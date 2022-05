Sněmovna souhlasila s prodloužením nouzového stavu do konce června

Praha - Nouzový stav vyhlášený v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny po ruské invazi potrvá do konce června. Sněmovna dnes dala vládě Petra Fialy (ODS) souhlas s jeho prodloužením o dalších 30 dnů. Hlasování předcházela skoro šestihodinová debata poslanců. Dolní komora schválila pokračování nouzového stavu zejména hlasy poslanců pětice koaličních stran. Zákonodárci opozice žádost kabinetu až na jednoho z poslanců ANO nepodpořili.

O prodloužení stavu nouze ještě musí rozhodnout vláda. Celkem potrvá 119 dnů. Do července chce vláda prosadit takové úpravy zákonů ke zvládání migrační krize, aby nouzový stav už nebyl potřebný.

Pro souhlas s prodloužením nouzového stavu do konce června zvedlo ruku 80 ze 141 přítomných poslanců. Pro byli zákonodárci vládních ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů, a také Josef Bělica z ANO. Proti byli všichni přítomní zákonodárci SPD a většina poslanců ANO. Někteří poslanci ANO se hlasování zdrželi. Opoziční hnutí ANO neprosadilo, aby nouzový stav pokračoval jen do 14. června. Pro hlasovalo 42 ze 138 přítomných poslanců, proti jich bylo 87.

Hnutí ANO neuspělo ani s trojicí doprovodných usnesení. Chtělo, aby Sněmovna požádala ministerstvo vnitra o předložení migračního plánu, který by obsahoval konkrétní data a informace o pohybu a pobytu uprchlíků z Ukrajiny, včetně údajů o jejich profesích a vzdělání a o budoucích záměrech. Dolní komora zamítla rovněž návrhy s výzvami vládě, aby poslala do konce května peníze krajům a Praze za veškeré náklady spojené s uprchlickou krizí a aby řešila také "hospodářskou krizi, která se dotýká vysokých cen energií, potravin a pohonných hmot".

Prodloužení nouzového stavu do konce června je nezbytné ke zvládnutí bezprecedentní uprchlické krize, kterou vyvolala invaze Ruska na Ukrajinu, zdůvodňoval vládní žádost premiér Petr Fiala (ODS). Českých občanů se nouzový stav podle něho nadále nijak týkat nebude. Zopakoval, že o prodloužení vláda požádala Sněmovnu naposledy a že potřebná oprávnění a opatření chce během června zajistit zákonem. Ministerský předseda podobně jako ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) zdůraznil, že důvodem pro nouzový stav nejsou ani nákupy bez výběrového řízení. Z ministerstev podle Rakušanova vyjádření takto vydalo peníze jen vnitro, a to zhruba 82 milionů korun k polovině května.

Předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová vinila vládu z toho, že v řešení uprchlické krize selhává a chybí jí strategie. Není podle ní například známo, kolik běženců v Česku pobývá, kolik jich chce zůstat déle nebo kolik uprchlíků se vrací na Ukrajinu. Není podle Schillerové znám ani profesní profil běženců. Předseda SPD Tomio Okamura prohlásil, že vláda chce prostřednictvím nouzového stavu posilovat svou moc a že schvaluje v utajovaném režimu použití miliard korun z veřejných peněz. Fialův kabinet je podle Okamury "vláda diletantů", která do Česka láká z Ukrajiny ekonomické migranty a nepřizpůsobivé uprchlíky, kteří nikdy nepracovali a pracovat nebudou.

Vízum dočasné ochrany v Česku dosud dostalo přes 348.000 běženců. Práci si podle ministerstva práce a sociálních věcí našlo přes 50.000 lidí.

Nouzový stav pro zvládání migrační vlny platí v Česku od 4. března. Koncem března Sněmovna umožnila kabinetu jeho prodloužení o téměř dva měsíce do konce května po zhruba devítihodinové debatě.

Z jednání o nouzovém stavu se omluvily desítky poslanců a desítka ministrů

Z celého nebo z části sněmovního jednání o prodloužení nouzového stavu se dnes omluvily desítky poslanců z koalice i z opozice a desítka ministrů. Převládaly pracovní důvody včetně zahraničních cest. Někteří zákonodárci poslali omluvenky ze zdravotních, rodinných či osobních důvodů. O návrhu programu schůze s jediným bodem hlasovalo 123 poslanců. Celkem dolní komora čítá 200 členů.

