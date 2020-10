Sněmovna souhlasila s nouzovým stavem do 20. listopadu

Praha - Nouzový stav bude moci trvat v Česku kvůli epidemii nového koronaviru zatím jen do 20. listopadu. Souhlas vládě s jeho prodloužením o 17 dnů dnes dala Sněmovna podle návrhu opozičních Pirátů, KDU-ČSL a ODS. Kabinet ANO a ČSSD žádal o možnost prodloužit stav nouze o 30 dnů do 3. prosince. Jeho návrh ale dostatečnou podporu nezískal.

Vláda chce prodloužit nouzový stav kvůli tomu, že epidemická situace v Česku je podle zdůvodnění žádosti poslancům nadále kritická. Na konec stavu nouze jsou navázány některé restrikce, jejichž platnost chce kabinet udržet. Bude tedy moci prodloužit například omezení svobody volného pohybu a také obchodu a služeb.

Byť návrh vlády dostal v orientačním hlasování nejvyšší podporu, nakonec pro možné prodloužení nouzového stavu o 30 dnů hlasovalo 46 z 97 přítomných poslanců. Potřeba bylo 49 poslaneckých hlasů. Návrh vlády nepodpořila navzdory dřívějším deklaracím drtivá většina komunistického klubu, pro byl pouze předseda KSČM Vojtěch Filip. Komunisté v dolní komoře menšinový kabinet tolerují.

Pro návrh Pirátů, lidovců a občanských demokratů zvedlo ruku 86 z 97 poslanců. Proti hlasovali jen zákonodárci SPD a nezařazení poslanci. O dalších návrzích s ještě kratšími termíny už dolní komora nehlasovala. ODS v samostatném návrhu žádala dát souhlas vládě s prodloužením stavu nouze do 13. listopadu a SPD do 10. listopadu.

Na jaře v Česku platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav od 12. března do 17. května. Po souhlasech dolní komory se tehdy prodlužoval dvakrát.

Před poslance předstoupil ve své sněmovní premiéře také nový ministr zdravotnictví Blatný. Varoval, že v Česku se stále a významně odehrává takzvané komunitní šíření nemoci covid-10 napříč společností. Poslední vládou přijatá opatření mají podle něj velký potenciál šíření zpomalit, ale jen tehdy, pokud je občané budou dodržovat. Podle něj se společnost nachází v klíčovém bodu zlomu a v následujících dvou týdnech by se mohla situace zlepšovat, což by mohlo vést ke snížení tlaku na nemocniční kapacity. Zásadní problém je podle ministra v počtu nakažených seniorů. Jejich podíl už v říjnu vzrostl na 14 procent. Zdůraznil, že tuto část lidí je nutné ochránit.

Blatný varoval, že pokud lidé přestanou dodržovat opatření, pak se jejich účinek nedostaví. Soudí, že není nutné zavádět nová opatření, ale dodržovat ta přijatá. Systém zdravotní péče podle něj neohrožuje nedostatek lůžek nebo techniky, ale nedostatek personálu.

Vláda podle Babiše zatím nepředpokládá uzavření ekonomiky kvůli epidemii v takovém rozsahu, jako tomu bylo na jaře. Nepočítá ani s tím, že by vyvolala uzavření průmyslových podniků, uvedl premiér. Současně varoval před katastrofickými scénáři. Ekonomika by letos měla za celý rok klesnout o 6,5 až sedm procent v souladu s prognózou MF, řekl. Vývoj je podle něj nutné posuzovat střízlivě bez katastrofických předpovědí. Připomněl pokles státního dluhu vůči hrubému domácímu produktu od roku 2013 a argumentoval tím, že české zadlužení je jedno z nejnižších v Evropě.

"Naše vláda potřebuje čas. Hasíme vzniklé problémy," uvedl. Kabinet podle něj také pracuje na restartu ekonomiky. ČR při zapojení všech může z krize vyjít posílena, dodal.

Premiér také oznámil, že plošné testování na koronavirus pomocí antigenních testů, které by měly dorazit dnes, začne nejpozději v pondělí. Má stát podle Babiše dvě miliardy korun.

Opozice opět kritizovala postup vlády při koronavirové krizi

Opoziční politici při dnešní sněmovní debatě o vládní žádosti o souhlas s prodloužením nouzového stavu o měsíc kritizovali postup kabinetu při koronavirové krizi. Nouzový stav je podle nich ale pro zvládání epidemie nutný. Například Piráti navrhli jeho prodloužení jen o dva týdny a hnutí SPD o deset dnů. ODS navrhla prodloužit nouzový stav kvůli koronaviru pouze o dva či tři týdny. KDU-ČSL podpoří prodloužení o tři týdny, nebo o 30 dnů, jak chce vláda.

Na konec stavu nouze jsou navázány některé restrikce k omezení epidemie covidu-19, jejichž platnost chce vláda udržet.

Předseda pirátského klubu Jakub Michálek zopakoval, že nouzový stav by měl být zatím prodloužen o 14 dnů. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle něho v létě zlehčoval varování před druhou vlnou epidemie. "Výsledek tady máme dnes. Nejhorší čísla v Evropě a další nouzový stav," uvedl. Čtrnáctidenním prodloužením nouzového stavu by si podle Michálka Sněmovna zachovala kontrolu nad tím, co při něm vláda dělá. Piráti navrhli také obsáhlý soubor opatření, která by vláda měla udělat.

