Sněmovna začne projednávat česko-americkou obrannou smlouvu

Praha - Sněmovna začne příští týden projednávat česko-americkou smlouvu o obranné spolupráci, kterou kritizuje opoziční hnutí SPD. Poslanci by také měli pokračovat v úvodní debatě o uzákonění možnosti manželství i pro stejnopohlavní páry a zahájit projednávání novely, která by naopak ústavně zakotvila ochranu manželství jako svazku muže a ženy. Na programu řádné schůze, která začne v úterý odpoledne, je rovněž návrh na zřízení sněmovní vyšetřovací komise k hradním kauzám za éry bývalého prezidenta Miloše Zemana.

Poslanci by měli na schůzi schvalovat vládní návrh na zvýšení spotřební daně z nafty na původní úroveň už od letních měsíců místo od příštího roku. Sazba snížená o 1,5 Kč na litr platí od loňského června, opatření mělo ulevit dopravcům kvůli loňským vyšším cenám nafty. Poslanci budou hlasovat o opozičních úpravách, podle nichž by nynější sazba zůstala do konce roku, případně by se na zbytek letoška zvedla o 50 haléřů, nebo jen o pět haléřů na litr. Před schvalováním je také předloha, která by kvůli situaci ve ztrátové České poště umožnila vládě navyšovat základní jmění státních podniků. Opoziční ANO pozměňovacím návrhem prosazuje, aby o navyšování jmění rozhodovala místo kabinetu Sněmovna.

Poslance čeká rovněž závěrečné hlasování o novele, která má zejména zjednodušit bodový systém pro řidiče nebo zavést možnost řídit auto už od 17 let, ale jen pod dohledem mentora. K předloze se sešly čtyři desítky pozměňovacích návrhů. Sněmovna by mohla schválit například rozšíření výjimky ze zákazu jízd kamionů, který platí zejména v neděli odpoledne. Zákaz by podle úpravy Stanislava Blahy (ODS) neplatil pro jízdu do místa vykládky v Česku a navazující jízdě bez nákladu do místa bydliště řidiče nebo sídla či provozovny dopravce. Vládní novela obsahuje také zavedení řidičského průkazu na zkoušku i ustanovení o možnosti zvýšit místní úpravou maximální povolenou rychlost na dálnici až na 150 kilometrů za hodinu.

V senátní předloze o zrušení nynějšího monopolu na zdravotní pojištění cizinců s dlouhodobým pobytem v Česku by Sněmovna mohla zvýšit minimální hranici plnění na jednu pojistnou událost. Ve hře je ale i návrh ANO na zamítnutí celé novely a úprava zpravodaje Jana Kuchaře (STAN), podle níž by toto pojištění mohly nabízet dceřiné společnosti jakékoli zdravotní pojišťovny, tedy nejen Pojišťovna VZP jako teď. Na stanovisku k těmto návrhům se zdravotnický výbor neshodl.

Obrannou smlouvu se Spojenými státy schválila vláda letos v dubnu, v květnu ji ve Spojených státech podepsala ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Zhruba čtyřicetistránkový dokument se zabývá mnoha oblastmi, které mohou souviset s případnou přítomností amerických vojáků v Česku nebo spoluprací amerických a českých ozbrojených sil na českém území. Dohoda podle SPD vytváří podmínky pro pobyt amerických vojáků a pro výstavbu budov s charakterem velvyslanectví bez přístupu české strany. Vládní činitelé ale zdůrazňují, že smlouva není o pobytu amerických vojáků ani o jejich základně.

Vyšetřovací komise by měla prověřit podle navrhovaného zadání výkon pravomocí hlavy státu zajišťovaných prezidentskou kanceláří v národní bezpečnosti a zahraničích vztazích v letech 2013 až 2023. V komisi by podle návrhu mělo mít po jednom zástupci všech sedm poslaneckých klubů. Výsledky činnosti by měla komise předložit plénu do deseti měsíců od svého založení. Iniciativa skupiny poslanců ke zřízení komise vznikla zejména v souvislosti s několika jednáními sněmovního bezpečnostního výboru o nakládání s utajovanými zprávami na Hradě. Jednalo se o skartaci materiálu o výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014, ze kterého české tajné služby podezřívají příslušníky ruské tajné služby GRU.

K úvodní diskusi o uzákonění možnosti manželství i pro stejnopohlavní páry se poslanci vrátí už počtvrté. Předloha bude v závěru prvního čtení čelit návrhu opozičního hnutí SPD na zamítnutí i snaze Karla Haase (ODS) na její vrácení předkladatelům k přepracování.