Sněmovna začala schvalovat sporné omezení růstu penzí a jeho úpravy

Praha - Sněmovna po noční pauze obnovila dnes ráno své jednání, aby rozhodla o vládním návrhu na omezení červnové valorizace důchodů a jeho případných poslaneckých úpravách. Opoziční ANO a SPD podle očekávání v úvodním hlasování neprosadily zamítnutí předlohy, pro bylo 67 ze 154 zákonodárců. Poslanci nyní rozhodují o jednotlivých úpravách novely, do debaty se nikdo nepřihlásil.

Opoziční poslanci připravili přes 370 pozměňovacích návrhů k důchodové novele, které v drtivé většině požadovaly vyšší růst penzí, než prosazuje vláda. Část poslanců své návrhy neuplatnila, i tak podle zpravodaje k předloze Viktora Vojtka (STAN) zbylo k hlasování přes 300 úprav.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) v pátek oznámila, že se vzhledem k množství navržených úprav délka jednoho hlasování sníží z 20 sekund na 15.

Schůze Sněmovny začala v úterý v 10:00, tedy před 94 hodinami. Vlastní jednání dolní komory bez přestávek trvalo zatím 69 hodin.

Vládní novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod vzroste od června o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun, jak by to bylo podle nyní platných zákonných pravidel. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun. V opačném případě by se podle vlády poměr důchodů k průměrné mzdě zvyšoval, což by státní pokladnu neúměrně zatížilo. Opozice vládní návrh odmítá, stejně jako jeho zrychlené schvalování. V případě prosazení předlohy se chce obrátit na Ústavní soud. Podle ní mají důchodci vzhledem k míře inflace nárok na plnohodnotnou valorizaci.