ODS navrhla ústy svého místopředsedy Martina Kupky, aby se nouzový stav prodloužil jen o 14 dnů, nebo o tři týdny. Sněmovna by podle ODS měla uložit vládě, aby opatření předjednávala s opozicí a řádně a srozumitelně je zdůvodňovala. Měla by také zhodnotit přijatá opatření a předložit realistické epidemiologické modely a plán uvolňování opatření. Chce mimo jiné, aby se do do základních škol vrátily děti z prvních a druhých tříd a aby žáci devátých tříd a maturanti mohli chodit na konzultace.

KDU-ČSL bude podle poslance Víta Kaňkovského hlasovat pro prodloužení nouzového stavu o tři týdny, nebo o 30 dnů, jak chce vláda. Pro vládní návrh prodloužení se vyslovil předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka.

Za znovuotevření škol se přimlouval předseda SPD Tomio Okamura. "Plošná opatření a panika ohrožují všechny z nás," uvedl. "Pod pláštěm epidemiologických opatření jsou omezovány ústavou dané občanské svobody i ekonomika," prohlásil předseda SPD.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová si postěžovala na to, že ve vládní žádosti chybí budoucí výhled a vládní strategie. "Je to základní problém celé situace a trvá to již měsíce," řekla.

Šéf STAN Vít Rakušan uvedl, že vláda ztratila důvěru lidí. Pochybují podle něho o tom, zda jsou opatření proti koronaviru smysluplná. Kabinet by je měl podle něho podložit fakty a vysvětlovat srozumitelně, nikoli s vojenskou dikcí. Aby vláda důvěru obnovila, neměla by přijímat restrikce, u nichž nezná důsledky, dodal.

KSČM podporuje prodloužení nouzového stavu o 30 dní

Komunisté podporují prodloužení nouzového stavu o 30 dní, o kterém bude dnes na návrh vlády hlasovat Sněmovna. Na dnešní tiskové konferenci to řekl místopředseda KSČM Stanislav Grospič. Současná epidemická situace, kdy roste počet nakažených koronavirem, stejně jako počty hospitalizovaných vyžadujících intenzivní péči, to podle nich vyžaduje. Zároveň ale KSČM požaduje, aby kabinet prodloužil a rozšířil podpůrné programy pro občany, živnostníky i firmy, které epidemie covidu-19 zasáhla.

Vláda vyhlásila nouzový stav od 5. října na 30 dnů. Pro jeho prodloužení potřebuje souhlas Sněmovny. Kabinet poslancům navrhl, aby nouzový stav platil do 3. prosince, řada stran k tomu ale má výhrady a mluví o prodloužení na kratší dobu.

Podle Grospiče vláda "tupě odmítá" veškeré legislativní návrhy, které by jí umožnily připravovat se na druhou vlnu epidemie. "Kritika vlády je často oprávněná a její tolerance ze strany KSČM je současně značně obtížná a není bezmezná. Současný pád vlády by ovšem znamenal ještě větší chaos a nejistotu značné části veřejnosti. Toho jsme si rovněž vědomi a z tohoto pohledu přistupujeme k navrženému nouzovému stavu," řekl. Prodloužení stavu nouze o 30 dní by tak v případě podpory vládních ANO a ČSSD a KSČM, jež kabinet toleruje, mělo projít.

KSČM požaduje, aby vláda prodloužila současné podpůrné programy, které kvůli ekonomickým dopadům epidemie přijala. "Dále trváme na jednání o vyhlášení moratoria k placení nájemného pro postižené současnými opatřeními, další odklad splátek hypoték, prodloužení doby ošetřovného pro děti mladší deseti let a jeho případné zvýšení," uvedla strana.

Komunisté také podpořili zkrácení otevírací doby obchodů ve všední dny a uzavření obchodů v neděli, o kterém kabinet rozhodl se zdůvodněním, že přispěje k omezení kontaktů mezi lidmi, a tím i k omezení šíření koronaviru. Strana odmítla výhrady obchodníků i opozičních ODS a TOP 09, podle kterých omezení otevírací doby povede k větší kumulaci zákazníků v obchodech, zejména v odpoledních hodinách a v sobotu.

Komunisté v tiskovém prohlášení upozornili na to, že současná epidemiologická situace je špatná. "Na druhou stranu chování členů současné vlády k přijatým opatřením neukazuje občanům dostatečnou legitimitu ani vážnost, neboť nejsou z jejich strany dostatečně dodržována a vyvození jejich osobní zodpovědnosti za jejich nedodržování je diskutabilní. Za chybu KSČM považuje také úplné zrušení preventivních opatření v letním období, které vláda učinila na nátlak pravicové opozice," uvedla strana.

Nový ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) podle prvního místopředsedy poslaneckého klubu KSČM Leo Luzara ke koronavirové krizi přistupuje s rozumem. "Naplněnost nemocnic stoupá, lékaři jsou vyčerpáni, zdravotní sestry jakbysmet. Tento člověk by mohl být zárukou toho, že hlasy, které zaznívají z první linie, budou více slyšet a budeme se i více zabývat tím, jak jim ulehčit tuto práci," řekl.