Sněmovna uložila Plagovi umožnění úřední maturity

Praha - Sněmovna uložila ministru školství Robertu Plagovi (za ANO), aby do 28. dubna připravil nařízení, kterým umožní středoškolákům letos získat úřední maturitu. Prosadili to dnes v dolní komoře poslanci ANO a ČSSD. Podle nich by kvůli odkladům obnovení prezenční výuky studenti v krajním případě měli mít možnost získat maturitní známky bez zkoušek podle průměru za studium.

Plaga, který se jednání dolní komory nezúčastnil, ve čtvrtek požadavek na úřední maturity odmítl. Debatu o ní označil za zbytečné zneklidňování studentů před blížící se zkouškou. Pravidla pro konání letošních maturit označil za správně vybalancovaná a úlevy dané ministerstvem pro letošní rok za poměrně zásadní. Jeho aktuální vyjádření ČTK shání.

Sněmovna "žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby interním předpisem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vydaným nejpozději do 28. dubna 2021, umožnil žákům středních škol získat takzvanou úřední maturitu", uvádí se v usnesení. Hlasovalo pro něj 46 z 85 přítomných poslanců. Kromě poslanců ANO a ČSSD to prosadili zástupci SPD a Dominik Feri (TOP 09).

Úřední maturity pro letošní rok už dříve prosazoval premiér Andrej Babiš (ANO), Plaga ale na jeho návrhy nepřistoupil. Místo toho rozhodl na základě kompromisní dohody se školskými asociacemi o tom, že maturanti letos nemusí skládat ústní maturitní zkoušky z češtiny a cizího jazyka. Pokud pracovali kvůli epidemii koronaviru v nemocnicích či domovech seniorů, nemusí dělat ani státní didaktické testy. Všechny čeká školní maturita ze dvou či tří předmětů včetně případné praktické zkoušky podle oboru. Školy obsah zkoušek mohly upravit.

Dolní komora také vyzvala ministra, aby ke stejnému datu do poloviny příštího týdne zajistil dostatečné množství opravných termínů zejména praktických částí maturit v návaznosti na přijímací zkoušky na vysoké školy. Poslanci v čele s bývalou ministryní školství Kateřinou Valachovou (ČSSD) argumentovali tím, že některé školy neodložily praktické zkoušky a začaly s nimi už minulé pondělí po otevření škol, což se údajně negativně odrazilo na výsledcích maturantů.

Plaga by měl do 28. dubna rovněž upravit opatření ohledně maturit a závěrečných zkoušek, a to i pro studenty dálkového studia. Do poloviny května by měl ministr podle rozhodnutí dolní komory předložit "plán narovnání dopadů do vzdělávání v důsledku koronaviru".