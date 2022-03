Sněmovna souhlasila s ukončením členství ČR ve dvou postsovětských bankách

Praha - Sněmovna dnes vyslovila souhlas s výpovědí mezinárodních dohod o zřízení dvou postsovětských bank, a to Mezinárodní investiční bance (MIB) a Mezinárodní bance hospodářské spolupráce (MBHS). Vláda se rozhodla, že Česko ukončí členství v těchto institucích v nejkratším možném termínu. Jde o šestiměsíční lhůtu. Podle vlády hrozí to, že by Rusko mohlo prostřednictvím bank obcházet mezinárodní sankce. S výpovědí musí vyslovit souhlas i Senát. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl poslancům, že vláda by s těmito návrhy přišla i bez agrese Ruska vůči Ukrajině.

Pro vypovězení obou dohod hlasovali všichni přítomní poslanci ze všech sněmovních stran. Bývalá ministryně financí a předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová vládní návrh podpořila stejně jako předseda klubu SPD Radim Fiala. Schillerová řekla, že MBHS na rozdíl od MIB neprošla transformací, roky se nacházela ve stagnaci a vystoupit z ní chtěla už bývalá vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Obě banky vznikly ještě za dob Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) zřízené pro vzájemný obchod mezi státy sovětského bloku. "Omezíme tím významný nástroj ekonomické diplomacie Ruské federace,“ řekl k vystoupení Česka ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti).

Stanjura řekl, že Česko má v MBHS v podobě splaceného vkladu a nerozděleného zisku celkem 39,2 milionu eur, tedy asi 960 milionů korun. V MIB činí česká pohledávka 43,3 milionu eur, tedy asi 1,06 miliardy korun. V každé z těchto bank se ČR pokusí uzavřít dohodu o finančním vypořádání, informoval ministr. "Otevřeně řečeno, ta šance na vymožení toto pohledávky není příliš velká,“ poznamenal Stanjura.

Ukončení členství je podle vlády třeba provést výpovědí prezidentských smluv, kdy to musí odsouhlasit Parlament a listinu o výpovědi podepsat prezident. Teprve poté může být výpověď smluv notifikována oběma institucemi a začne šestiměsíční lhůta pro jednání mezi ČR a oběma bankami ohledně finančního vypořádání.

MIB byla založena vládami členských států RVHP v roce 1970. Akcionáři je devět států – Ruská federace, Česká republika, Maďarsko , Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Kuba, Mongolsko a Vietnam. Aktuálním cílem úvěrové politiky je podpora středně velkých podniků přímými úvěry, velkých podniků pomocí syndikovaného financování a zaměření na exportní financování. MBHS byla založena vládami členských států RVHP v roce 1963. Akcionáři banky je osm států – Ruská federace, Česká republika, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Mongolsko a Vietnam. MBHS poskytuje všechny běžné bankovní služby (včetně správy účtů) zaměřené na podnikatelskou klientelu, s důrazem na podporu obchodu v členských státech banky.