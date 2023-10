Sněmovna USA opět nezvolila předsedu, odpor republikánů proti Jordanovi sílí

Washington - Ani třetí hlasování o novém předsedovi za poslední čtyři dny neukončilo krizi, která třetím týdnem ochromuje americkou Sněmovnu reprezentantů. Těsné republikánské většině se dnes opět nepodařilo zvolit předsedu, když její kandidát Jim Jordan znovu ztratil další hlasy stranických kolegů. To vše v době, kdy vláda žádá Kongres o uvolnění desítek miliard dolarů na podporu Ukrajiny a Izraele.

Jordana ve třetím kole volby nepodpořilo 25 republikánů, což je o tři více než ve druhém kole a o pět více než v prvním. Menšina Demokratické strany naopak zůstala sjednocená za svým lídrem Hakeemem Jeffriesem. Dokud budou demokraté jednotní a hlasovat v maximálním počtu, může si republikánský kandidát dovolit ztratit maximálně čtyři hlasy stranických kolegů.

Předseda výboru pro soudnictví Jordan, známý svým bojovným stylem a neochotou činit kompromisy, svou kandidaturu odmítá vzdát. "I v minulosti jsme o předsedovi hlasovali víckrát... Já jen vím, že musíme mít co nejdříve předsedu, abychom se mohli vrátit k práci pro americký lid," řekl ráno na tiskové konferenci.

Po nejnovějším hlasování je však takovýto výsledek v nedohlednu, 17 dní poté, co byl v důsledku vnitrostranických sporů odvolán poslední zvolený předseda Kevin McCarthy. Situace nemá ve více než 200leté historii sněmovny obdoby, komoru nyní poprvé vede nezvolený, dočasný šéf, konkrétně McCarthyho spojenec Patrick McHenry. Zákonodárci neprojednávají legislativní návrhy včetně nového rozpočtu, bez něhož za méně než měsíc federální vládě dojdou peníze.

Americká média mezitím popisují sílící chaos a řevnivost uvnitř sněmovního klubu Republikánské strany. Několik zdrojů včetně deníku The New York Times uvádí, že čtvrteční porada republikánů za zavřenými dveřmi přinesla ostré slovní přestřelky a vzájemné obviňování. Strana se neshodla ani na projednávaném záložním plánu, který by spočíval v dočasném posílení pravomocí McHenryho.

Jordan se ve čtvrtek zároveň opět snažil přesvědčit dvacítku republikánů, kteří jej odmítli podpořit, podle všeho ale bezvýsledně. "Tahle skupina nic nechce. Chtějí, aby Jordan pochopil, že nebude předsedou," tlumočil novinář Jake Sherman popis této schůzky, který dostal od nejmenovaného informovaného zdroje.

Odpor vůči Jordanovi podle všeho pramení z různých faktorů, od jeho minulosti v pozici lídra ultrakonzervativní republikánské frakce, přes jeho pokračující neochotu uznat výsledky posledních prezidentských voleb, až po způsob, jakým se snaží předsednický post získat. Někteří republikáni vyjadřují rozhořčení nad tím, že Jordan minulý týden nepodpořil původního republikánského nominanta Stevea Scaliseho a následně vedl nátlakovou kampaň cílící na váhající kolegy. Někteří z těch, kdo jej tento týden na plénu nepodpořili, uvádí, že kvůli tomu dostávají výhrůžné vzkazy.

Vývoj zůstává po třetím kole volby zcela nevyzpytatelný, načasování dalšího kola volby nebylo ihned jasné. V médiích se objevovaly spekulace o tom, že republikáni by mohli zkusit nominovat jiného kandidáta, nebo pokračovat s aktuálním nominantem během víkendu. Jordan nové vyjádření médiím ihned neposkytl.