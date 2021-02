Sněmovna volební pravidla neprobrala, ANO a SPD to nepodpořily

Praha - Sněmovna ani dnes neprojedná lidoveckou novelu volebního zákona, v níž by mohla nahradit pasáže, které zrušil Ústavní soud. Návrh podobně jako ve středu odmítli podpořit poslanci ANO, SPD a Trikolóry. Projednání navrhoval Marek Výborný (KDU-ČSL) s odkazem na úterní dohodu zástupců parlamentních stran.

Parlament musí schválit změnu volebních pravidel kvůli rozhodnutí Ústavního soudu, který minulý týden zrušil některé pasáže zákona o sněmovních volbách kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících uskupení. Nahradit je třeba zejména ustanovení o způsobu přepočítávání voličských hlasů na poslanecké mandáty.

Předsedové stran se v úterý dohodli na využití poslanecké novely, kterou KDU-ČSL předložila v roce 2019. Většina stran je pro zachování 14 volebních krajů a stanovení nižšího limitu pro vstup koalic do Sněmovny, než které soud zrušil. ANO Andreje Babiše a SPD Tomia Okamury preferují nahrazení volebních krajů jedním republikovým volebním obvodem jako u evropských voleb.

Babiš podle předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) chce, aby změnu volebních pravidel předložila vláda. Podle ostatních stran by to ale schvalovací proces prodloužilo. Změnu volebních pravidel je třeba přijmout do léta tak, aby se podle nich mohly uskutečnit sněmovní volby, které se budou konat 8. a 9. října. Pokud by ideálně nejpozději v květnu nebyl přijat náhradní model přepočtu hlasů na mandáty, situaci by patrně musel vyřešit Nejvyšší správní soud a poslanecké mandáty na základě výkladu neúplného zákona rozdělit.