Radhoštěm za možný zdroj nejzávažnější, zářijové havárie, kdy do řeky unikly kyanidy. Kyanid vypustil do Bečvy neznámý pachatel 20. září, případ vyšetřují vsetínští kriminalisté.

Minulé úterý se u kanálu z Rožnova objevila pěna. Rozbory prokázaly zvýšené množství dusitanového dusíku. Na stejném místě se hladina řeky zpěnila koncem října. Rozbory prokázaly zvýšený výskyt niklu, který není podle ČIŽP pro člověka významně toxický.

Podle Brabce kontroluje Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) kvůli předchozím únikům cizorodých látek do Bečvy 15 firem včetně valašskomeziříčské chemičky Deza.

Senátor Sulovský (Ostravak) podpořil výzvu k rezignaci Brabce

Senátor Leopold Sulovský (Ostravak) dnes podpořil výzvu klubu hnutí Starostové a nezávislí (STAN) k rezignaci ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) kvůli otravě řeky Bečvy. Sulovský o tom informoval ve stanovisku zaslaném ČTK. Ministr Brabec už dříve uvedl, že k rezignaci nevidí důvod.

"Není přece možné, aby opakovaně docházelo k vypouštění jedovatých látek do řeky Bečvy, kvůli čemuž zde došlo k obrovské ekologické katastrofě a zodpovědné orgány včetně ministerstva životního prostředí od toho dávali ruce pryč," míní Sulovský.

Tento týden počtvrté za několik měsíců unikly do Bečvy neznámé látky. Nejzávažnější byl únik kyanidu 20. září, jehož viník není znám ani po více než dvou měsících. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

"Tato katastrofa nesmí být zametena pod stůl a nesmí se již nikdy opakovat," uvedl Sulovský.