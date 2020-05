Sněmovna si možná od vlády vyžádá plány proti další vlně epidemie

Praha - Ministerstvo zdravotnictví by mělo podle Pirátů do konce června zpracovat systém pandemických stupňů pohotovosti. Do konce září by mělo aktualizovat Pandemický plán ČR a v případě druhé vlny epidemie koronaviru podle něj postupovat. Piráti to dnes navrhli v rámci sněmovní schůze k dosavadnímu postupu vlády během epidemie, kterou poslanci po poledni přerušili. O požadavcích rozhodne Sněmovna až za týden.

Piráti navrhli po novozélandském vzoru zavést čtyři stupně pandemické pohotovosti podle míry rizika šíření nákazy. Jednotlivým stupňům by měla odpovídat i přijímaná opatření, od omezení pohybu až po zákaz vycházení.

Do konce června by vláda měla podle Pirátů předložit Sněmovně strategii testování v případě druhé vlny epidemie koronaviru. Podle pirátské poslankyně Olgy Richterové by mělo být možné provést až 30.000 testů denně. Ve stejné lhůtě by měl být Sněmovně představen koncept chytré karantény tak, aby sloužila nejen k dohledání kontaktů nakažených, ale působila i preventivně a varovala před návštěvou rizikových oblastí.

Sněmovna by podle Pirátů měla požádat vládu, aby uložila Správě státních hmotných rezerv do konce července zvýšit zásoby zdravotnického ochranného materiálu. Měla by přitom zohlednit nabídky českých firem.

Do konce srpna by vláda podle pirátského poslance Lukáše Bartoně měla předložit Sněmovně plán komplexní podpory pro distanční výuku na školách, aby mohl být realizován pro příští školní rok, pokud by to situace vyžadovala. Ve stejné lhůtě by vláda měla předložit scénář, jak budou fungovat školy v případě dalšího epidemiologického ohrožení.

Sněmovna by si podle předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka měla až do konce června příštího roku vyžádat, aby ji premiér Andrej Babiš přinejmenším jednou za dva měsíce informoval o opatřeních v rámci přípravy na potenciální příchod další vlny epidemie koronaviru.