Jména omluvených předčítala předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) v úvodu jednání několik minut. Seznam čítal pět desítek poslanců, později přibývali další. Ze členů vlády se omluvili na celý jednací den například ministři spravedlnosti Pavel Blažek, obrany Jana Černochová (oba ODS), pro místní rozvoj Ivan Bartoš, zahraničí Jan Lipavský (oba Piráti), školství Petr Gazdík (STAN) a životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL). Pracovní důvody uvedl v omluvence i předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš, který nyní cestuje Českem za voliči v obytném automobilu.

Zhruba dvě hodiny po začátku jednání bylo k hlasovacímu zařízení přihlášeno přes 130 poslanců. Přímo v jednacím sálu jich ale poslouchalo vystoupení řečníků méně.

Dolní komora může hlasovat, pokud je přítomných aspoň 67 poslanců, tedy třetina. Rozhodování o vládní žádosti o souhlas s prodloužením nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny po ruské vojenské invazi tak ohroženo není. Hlasování se uskuteční po diskusi, do níž je aktuálně řádně přihlášena desítka poslanců. Zhruba 2,5 hodiny vystupovali řečníci s přednostním právem.

Očekává se, že se dolní komora navzdory opoziční kritice vyjádří k žádosti kabinetu Petra Fialy (ODS) díky koaliční většině kladně. Vláda by tak mohla prodloužit stav nouze o dalších 30 dnů do konce června.

Ministři: Na nouzový stav se váže i opatření k plnění zásobníků plynem

Na nouzový stav vyhlášený v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny po ruské invazi se váže i mimořádné opatření k plnění zásobníků plynem, uvedli dnes ve Sněmovně ministři financí Zbyněk Stanjura (ODS) a práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Brzy se má podle nich tato pravomoc dostat do zákona. Podle místopředsedy dolní komory z opozičního hnutí ANO, bývalého ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka jde o významný důvod pro prodloužení stavu nouze.

Opatřením před časem uložil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) firmám plnění zásobníků. Před topnou sezonou mají být naplněné nejméně ze čtyř pětin, dosud to bylo aspoň 30 procent. Stát bude zároveň spolurozhodovat a kontrolovat, jakým způsobem a kdy se ze zásobníků bude plyn těžit.

"Jestli chceme mít na podzim maximálně naplněné zásobníky plynu pro české domácnosti a pro české firmy, tak to se děje poslední více než měsíc na základě tohoto opatření, které je opřeno o vyhlášený nouzový stav," řekl poslancům Jurečka. Podle Stanjury jsou zásobníky aktuálně naplněny ze 43 procent, což představuje asi 1,5 miliardy metrů krychlových plynu, a domácnosti jsou na zimu zajištěny.

"Pokud tuto pravomoc zaneseme do zákona, nebudeme muset nouzový stav používat k tomu, abychom nařizovali plnění zásobníků," uvedl ministr financí. Na legislativní změně se podle něho pracuje.

"Než abychom ohrozili plnění zásobníků, je lepší nouzový stav prodloužit," poznamenal Havlíček. Už po zahájení sněmovní debaty o vládní žádosti o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů do konce června uznal, že se zásoby plynu daří doplňovat slušně. Od začátku dubna se podle Stanjury dosud jednalo asi o miliardu metrů krychlových.

Schillerová: Vláda v řešení uprchlické krize selhává, chybí strategie

Česká vláda selhává v řešení uprchlické krize způsobené válkou na Ukrajině a chybí jí strategie. Dnes to ve Sněmovně řekla předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová v úvodu schůze, která projednává vládní žádost o prodloužení nouzového stavu o 30 dní. Připustila, že její klub pravděpodobně většinově a po debatě podpoří prodloužení nouzového stavu, ale ne o tolik, o kolik chce vláda. Poslanci ANO doporučovali prodloužení pouze o 14 dní, což je podle vlády nedostatečné.

Exministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) se dotazovala, proč Česko na rozdíl od ostatních zemí potřebuje k zvládnutí uprchlické krize nouzový stav. Místopředsedkyně Sněmovny a bývalá karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) vyčítala vládě, že krajům dosud finančně nepomohla se zvládáním uprchlické krize. Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl, že kraje o slíbené peníze nepřijdou, ale náklady zatím vyčíslily jen čtyři z nich.

Schillerová vládě vyčetla hlavně údajný chaos. "Dodnes nevíme, kolik lidí tu vlastně máme,“ uvedla jako příklad. Není podle ní známo, kolik z nich se vrací nebo kolik jich chce v Česku zůstat déle. Na vládu se proto obrátila s dotazem, kolik uprchlíků nyní v tuzemsku vlastně je. Odvolala se na středeční informace ze sněmovního sociálního výboru, kde podle ní zástupci ministerstva práce řekli, že jejich počet vzrostl o 10.000. To by podle ní znamenalo, že v tuzemsku je jich nyní 350.000.

Není podle Schillerové známo, kolik lidé se vrací, kolik z nich plánuje v tuzemsku zůstat a není znám ani profesní profil těchto lidí. "Nyní už půjde tyto údaje získat velice těžko," míní. Vládě vytkla, že změny legislativy, které by umožnily mimořádná opatření i bez nouzového stavu, již nepředložila. Pokud někdo v současné uprchlické krizi odvádí dobrou práci, jsou to podle ní kraje. Podle nedělního vyjádření Rakušana na území Česka nyní pobývá zhruba 200.000 uprchlíků, část z nich se vrací do vlasti. Práci v Česku si našlo přes 50.000 uprchlíků z Ukrajiny, jejich přijetí úřadu práce nahlásili zaměstnavatelé.

Terčem opoziční kritiky bylo přebývání uprchlíků na pražském hlavním nádraží. Podle Rakušana je třeba uprchlíky ztotožnit a vyloučit ty, kteří na finanční příspěvek nemají nárok. S řešení situace migrantů podle ministra pomáhají policii i zástupci romských organizací.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) uvedl, že nouzový stav podpoří, aby bylo možné doplňovat zásobníky plynu. "Nezvládneme to bez nouzového stavu. pokud chceme, aby se zásobníky plnily i nadále," uvedl. Uznal, že se zásoby plynu daří doplňovat slušně. Podle dat organizace Gas Infrastructure Europe (GIE), sdružující evropské provozovatele plynárenských infrastruktur, jsou nyní tuzemské zásobníky naplněné zhruba z poloviny. Před rokem touto dobou byly zásobníky v ČR plné zhruba z 30 procent, vyplývá z dat.

SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu, vláda chce podle něj posilovat moc

Opoziční hnutí SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu do konce června, protože vláda v něm chce podle svého předsedy Tomia Okamury posilovat svou moc na úkor moci zákonodárné a soudní. Vláda lhala, že nouzový stav nebude mít vliv na české občany a schvaluje v utajovaném režimu použití miliard korun z veřejných prostředků, řekl dnes Okamura ve Sněmovně.

Většina poslanců hnutí ANO je pro případné prodloužení nouzového stavu o 14 dnů, řekla před schůzí dolní komory šéfka klubu Alena Schillerová. Hnutí podle ní připravilo pozměňovací návrh. Kabinet žádá o prodloužení o 30 dnů, podle ministra vnitra Víta Rakušana prodloužení o 14 dní nestačí.

"Vláda Petra Fialy z nás dělá užitečné idioty. My jsme o své pravdě přesvědčeni," uvedl mimo jiné ve své projevu Okamura. Fialův kabinet je podle něj nekompetentní "vláda diletantů", která do Česka láká z Ukrajiny ekonomické migranty a nepřizpůsobivé uprchlíky, kteří očividně nikdy nepracovali a pracovat nebudou. "Připadá nám to jako sociální turistika," řekl Okamura.

Do Česka podle předsedy SPD přicházejí z Ukrajiny v důsledku ruské agrese lidé, kteří nejsou zasaženi válkou. Okamura uvedl, že na většině území Ukrajiny se nebojuje. Nejtěžší boje se odehrávají na východě a jihu země, hrozba ruských raketových úroků se ale týká celé Ukrajiny včetně západních oblastí.

