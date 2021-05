Sněmovna v závěrečném čtení projednává nový stavební zákon

Praha - Sněmovna dnes začala v závěrečném kole projednávat nový stavební zákon. Zákon, který má usnadnit a zrychlit stavební řízení, se připravoval několik let. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) před poslanci označila tento zákon za nejdůležitější, který Sněmovna v tomto období projednává. Návrh vyvolává spory. Dnes k němu před poslanci také přednesl své výtky předseda Pirátů Ivan Bartoš, který míní, že přesunutí agendy z obcí na nově navrhovaný Nejvyšší stavební úřad žádné problémy se stavebním řízením nevyřeší. Je nejisté, zda se dnes poslanci ke schvalování dostanou. Jen k samotnému stavebnímu zákonu se sešlo téměř 80 pozměňovacích návrhů.

Sněmovna se už dříve přiklonila k tomu, že základem nového stavebního zákona a uspořádání stavební správy bude model čistě státní stavební správy, kdy úřady i úředníci přejdou pod stát. Původně tento model vláda navrhla, ale loni od něj po jednání se Svazem měst a obcí ČR ustoupila a poslancům předložila smíšený model, kde část agendy fungovala pod obcemi. Ministryně Dostálová dnes řekla, že její ministerstvo podpořilo návrh hospodářského výboru, který s čistou státní stavební správou počítá. Tento návrh podle ní vychází nejen z původního vládního, ale zároveň odráží připomínky třeba Nejvyššího správního soudu nebo Legislativní rady vlády, které MMR vyhodnotilo jako podstatné.

Tento návrh zachovává stavební úřady v působnosti obcí a magistrátu Prahy. Jeho předkladatelé chtějí zachovat dosavadní strukturu stavebních úřadů. Vyhrazené stavby by v prvním stupni povoloval Specializovaný stavební úřad a odvolacím orgánem proti němu by byl Nejvyšší stavební úřad jakožto ústřední orgán státní správy. Odvolacím orgánem u stavebních úřadů prvního stupně, tedy v obcích, by byl jako nyní krajský úřad.

Skupina opozičních poslanců naproti tomu připravila alternativní návrh, který zachovává stavební úřady v působnosti obcí a také magistrátu hlavního města. Chtějí zachovat dosavadní strukturu stavebních úřadů. Vyhrazené stavby by v prvním stupni povoloval Specializovaný stavební úřad a odvolacím orgánem proti němu by byl Nejvyšší stavební úřad jakožto ústřední orgán státní správy. Odvolacím orgánem u stavebních úřadů prvního stupně, tedy v obcích, by byl jako nyní krajský úřad. Za návrhem stojí poslanci ODS, Pirátů, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL.

Předseda Pirátů Bartoš řekl mimo jiné, že podklady, na kterých je zákon postaven, nejsou dobře spočítány. Projekt Nejvyššího stavebního úřadu má podle něj nejistý výsledek. Podle odborníků dokonce přinese destrukci stavebního řízení, uvedl Bartoš.

Pozornost a kritiku vyvolal v souvislosti s novým stavebním zákonem návrh poslance ODS Jana Bauera. Poslanec Bauer v související předloze mění zákon o ochraně přírody a krajiny tak, aby v národních parcích o stavebních záměrech rozhodoval stavební úřad. Bauer uvádí, že tato změna neznamená rezignaci na zájmy ochrany přírody a krajiny. Argumentuje tím, že i stavební úřad bude při rozhodování vázán požadavky zákona o ochraně přírody a krajiny. Zároveň se podle něj předpokládá, že agendu budou vykonávat také specializovaní úředníci na stavebních úřadech.

Hospodářský výbor jeho návrh podpořil přes nesouhlas ministerstva životního prostředí i předkladatele stavebního zákona, tedy ministerstva pro místní rozvoj. Před přijetím návrhu varovali představitelé národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Snahu omezit kompetence správ národních parků a AOPK považuje za naprosto nepřijatelnou ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).