Příliv ukrajinských migrantů má podle Okamury vliv na trh práce nebo dostupnost bydlení, dotýká se podle něj sociálních jistot českých občanů a dostupnosti školství a zdravotnictví. Předseda SPD kritizoval výši jednorázové finanční pomoci uprchlíkům ve výši 5000 korun na dospělého, která je podle něj v porovnání s okolními státy více než dvojnásobná, nebo vytížení úřadů práce.

ANO je pro případné prodloužení nouzového stavu o 14 dnů

Většina poslanců hnutí ANO je pro případné prodloužení nouzového stavu o 14 dnů. Na dnešní tiskové konferenci před mimořádnou schůzí Sněmovny k vládní žádosti o prodloužení stavu nouze o 30 dnů to řekla šéfka klubu Alena Schillerová. Opoziční hnutí připravilo pozměňovací návrh. Aktuálně nouzový stav končí 31. května.

Poslanci ANO budou chtít znát plán vlády na řešení aktuální krize, zároveň konkrétní údaje k počtu uprchlíků na území ČR. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v České televizi v neděli uvedl, že se v Česku podle odhadů z regionů nyní nachází přes 200.000 uprchlíků z Ukrajiny. Zemi tak patrně opustilo zhruba 140.000 osob. "Většinový názor na klubu ANO je ten, že bychom měli zvednout ruku pro náš pozměňovací návrh, aby nouzový stav byl prodloužen o 14 dnů po skončení současného," řekla Schillerová. Následně by podle ní měli ministři opět předstoupit před Poslaneckou sněmovnu a ukázat, co učinili. Nynější žádost vláda zdůvodňuje mimo jiné tím, že úřady musí mít kvůli počtu příchozích nadále možnost činit kroky mimo běžné zákonné postupy. Bez stavu nouze by úřady také nemohly ověřovat místo skutečného pobytu běženců, případně nastavit mechanismy jejich přemísťování. Stát musí ve spolupráci s kraji rovněž dál zajišťovat ubytování pro část uprchlíků. Koncem března Sněmovna umožnila kabinetu prodloužení nouzového stavu téměř o dva měsíce zhruba po devítihodinové debatě. Do července chce vláda prosadit takové úpravy zákonů, aby nouzový stav už nebyl potřebný. Prodloužit nouzový stav o 14 dní, jak navrhuje ANO, podle Rakušana nestačí Prodloužení nouzového stavu jen o 14 dní, jak navrhuje opoziční hnutí ANO, by podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) nestačilo k projednání potřebné novely ve Sněmovně. Vláda navrhuje prodloužit nouzový stav po konci května na 30 dnů. Rakušan i premiér Petr Fiala (ODS) dnes před sněmovním hlasováním ubezpečili, že poslancům žádost o delší trvání stavu nouze předkládají naposledy. Premiér: Prodloužení nouzového stavu do konce června je nezbytné a poslední 19.05.2022, 17:15, autor: Hynek Beran, zdroj: ČTK/Video Kabinet tento týden požádal o prodloužení nouzového stavu kvůli migrační vlně z válkou zasažené Ukrajiny. Současně schválil novelu zákona, která má zajistit uplatňování nutných opatření i od začátku července, kdy by v případě sněmovního souhlasu měl nouzový stav přestat platit. Většina poslanců hnutí ANO je podle předsedkyně klubu Aleny Schillerové pro případné prodloužení nouzového stavu o 14 dnů. Rakušan takový návrh označil za polovičaté řešení. Kabinet by podle něj s jistotou musel po dvou týdnech žádat o dalších 14 dní. "Pokud se díváme na limity legislativního procesu a balíček opatření, který chceme představit, tak ten měsíc ještě potřebujeme," zdůraznil. Opozici požádal Rakušan o vstřícnost. Nelze podle něj zároveň odmítat prodloužení nouzového stavu a obstrukcemi bránit projednání zákonů, které mají umožnit Česku fungovat od konce června bez něj. "Nabízíme opozici otevřenou komunikaci," uvedl. Doufá v takové jednání ve Sněmovně, aby i na konci června byla jistota, že existuje dostatek nástrojů potřebných pro zvládání situace kolem migrantů. Rakušan i Fiala zdůraznili, že o prodloužení nouzového stavu tentokrát žádá vláda naposledy.